L'Oroscopo del giorno 20 maggio 2020 è pronto a dare voce alle nuove previsioni zodiacali di mercoledì. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? In questo contesto, come espresso nel titolo principale, saranno presi in considerazione i soli simboli astrali appartenenti alla seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, astrologicamente parlando, l'ingresso della Luna in Toro in congiunzione a Urano con il Sole in transito dal Toro in entrata in Gemelli. In evidenza altresì anche l'ottimo trigono tra Luna e Marte e soprattutto la quadratura tra Venere e Nettuno, quest'ultima molto penalizzante per i Pesci.

Tra i segni in grado di sfruttare pienamente il preannunciato cielo astrale, senz'altro Sagittario e Capricorno, ambedue valutati in mercoledì "top". Buona la terza giornata dell'attuale settimana anche per coloro appartenenti a Bilancia, Sagittario e Acquario, terzetto considerato in periodo normale, quindi sottoscritti con quattro stelline indicative la solita routine.

Vediamo di analizzare per bene ogni singolo segno, ovviamente dopo aver dato spazio alle stelle del giorno estrapolate in questo frangente dall'oroscopo di mercoledì 20 maggio.

Classifica stelline 20 maggio 2020

Le effemeridi sulla giornata di mercoledì evidenziano l'ingresso della Luna in Toro nonché il transito del Sole in Gemelli.

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati a metà percorso settimanale? In questo caso torna molto utile consultare la nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 20 maggio 2020. In ottima evidenza in questo giorno di metà settimana due segni, tutti fortunati alla pari, seguiti da altri tre simboli astrali pronti per essere visionati nella tabella posta a seguire.

A voi dunque il pensiero delle stelle dettato dalle effemeridi, come da copione interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Pesci.

Oroscopo mercoledì 20 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Si anticipa a tanti di voi, amici carissimi della Bilancia, una giornata discreta, quasi senza compromessi. In primo piano la Luna, certamente in buona posizione (specularità positiva al 70%), con Nettuno dissonante (specularità negativa al 45%). Entrambi risulteranno certamente decisivi nelle vostre prossime eventuali scelte. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, sarebbe conveniente per voi dare seguito ad eventuali momenti positivi: non incartatevi al solito, come solo voi sapete fare ma fate esattamente solo ciò che amate, né più né meno. Single, ascoltate un po' di più il vostro cuore e rilassatevi. Se siete in procinto di fare qualcosa di interessante, approfittatene per mettere in pratica l'ultimo consiglio ricevuto: sapete benissimo di cosa parliamo, vero?

Le previsioni del giorno nel lavoro invece prevedono ancora qualche tensione, occhio a non farle esplodere. Riuscirete a centrare gli agognati obiettivi? Da migliorare la comunicatività.

Scorpione: ★★★★. Giro di boa di metà settimana abbastanza proficuo in merito a certe situazioni, mediocre per altre e decisamente poco reattivo per alcune problematiche relative al lavoro. A favore una meravigliosa Luna in Toro in congiunzione a Urano, nel frattempo speculare positiva al 65%. Contrario solo Urano, in questo caso speculare ma decisamente negativo. Cosa riserveranno le stelle alle cose legate all'amore? In campo sentimentale dunque, si presume che la giornata possa partire davvero alla grande, poi piano piano scenderà di tono.

A risentire di questa lieve calata saranno in special modo la passione, relegando le emozioni in un angoletto buio ed impenetrabile del vostro cuore. Single, l'oroscopo del giorno prevede un mercoledì abbastanza prolifico in fatto di occasioni da cogliere. Forse, a più di qualcuno non potrebbe dispiacere affatto il momento, trovando di certo una buona scusa per lasciarsi andare. Nel lavoro, soprattutto sul lato professionale o meramente impiegatizio si prefigurerà un lasso di tempo in cui potrete mettere in pratica idee o iniziative interessanti.

Sagittario: ★★★★★. Mercoledì 20 maggio per voi, cari amici nativi del Sagittario, le stelle saranno particolarmente attive e propense a concedervi l'aiuto necessario.

Gli astri, in questo caso la Luna e Sole speculari positivi al 85% saranno pienamente operativi e dalla vostra parte: sfruttateli a dovere! In amore, situazione ideale specialmente per quelle coppie che non hanno un buon feeling affettivo da un pezzo: sapete quale è il problema principale? È che ormai comunicate poco, o se lo fate non trattate gli argomenti giusti. Quest'oggi la situazione potrebbe volgere a vostro favore se saprete imbastire un dialogo costruttivo e attinente ai problemi riguardanti il menage. Single, a molti di voi il periodo dirà abbastanza bene. Preparatevi per piacevolissime passeggiate pre-serali con destinazione parchi, centri commerciali o semplicemente il vialetto di quartiere.

