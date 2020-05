L'Oroscopo del giorno 22 maggio 2020 è pronto a rivelare come saranno le stelle in amore e nel lavoro. In evidenza in questo contesto, come da titolo, le previsioni zodiacali di venerdì in esclusiva per i segni dalla Bilancia fino a Pesci. Ansiosi di sapere se il il vostro simbolo astrale rientri tra i segni più fortunati del giorno? Intanto c'è da dire che il periodo sarà avvalorato dalla presenza della Luna, risultante nel periodo in entrata nel segno dei Gemelli. Tra i favoriti da tale transito saranno in primis coloro appartenenti a Bilancia e Acquario, entrambi valutati a cinque stelle. Altresì, a sperare nell'arrivo di un buon periodo anche gli amici nativi in Sagittario, Capricorno e Pesci, terzetto considerato abbastanza positivamente nel periodo indicato.

Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 22 maggio, ad avere più di qualche problema da risolvere saranno quelli dello Scorpione, segno valutato "sottotono" a causa della specularità negativa della Luna, nel contesto sotto quadratura da Marte.

Classifica stelline 22 maggio

Come da copione, pronta da consultare la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 22 maggio 2020. Prima di passare al sodo, mettendo in rilievo l'intera scaletta, d'obbligo confermare la prima posizione in classifica: sul podio più alto i due segni considerati a cinque stelle ossia la Bilancia e l'Acquario. A fare ottima impressione nella scaletta di oggi anche Sagittario, Capricorno e Pesci, avvantaggiato dalla splendida congiunzione in atto tra Luna e Sole.

Quindi, meritatissima la seconda posizione nella scaletta provvisoria per i predetti tre, ovviamente sottoscritta dalle quattro stelline di rito. In ultima posizione troviamo invece lo Scorpione, come anticipato considerato "sottotono".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 22 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Previsto per voi un venerdì 22 maggio altamente positivo. La vostra fortuna arriverà direttamente da Urano in Toro, pianeta per voi speculare positivo al 85%, nel frangente in splendido sestile a Marte in Pesci. In amore, quindi, sarà proprio la parte riguardante i sentimenti a tenere banco nel corso della giornata.

Alla grande l’intesa con il partner, efficace sotto ogni aspetto: in primo piano, comunque, una dolce sessualità, vivace e allo stesso tempo vogliosa di esplorare nuove emozioni. In campo sentimentale, in base a quanto espresso dall'oroscopo di competenza di chi è ancora in stato single, potrebbero prendere vita casualmente incontri molto promettenti. Flirt improvvisi per i più giovani, mentre incontri dolcissimi destinati a durare, per tutti gli altri. Le previsioni del giorno, per quanto concerne il lavoro, vedono avvantaggiati soprattutto coloro con certe competenze già acquisite. In effetti la differenza la farà il bagaglio delle esperienze accumulate nel tempo. Buone possibilità di trovare un accordo utile circa una richiesta fatta già da qualche tempo.

Scorpione: ★★★. Riaprirà i battenti un venerdì di fine settimana decisamente "sottotono". A dare fastidio, secondo l'oroscopo del giorno, saranno sia la Luna che Nettuno, entrambi speculari negativi al 75% e, nel frangente, rispettivamente in quadratura a Marte e Venere. A dare la possibilità di recuperare qualcosina, in quanto a positività, sarà solo la specularità favorevole da Urano, comunque poca cosa. La giornata pertanto sarà da prendere con molta cautela: iniziate con il mettere da parte quel vostro istinto per gli affari ad ogni costo; soprattutto nelle questioni finanziarie potreste accusare un duro colpo. In amore, la vita di coppia potrebbe apparire un po’ spenta, senza stimoli efficaci: evitate di rifare sempre i soliti errori ma dateci dentro con l'entusiasmo e la disponibilità.

Per i single il consiglio è di guardare avanti con fiducia e di non avere timore del futuro. Imbastite iniziative originali o nuovi progetti. L'oroscopo del giorno, invece, nel lavoro indica che potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati: vedete di fare il possibile, magari cercando di programmare eventuali scelte da fare.

Sagittario: ★★★★. in arrivo un periodo diciamo pure abbastanza passabile, senza troppe magagne da sopportare ma nemmeno con tanti momenti positivi. Sole e Luna risulteranno in media entrambi speculari negativi al 40% ma nello stesso momento positivi al 70%, ecco il perché delle quattro stelline a corredo. Per quanto potrebbe sopravvenire qualche elemento di disturbo, riuscirete a non farvi tormentare dalle preoccupazioni risparmiando con intelligenza eventuali energie in surplus per qualcosa di più necessario.

