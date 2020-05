Il fine settimana inizia con un buon recupero fisico per il Sagittario, che recupera le energie e ritrova la voglia di fare. Al contrario, è un momento faticoso in tal senso per i nati sotto il segno dei Pesci. E' una giornata impegnativa per la Bilancia, completamente assorbita da questioni lavorative e pratiche. Fine settimana passionale e romantico per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, sabato 9 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 9 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: il weekend inizia in modo energico e spensierato. Quella di domani è la giornata ideale per dedicarsi alla famiglia e alle cure del partner. Chi desidera confessare il proprio amore alla persona dei sogni, farebbe bene a prendere il telefono in mano e fare la chiamata che ha sempre avuto timore di fare.

Toro: quella di sabato 9 maggio è una giornata impegnativa, ci sono delle questioni importanti di cui occuparsi, riguardanti soprattutto la gestione della casa o delle finanze.

Lasciatevi consigliare da una persona di fiducia.

Gemelli: è un fine settimana passionale e romantico. Lasciate fuori dalla porta di casa le questioni lavorative e dedicatevi completamente alle persone care. Qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come l’arrivo di un figlio o l’organizzazione del matrimonio. Bene il fisico.

Cancro: il weekend inizia con grande energia e voglia di fare, la giornata di sabato è ideale per chi desidera svolgere dei lavori di manutenzione o di riparazione in casa.

Bene l’amore.

Leone: nonostante non sia un momento del tutto positivo per il fisico, quella di sabato 9 maggio è una giornata spensierata e serena. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle piccole tensioni, ma sarete bravi a passare oltre senza soffermarvi più di tanto sugli aspetti negativi. Serenità in amore.

Vergine: il plenilunio porta spensieratezza e positività al segno, che dopo una settimana faticosa può finalmente tirare un sospiro di sollievo e godere di qualche momento di serenità.

Bene gli affari.

Bilancia: questa giornata potrebbe tenervi incollati alla sedia del vostro ufficio, ci sono delle questioni professionali o economiche di cui occuparsi. Al contrario, domenica potrete dedicarvi alla cura e all'affetto delle persone care.

Scorpione: il fine settimana inizia con romanticismo e passione, è il momento ideale per mettere da parte le questioni pratiche e dedicarsi all'amore, un po’ trascurato durante le giornate precedenti. Bene la forma fisica.

Sagittario: la settimana potrebbe essere stata faticosa per il fisico, ma il weekend inizia con un buon recupero in tal senso.

Sabato 9 maggio ci si può dedicare alla cura del corpo e delle mante, ma anche ai rapporti interpersonali, trascorrendo un po’ di tempo in famiglia o organizzando una cenetta romantica per il partner.

Capricorno: è un momento vantaggioso per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo può fare affidamento su di un quadro astrale positivo e vantaggioso. Tuttavia, qualcuno potrebbe tentare di mettervi i bastoni fra le ruote, agire con cautela.

Acquario: il fine settimana inizia nel migliore dei modi per il segno. Le stelle lasciano presagire un buon recupero fisico, le energie non mancano e gli amanti dello sport possono dedicarsi alle proprie passioni ed ottenere buoni risultati.

Bene l’amore.

Pesci: è una giornata faticosa per il segno che potrebbe trovarsi ad affrontare litigi e discussioni tanto in amore quanto in ambito familiare. Anche per il fisico non è un momento troppo positivo, le stelle consigliano cautela. Potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico o dentistico.