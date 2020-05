L'Oroscopo del giorno, di sabato 30 maggio 2020, è pronto ad analizzare insieme a voi lettori il probabile andamento di questo inizio weekend. In evidenza le previsioni zodiacali per i segni della seconda tranche zodiacale, oltre ovviamente alla nuova classifica con le stelle quotidiane. Ricordiamo che in questo contesto le predizioni su amore, lavoro e salute saranno messe in relazione ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Nella giornata di sabato a poter contare su un buon periodo, sia in campo sentimentale che nel settore legato alle attività di lavoro, saranno coloro nativi in Bilancia, allineato sulla buona positività espressa dalle cinque stelline quotidiane.

A dare compagnia al suddetto segno di Aria nella parte alta della classifica, Scorpione, Acquario e Pesci, tutti sottoscritti con quattro buone stelle a corredo di un frangente sicuramente abbastanza discreto. Invece ad andare probabilmente incontro a problemi o intoppi di varia natura, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 30 maggio, Capricorno e Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 30 maggio 2020

In base alla carta astrologica, nel primo giorno di questo nuovo weekend a gongolare tra i sei segni osservati solamente quattro. In questo caso, a dare le giuste informazioni è, come sempre, la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 30 maggio.

A massima positività questo sabato figura senz'altro Bilancia, al primo posto in scaletta, vincente soprattutto in campo sentimentale. Per gli altri segni? Diciamo che ad essere favoriti dalle stelline quotidiane, oltre al predetto segno di Aria appena svelato, anche altri tre simboli astrali, tra l'altro già anticipati in apertura: Scorpione, Acquario e Pesci, al secondo posto in classifica.

Male il periodo per Capricorno e Sagittario posizionati rispettivamente in penultima e ultima posizione in classifica.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

L'oroscopo del 30 maggio: la giornata di sabato

L'oroscopo di domani, sabato 30 maggio, svela una situazione astrale abbastanza stabile nel complesso.

In evidenza risulta essere nel frangente la Luna, sui gradi centrali nel comparto della Vergine. Il Sole intanto, presente nel campo dei Gemelli si troverà in ottima congiunzione a Venere in attesa del 21 giugno prossimo di entrare nel segno del Cancro. Parlando dei pianeti veloci, troveremo Mercurio in Cancro, Venere in Gemelli e Marte in Pesci. Stabili i pianeti semi-lenti e lenti: Giove si troverà in Capricorno e Saturno in Acquario mentre Urano, Nettuno e Plutone rispettivamente in Toro, in Pesci e in Capricorno.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato la giornata di sabato entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 30 maggio da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

In base all'oroscopo del giorno, la giornata sarà improntata alla naturale positività e in generale risulterà efficace per mettere in caldo opportunità su cui investire in un prossimo futuro. Le previsioni di sabato, perciò, visto il positivo cielo astrologico danno senz'altro il benestare alle situazioni legate a quasi tutti i settori della vita. Amore: questo sabato sarà in aspetto molto positivo e sarete più convincenti del solito. Il vostro bisogno di brillare ispirerà il vostro partner e sarete felici insieme. Potrete finalmente godere di qualche momento di pace da dedicare a voi stessi in assoluto relax. Single, avrete una grande capacità, quella di fare colpo sulla persona che vi interessa: ricordate che anche certe amicizie potrebbero trasformarsi come d'incanto in qualcosa di più, basterà solo volerlo.

Lavoro: finora siete stati a guardare; ora tocca a voi agire. Dopo il primo attimo di incertezza arriverà l’idea risolutiva che vi renderà vincenti. Salute: avrete voglia di pensare alla cura del vostro benessere. Fate più movimento e camminate nel verde. Massima del giorno: "La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia". Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Questa parte della settimana sarà mediamente discreta, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. L'Astrologia invita alla calma: qualcuno tra voi nativi potrebbe essere messo alla prova dei fatti, perciò fate tesoro dei consigli disinteressati di una persona amica.

Amore: in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, quella che vi aspetta è soprattutto una giornata ordinaria, senza grandi novità o chissà cosa. Sarete però decisamente amorevoli e disponibili, soprattutto nei confronti delle persone a voi più care. La vostra "palla al piede", come facile intuire, è l'impossibilità di interagire come vorreste con chi è accanto a voi, visto il carattere un po' introverso dell'interessato/a. Single, nel complesso una buona giornata. Questo potrebbe essere un buon periodo per porre rimedio o ottimizzare situazioni precedenti, soprattutto se queste hanno causato eventualmente danni in alcuni campi della vostra vita. Lavoro: più riuscirete ad essere concreti e precisi, più guadagnerete punti a vostro favore, agli occhi di un capo che vi sta tenendo sotto osservazione.