Cercate di mantenere un atteggiamento sano e sereno: pensando positivo sarete in grado di apprezzare qualche piccola occasione fortunata. In coppia, qualcuno di voi amante della buona cucina "fai da te", potrebbe vivere una giornata interessante tra i fornelli, a sperimentare ricette succulente per far piacere al partner. Single, rallentate un po’ i ritmi. Potreste, infatti, trovarvi nella situazione poco favorevole di impegnarvi tanto e ottenere poco e per voi sarebbe frustrante. In ambito amicizia, invece, avrete difficoltà nel rapportarvi con un amico/a di lunga data. Nel lavoro l'oroscopo del giorno 22 maggio al Sagittario indica che (forse) avrete una occasione irripetibile. Sia se con attività autonoma o sotto contratto, questo venerdì cercate di essere chiari e decisi.

Astrologia del giorno 22 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prospetta tanta calma e abbastanza tranquillità in arrivo. Diciamo che, anche se non proprio "da urlo", il periodo potrebbe regalare qualche inattesa soddisfazione in amore come anche nel lavoro. A portare una discreta energia positiva saranno Sole e Luna, entrambi in trigono ai vostri Giove e Plutone. Purtroppo a ridimensionare il periodo sarà Marte, el frattempo in diretta quadratura sia al Sole che alla Luna. In questo contesto, dunque, parlando d'amore, indubbiamente qualcosa sta cambiato in meglio e lo sapete già. In copia scacciate pure incertezze e dubbi fidandovi un po' di più della persona che avete al fianco.

Alcuni nativi, invece, potrebbero cadere nello sconforto (senza un valido motivo): fatevi coraggio, probabilmente arriverà a sostegno un bel colpo di fortuna, vero toccasana in certi momenti "no". Single, si profila per voi una buona nuova in grado di far felici molti (non tutti). In arrivo probabilmente una piccola soddisfazione, soprattutto per quelli che in passato hanno avuto momenti difficili. Nel lavoro, intanto, a causa dei soliti modi troppo sbrigativi messi in campo da molti, potreste mettere in pericolo una questione a cui tenete in modo particolare. Dunque, cercate di contare fino a dieci prima di dire o fare qualcosa di inopportuno.

Acquario: ★★★★★. In previsione una giornata più che soddisfacente, sicuramente da vivere al meglio ed ai massimi livelli.

A portare senz'altro tanta fortuna sarà un meraviglioso Sole ed una splendida Luna, nel frangente in trigono astrale al vostro Saturno: pronti a sorridere? Certo che si, anche perché sarà in risalita netta il quasi tutto il periodo, favorito da buone opportunità da sfruttare in ambito affettivo e, in parte, anche in alcune situazioni di lavoro e nella professione. In relazione alle notizie astrali svelate poc'anzi, l'oroscopo del giorno consiglia di non reagire in maniera incandescente ad eventuali provocazioni da parte del partner: ogni tanto è bene passare oltre, certamente a giovarne sarà la qualità del rapporto. Parlando, invece, in merito a voi dell'Acquario ancora single, questo venerdì si prevede altamente positivo.

Il momento è favorevole a coloro che decidessero di fare una passeggiata in spiaggia insieme a persone "speciali". Nel lavoro giornata discreta, a patto però di non aspettarsi troppo dal periodo. Evitate di mettere in movimento idee o progetti non valutati in precedenza.

Pesci: ★★★★. Giornata poco incisiva riguardo i comparti amore e lavoro, ma assolutamente non negativa. Una buona mano arriverà certamente da Urano in Toro, in questa occasione in sestile al vostro Marte nel segno. Peccato per la posizione dissonante di Venere e Mercurio in Gemelli, entrambi in quadratura a Nettuno, anch'esso presente nel segno. Visto il quadro astrale non proprio idilliaco, l'oroscopo del giorno di venerdì 22 maggio invita alla calma in amore.

Cercate di basare l'intesa di coppia soprattutto sui valori della sincerità e del rispetto, evitando di tenere dentro cose, magari anche banali, riguardanti il rapporto. In aumento, invece, i punti di interesse e le attività portate avanti in comune. Insomma, periodo potenzialmente in grado di generare coccole, carezze e baci, a patto di saper bene amalgamare istinto, carattere e volontà di venirsi incontro. Se single, invece, potrebbero esserci novità interessanti, specialmente riguardo una persona davvero attraente: non si esclude un finale a sorpresa nel finale di giornata. Nel lavoro, per concludere, la sensazione che qualcosa stia per iniziare diventerà realtà. L'invito è di guardare certe situazioni da un'altra angolatura: scoprirete un'infinità di cose nuove.