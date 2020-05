L'Oroscopo del giorno 23 maggio 2020 si è letteralmente "fatto in quattro" nel cercare di dare a voi lettori un'idea, seppur approssimativa, su come sarà questo sabato. In analisi quest'oggi, come del resto consuetudine giornaliera, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco: parliamo dunque, in ordine astrologico, di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A dare colore alle previsioni zodiacali del giorno, lo splendido periodo preventivato agli amici Pesci: a favorire il sensibile segno di Acqua sarà certamente Urano in sestile a Marte, nonché Plutone in sestile a Nettuno.

Secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 23 maggio, saranno da considerare in giornata buona anche lo Scorpione e l'Acquario, entrambi valutati con le cinque stelle della fortuna. Quest'ultimi due sono seguiti in scaletta a breve distanza da coloro della Bilancia considerati in periodo routinario, dunque valutati con quattro stelle. Al contrario, si preanuncia in netto calo questo primo giorno di weekend per il Capricorno e il Sagittario, preventivati rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 23 maggio 2020

Un nuovo weekend è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. Nonostante ciò, qualcuno già osserva in cuor suo lo spauracchio di una nuova settimana lavorativa da affrontare, pregna di impegni problemi e vicissitudini varie.

Calma, per adesso concentriamo l'attenzione solo su questo primo giorno di weekend, agli altri giorni penseremo a tempo debito. Pronti a scoprire come potrebbe evolvere il giorno in oggetto? Come sempre a dare una risposta plausibile sarà la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante l'oroscopo del 23 maggio.

In primo piano nella scaletta con le stelle, i simboli astrali compresi da Bilancia fino a Pesci, valutati come sempre in base alla qualità delle rispettive effemeridi.

Di seguito il responso dettato dalle stelline del giorno, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo sabato 23 maggio: nuove energie in amore per lo Scorpione

Bilancia: ★★★★.

Giornata in prevalenza buona, anche se non sarà esente da momenti, diciamo così, abbastanza "nevrotici". In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, considerate le ore centrali della giornata quelle più fortunate. Le stelle saranno positive a sufficienza ma per un periodo limitato, quindi non tergiversate: approfittate per agire entro i tempi necessari richiesti nelle varie situazioni. A chi è innamorato sarà richiesta pazienza: l’intesa con la persona amata sembra procedere bene, solo che avrà bisogno di più tempo per stabilizzarsi a dovere. Single, nulla o poco di nuovo, intanto, sul fronte sentimentale: ancora fermi, in attesa di quale miracolo? Rammentate questo: gli astri propiziano, agevolano o spianano strade, però alla fine sarà solo con la vostra temerarietà e forza di volontà che porterete "a casa" i giusti e meritati frutti, inteso il messaggio?

Nel lavoro, l'idea di espandere l'attività non sarebbe male: la giornata vi offrirà tutto ciò che potrebbe servire allo scopo e anche qualcosa in più...

Scorpione: ★★★★★. Un inizio di weekend molto prospero per molti aspetti, in primis per le cose riguardanti il cuore. Infatti, e questo parlando in generale, la pace che avvertirete nel corso della giornata favorirà la crescita di nuove energie in amore e tanta forza, il tutto legato a stretto filo con l'eventuale messa in atto di nuovi piani a lungo termine. Potrebbe essere quindi arrivato il momento di lavorare in sinergia con la persona amata per progettare un futuro nuovo. Single, l'oroscopo annuncia il profilarsi davvero di una splendida giornata.

Avrete la Luna pronta a rendere brillante il vostro cielo e, senz'altro, ben predisposta a rendervi più affascinanti e socievoli che mai. Diciamo che in questo periodo non sarà difficile appagare qualcuno dei vostri più intimi desideri amorosi. Nel lavoro invece, ottime prospettive: la giornata si preannuncia straordinaria, ricca di occasioni potenzialmente in grado di restituire splendide performance a livello professionale. In pratica, potreste avere alla portata qualsiasi obiettivo: datevi da fare.

Sagittario: ★★. In arrivo purtroppo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko". In amore pertanto, visto il quadro astrale assolutamente non buono, l'invito è quello di tenere un profilo abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza.