Ma non fatevi una colpa di ciò che sta accadendo. Salute: cercate di tenere puliti corpo e mente con una sana alimentazione. Optate per hobby o interessi che valorizzino l’ottimismo. Massima del giorno: "Chi vive sei giorni nell'oasi, il settimo anela il deserto". Voto: 7+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del giorno 30 maggio al Sagittario indica che partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte della settimana. Sabato quindi, abbastanza sommesse le relazioni, soprattutto in ambito familiare. Molto buoni, invece, i rapporti interpersonali con colleghi e amici. Da considerare però che quest'ultimi saranno vissuti ancora a distanza "di sicurezza" visto il perdurare della situazione che tutti conosciamo.

Amore: se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste concludere la giornata senza danni e magari portando a casa anche un buon risultato in campo sentimentale. Non agite in modo impulsivo ed evitate errori, soprattutto se siete nati tra la seconda e la terza decade. Se siete stabilmente e felicemente in coppia, in questo sabato di fine settimana sarete ancora più intraprendenti del solito. Per i single, la Luna vi remerà sicuramente contro. Staccate pertanto la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione complessa. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona. Lavoro: non indugiate ancora, tiratevi su le maniche e dimostrate finalmente ciò che sapete essere, dei grandi lavoratori; ovviamente, se e quando ne varrà la pena.

Salute: siate cauti con gli alcolici, soprattutto quando vi dovete mettere al volante dovete essere ben lucidi. Massima del giorno: "È meglio essere uccel di bosco, che uccel di gabbia". Voto: 5.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 30 maggio prevede in leggero sottotono questo primo giorno di weekend. Le cause saranno da imputare alla specularità negativa restituita da Venere e Luna, tra loro in dura quadratura. Un piccolo cataclisma potrebbe interessare un rapporto a livello interpersonale: sarà positivo o negativo? Lo saprete presto... Amore: dovete essere pronti a dare il meglio di voi, specialmente a pazienza. Potreste non reggere alle solite "amorevoli sparate" della persona amata, soprattutto in questo periodo di crisi dovuta ai recenti fatti che tutti ben conosciamo.

Single, sarete assillati da alcuni dubbi e la stanchezza mentale tenderà a rendere pesante la giornata. Avrete sbalzi d’umore che non giustificheranno però certi atteggiamenti. Lavoro: potrebbe essere il momento buono per riorganizzare alcuni aspetti che ne hanno necessità e trovare nuove modalità operative. La curiosità e la voglia di novità potrebbero mettervi in agitazione. Salute: se accusate improvvisi malesseri, per sentirvi meglio ed in forma vi conviene finalmente adottare uno stile di vita più sano. Massima del giorno:"Bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare" . Voto: 6=.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Giornata un po' al rallentatore, ma assolutamente da non denigrare in quanto potrà senz'altro portare qualche inaspettata soddisfazione.

Valutata nelle predizioni del giorno con le quattro stelline indicative della normale routine, in alcuni frangenti il periodo non lascerà certo l'amaro in bocca, anzi. Amore: se avete un rapporto soddisfacente, vi renderete conto che vale la pena di investire energie per renderla ancora più felice. In ambito familiare, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, saprete senz'altro sfoderare un’abilità di persuasione eccezionale. Single, in tanti ritroverete l'armonia d'animo ultimamente un po' perduta. Seppur in extremis, qualche nativo ristabilirà un piacevole dialogo chiarificatore con una persona che piace. Lavoro: giornata interessante per tutti coloro che sapranno dosare i propri interventi.

Agite con astuzia mettendo in pratica le vostre qualità, dribblerete ogni situazione poco chiara. Salute: appena potete, staccate la spina, perché lo stress potrebbe tradursi in insonnia e disturbi vari. Massima del giorno: "Un padre campa cento figli e cento figli non campano un padre". Voto: 7+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno di sabato 30 maggio, si prevede una giornata conformata alla buona predisposizione di Giove, Plutone e Urano. Urano in sestile a Marte darà opportune risposte ai tanti quesiti che assillano la vostra mente, mentre sul lato interpersonale Giove e Plutone in sestile a Nettuno saranno fondamentali per la riuscita dei rapporti. Amore: cercate di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere soprattutto verso i difetti del partner: non abbiate paura di esprimere la vostra personalità. Con il vostro savoir-faire conquisterete anche i caratteri più chiusi. Se single invece, sarà una giornata come tante. Se siete impegnati nella scuola o in università, al posto dell'amore potreste preferire studiare. Per tutti gli altri cuori solitari, tutto come sempre: la solita minestra! Lavoro: giornata indicata per intraprendere affari, aumentare i guadagni e fare investimenti vantaggiosi. È possibile che alcuni di voi debbano affrontare qualche spesa extra. Salute: sarete attratti dai ricordi dettati dall'atmosfera spensierata dei trascorsi sabato sera. Se avete deciso di fare bisboccia con gli amici, cercate di non esagerare seguendo il protocollo in vigore. Massima del giorno: "Vivi e lascia vivere". Voto: 8-.