Nel lavoro intanto, l'oroscopo del giorno 20 maggio al Sagittario indica prudenza. Cercate di chiarire le cose "a caldo", non aspettate chissà cosa o quando...

Astrologia del giorno 20 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un periodo decisamente positivo, diciamo pure oltre la media. A dare sicuramente spunti vincenti sia in campo sentimentale che in quello puramente economico, secondo quanto specificato nell'oroscopo del giorno, sarà il Sole a portare una ventata di positività al vostro segno. In amore, specialmente se siete tra quelli più testardi e orgogliosi, sarete costretti a sudare un po' nel cercare di dare un tono all'insieme del periodo: non sarà difficile trovare un punto di incontro con il partner.

Single, il vostro corteggiamento potrebbe essere risolutivo, per non dire decisivo, se portato avanti ad oltranza, costi quel che costi. Quindi, evitate di sbagliare anche questa volta: "Errare è umano, ma perseverare è diabolico!". Nel lavoro invece, si presume arrivino buone notizie sul fronte professionale, ma anche in quello puramente generico. Avete un’attività autonoma? Iniziate a trovare qualche socio o nuove alleanze, sicuramente incrementerete il raggio dei vostri affari.

Acquario: ★★★★. Inizierà decisamente un po' in sordina il vostro mercoledì e così evolverà nel resto del periodo. I vostri astri si presenteranno mediamente stabili, ma con poche chance da regalare: in attesa che la Luna si disponga speculare positiva al segno vi dovete "accontentare" del Sole e Urano, nel contempo speculari parzialmente positivi al 40%.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, la giornata non brillerà di certo tanto. Con una Luna parzialmente in disparte in diretto conflitto con il vostro Saturno e ancora in quadratura con lo stesso. In coppia potrebbe esserci una grande volontà di cambiamento: se state attualmente con una persona un po' troppo esuberante, dunque "da gestire" al meglio, potreste avere una giusta soluzione osservando una coppia a voi molto vicina. Single, si consiglia in amore di non dare troppo per scontate certe cose. Anche se la giornata potrebbe essere quella giusta per mettere in campo ciò a cui tenete in particolar modo, d'obbligo stare vigili e concentrati sugli obbiettivi.

Nel lavoro invece, qualcuno potrebbe rimanere invischiato in una situazione esplosiva, e non per colpa propria: da evitare in modo assoluto qualsiasi strano compromesso o qualsivoglia "patto" con colleghi o altre persone. In poche parole, cercate di stare lontano da possibili guai, ok?

Pesci: ★★. Centro settimana certamente fuori controllo per voi nativi, ovviamente se non avrete la sensibilità di seguire alcuni semplici accorgimenti. Comunque si prevede certamente una giornata negativa, dunque state in campana. I vostri attuali astri di settore, Marte e Nettuno, saranno momentaneamente in lotta tra loro in quanto uno positivo (trigono Luna-Marte) e l'altro negativo (quadratura Venere-Nettuno), con netta prevalenza di quest'ultimo.

Quindi giornata da non poterci fare affidamento. Secondo l'oroscopo del giorno di mercoledì 20 maggio, riguardo l'amore, indica una certa confusione mentale: vi sentirete piuttosto a disagio, con la mente perennemente concentrata sui vecchi ricordi, dolci ma ormai passati. Il punto fondamentale dovrà essere il mettere al bando pessimismo e tristezza. Qualcuno di voi potrebbe avere perfino dubbi sulla bontà del proprio rapporto: la risposta? Eccola: guardate negli occhi il partner e l'avrete... Se single invece, il consiglio è quello di adoperarsi affinché riusciate a mantenere quel giusto equilibrio tra le situazioni urgenti e quelle meno impellenti. Consigliata altresì massima concentrazione verso quelle potenziali situazioni pronte ad esplodere da un momento all'altro.

Nel lavoro, poco da segnalare: cercate un po' di sana stabilità, dove possibile. Se in attività privata, sappiate che questo non sarà il momento ideale per ottenere certi risultati. Se con lavoro a contratto, cercate di essere pazienti e concreti.