Infatti, potrebbe presentarsi a voi Sagittario più di qualche problemino da risolvere nel corso della giornata e questo potrebbe mettervi ansia e portare stress. Single, diverse combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili. Un passato potrebbe riaffiorare e con esso una parte della vostra vita tornare a portare un po' di malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza. Regolatevi, ma senza cedere a eventuali "tentazioni": il passato è passato, guardate avanti! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 23 maggio al Sagittario indica un giorno inizialmente abbastanza soddisfacente. Una battuta d'arresto potrebbe presentarsi proprio questo sabato, logicamente non a tutti. Date un calcio alla sfortuna inventandovi di tutto e di più.

Magari, chi lo sa, forse riuscirete a dar vita a qualche strana alchimia capace alla fine di generare nuove prospettive.

Astrologia del giorno 23 maggio: vincente e convincente l'Acquario

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato indica un periodo abbastanza impegnativo da affrontare ma non difficile da affrontare. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le tre stelle relative ai periodi "sottotono", la partenza del nuovo weekend, periodo in esame in questo contesto, si prevede possa portare più di qualche difficoltà soprattutto in campo sentimentale. In amore, sono previste piccole incomprensioni a livello di coppia: evitate di usare parole taglienti e siate chiari, piuttosto che protrarre all'infinito discussioni irrilevanti, sicuramente in grado di sfinire entrambi.

Intanto, un’ex fiamma (mai dimenticata...) potrebbe scombussolare gli attuali equilibri specie in quei rapporti già poco stabili: pensate prima di agire, un'eventuale passo falso non vi permetterà poi di tornare indietro se eventualmente venisse scoperto. Single, a causa delle attuali negatività planetarie vivrete una giornata un po' particolare, contraddistinta da dubbi e pensieri. Cercate di superare qualche incertezza sentimentale sperando che qualcosa possa prima o poi possa girare a favore. Nel lavoro intanto, se riuscirete a cogliere "il momento", senz'altro potreste ottenere risultati più che apprezzabili, a patto di rimboccarvi per bene le maniche. Nel privato, apritevi pure a situazioni collaborative.

Acquario: ★★★★★. Partirà in modo splendido questo nuovo sabato, soprattutto in campo sentimentale. Certamente il buon dialogo sarà fondamentale per motivare alcune delle vostre prossime scelte. Con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere anche preparati a dare sufficienti motivazioni a sostegno delle vostre prese di posizione. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, vivrete sicuramente tantissimi momenti magici, ovviamente con la dolce metà. I pianeti vi saranno favorevoli, soprattutto a coloro già in coppia: finalmente molti del segno decideranno di programmare eventi importanti per la vita futura. Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle attuali congiunzioni astrali, molto favorevoli.

Il consiglio del giorno: mettete pure da parte quella vostra innata riservatezza e liberate quel bel sorriso che vi distingue da tutti gli altri. Sarete sicuramente più solari solo riuscendo a trasmettere a parole e gesti il vostro aspetto interiore, incantando chi vi sta vicino. La parte inerente il lavoro invece, vi vede in buona giornata. Saprete esprimere al meglio idee e intenzioni, soprattutto quelle legate strettamente alla vostra mansione. Parola d'ordine: inventiva e dinamismo.

Pesci: ’top del giorno’. Giornata di fine settimana perfettamente in linea con quanto sperato. A qualcuno di voi dei Pesci una situazione intrigante potrebbe stuzzicare una certa curiosità, magari invogliando ad assaporare il gusto del proibito.

Al bando rischi inutili sapendo che questo sabato tutto procederà nel verso che più vi aggrada: bene sentimenti e attività lavorative. Secondo l'oroscopo del giorno 23 maggio riguardo l'amore, diciamo pure che avrete un cielo favorevole e un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente dando un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Parlando in generale, sarete pieni di fascino e di sentimento; saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. Se single invece, nel corso della giornata riuscirete a risolvere alcune questioni in ambito sentimentale, grazie all'ottimo sestile tra Marte e Urano. Avrete occasioni per recuperare il vostro equilibrio e sconfiggere i momenti di stress che vi hanno turbato ultimamente.

In giornata non mancherà di fare qualche incontro interessante... Nel lavoro, finalmente un bel sorriso per qualcosa che potrebbe avverarsi a breve. Comunque vi sono ancora da superare alcuni tortuosi aspetti nella vostra attività. Intanto proponete nuovi progetti, poi si vedrà.