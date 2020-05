L'oroscopo del giorno 15 maggio 2020 è pronto a svelare come andrà la quinta giornata della settimana in corso. In primo piano quindi, le previsioni zodiacali di venerdì, in questo contesto impostate sulla sestina dello zodiaco compresa da Bilancia a Pesci. Curiosi di sapere se il vostro segno risulti tra i favoriti dall'Astrologia del momento? Il saperlo in anticipo di certo potrebbe dare una bella sferzata all'umore generale, visto il periodo coincidente con l'inizio di un nuovo weekend, rendendo il solito tran-tran quotidiano certamente più digeribile. Di sicuro, a dare una buona iniezione di fiducia sarà, questo venerdì, una dolce e performante Luna in Pesci, pronta a regalare a questo splendido segno di Acqua una giornata al "top" con ottime opportunità da investire in amore.

Questa parte della settimana altresì, secondo l'Oroscopo, risulterà abbastanza convincente per Bilancia e Sagittario, entrambi destinati ad avere una giornata tranquilla e altamente positiva interessata da cinque ottime stelline.

L'oroscopo di venerdì 15 maggio intanto prevede una giornata di diversa caratura per gli amici nativi del Capricorno, questo venerdì considerato in periodo "sottotono". Andiamo pure a scoprire qualcosa di più analizzando sia la classifica del giorno che le predizioni astrali su amore e lavoro per i segni dall'Ariete fino a Pesci.

Classifica stelline 15 maggio 2020

Ansiosi di vedere quali saranno nel complesso i segni al "top" e quelli "flop" previsti per questo prossimo venerdì di fine settimana?

Bene, diamo pure lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante l'oroscopo del 15 maggio 2020. Il periodo in analisi vede l'ingresso della Luna dal comparto dell'Acquario a quello dei Pesci, pronta a congiungersi in un abbraccio stellare con Nettuno, pianeta già presente in loco.

Parlando di segni, in apertura abbiamo già sottolineato i tre più fortunati nel periodo, ossia Pesci, Bilancia e Sagittario. Come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Capricorno. Quindi adesso non resta altro che andare direttamente ai dettagli segno per segno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Capricorno.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 15 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★. La giornata di fine settimana non presenterà difficoltà o situazioni di relativa emergenza. In amore, esprimete pure a chi vi ama il vostro punto di vista soprattutto (eventualmente) su questioni delicate: anche se non riuscirete ad essere pienamente convincenti, il partner non vi contraddirà di sicuro. In generale, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si preannunciano belle novità, tutte sicuramente da scoprire e poi da gustare in due con la persona del cuore.

Anche in famiglia raggiungerete una perfetta armonia, grazie ad influssi astrali molto favorevoli. Single, conoscere nuove persone per voi non sarà mai un problema; visto il periodo in lenta ma progressiva apertura, preparatevi: qualcosa di molto bello sta per accadere! Sappiate comunque che, da qui ad intraprendere una relazione di coppia seria e duratura, ci vorrà ancora un po' di tempo... Le previsioni del giorno indicano che nel lavoro sarete allettati da una proposta che riterrete vantaggiosa, ma che non nasconderà le sue difficoltà. Dimostrate di essere all'altezza della situazione.

♏ Scorpione: ★★★★. La giornata del 15 maggio è prevista discreta dai nostri studi astrologici. Senz'altro il periodo potrebbe anche riservare qualche bella novità verso la fine, tutto starà nel crederci.

In amore, le coppie possono anche restare distanti per un po' tanto non cambierebbe poi molto continuare: in un senso o nell'altro, meglio riflettere autonomamente senza stressarsi. Se qualcuno vi aiutasse in questa giornata a fare un'impresa che non doveste riuscire a fare da soli, non disperatevi, poiché avrete sempre e comunque vinto. Lasciate che nuove persone entrino nel vostro mondo, prenderete coscienza di quanto sia bello poter condividere ansie e gioie con altri, in perfetta armonia. Single, l'oroscopo del giorno vede spesso Venere prendervi di petto, magari ostacolando ostinatamente ogni desiderio: se dovesse capitare di nuovo mai arrendersi! Di motivi per alzare bandiera bianca ne avreste da vendere, ma non servirebbe a niente.

Nel lavoro, se avete bisogno di un po’ di tempo aggiuntivo per pensare bene ad una proposta d’impiego, ebbene, questo venerdì farà proprio al caso vostro.

♐ Sagittario: ★★★★★. Venerdì giornata ottima: diciamolo pure, prevista davvero "super-fortunata". In questo periodo siete molto più propensi a lasciare che le cose vadano per come devono andare, e questo vi premia anche se vi riesce difficile restare a guardare. In amore, le coppie ameranno in modo più intenso il partner poiché avranno la consapevolezza di essere riusciti a costruire qualcosa nonostante le difficoltà. Insomma, vi renderete conto di avere qualcuno di speciale al vostro fianco. Single, le attuali garanzie astrali sono molto solide e altamente positive: cercate di evitare, caso mai doveste arrivare "al dunque", di rovinare tutto con i vostri soliti insensati puntigli...

Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 15 maggio al Sagittario indica una giornata più che positiva. Avete una fiducia incrollabile nelle vostre capacità, cosa che gli altri ammirano: sfruttatele, dato che questo è senz’altro il risultato di un lungo e sudato percorso.

Astrologia del giorno 15 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì annuncia un periodo inaspettatamente "sottotono". Nel corso di questo nuovo giorno, ponte tra il fine settimana lavorativa e la partenza del weekend, forse potreste avere da ridire sull'operato e sulle decisioni di un famigliare, ma non avrete il coraggio di farlo pesare per quieto vivere. In amore, parlando più in generale, inutile tergiversare all'infinito cercando alibi per andare avanti: se non vi sentite più motivati a frequentare/dare spago ad una persona, ditelo chiaramente senza alimentare false illusioni.

Single, in fatto di sentimenti una persona di vostra conoscenza invece di dare i soliti scontati consigli, visto che può dispensarne molto pochi data la sua attuale situazione (fa acqua da tutte le parti!), sarebbe meglio che stesse a bocca chiusa... Fate di testa vostra sempre o, nel dubbio, restare fermi sarà un scelta saggia. Nel lavoro, l'andare alla ricerca di un’altra occupazione, senza avere le idee chiare, potrebbe costare caro. Infatti, il rischio sarà di perdere il vostro posto precedente: meditate prima di agire, ok?

♒ Acquario: ★★★★. Partirà certamente in maniera non troppo difficile da gestire questo nuovo venerdì. Eventuali contrattempi nella gestione degli impegni andranno affrontati con spirito positivo e con tutta l'energia a disposizione, il che per voi non sarà certo un problema.

In campo sentimentale intanto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, certe divergenze d’opinione nella coppia potranno essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Single, guardare avanti, lontano, potrebbe essere un ottimo metodo per allontanare i problemi in corso: concentratevi di più sui vostri bellissimi progetti guardando con fiducia al futuro. Nel lavoro invece, non dovete fermarvi di fronte agli ostacoli della vita, a volte solo apparenti: basta girare l’angolo per veder cambiare la prospettiva delle cose...

♓ Pesci: 'top del giorno'. Venerdì giornata garantita dalle stelle, in special modo nei riguardi di sentimenti e affettività in generale.

A dare spago al periodo, in quanto a positività, l'ingresso nel settore di una efficace Luna in Pesci. In questo caso, secondo l'oroscopo del giorno 15 maggio, riguardo l'amore dovrete tenere un atteggiamento fiducioso, sia nelle vostre possibilità che verso le persone amate. In coppia, iniziative importanti in vista, con anche spese di una certa importanza, sia per la casa che per la famiglia. Avrete a disposizione una marcia in più regalata dalle stelle: non sprecatela con inutili esitazioni. Se single invece, sappiate che le idee, anche se sembrano grandiose, sono un tantino dispersive: dovreste concentrarvi su un unico obiettivo, senza sopravvalutare le vostre reali possibilità. Consiglio: prima di accettare un cambio di programma dovete metabolizzarlo...

Nel lavoro, per chiudere, potrete promuovere al meglio la vostra immagine. Riuscirete a stringere le "giuste alleanze" in grado di inserirvi in nuovi ambienti. Molto favoriti coloro legati ad attività di tipo finanziario.