L'oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 maggio prevede momenti piacevoli in amore per i nativi Ariete, che si daranno da fare per rendere felice la propria anima gemella, mentre il Capricorno avrà energie e freddezza necessaria per completare un progetto o un compito che sarà piuttosto difficile. La relazione di coppia dei nativi sotto il segno dei Pesci sarà in rialzo, mentre per il Leone ci sarà un buon recupero per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend del 9 e 10 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 maggio segno per segno

Ariete: si andranno a creare i presupposti adatti per costruire un legame solido e affidabile tra voi e la vostra anima gemella. Vi darete da fare infatti per cercare di rendere felici il partner, anche sacrificando parte del vostro tempo. Voto - 8

Toro: potrete finalmente prendervi una breve pausa dal lavoro secondo l'oroscopo del fine settimana, e vi godrete la bellezza di stare con i familiari, in particolare con l'anima gemella, che potrebbe farvi una piacevole sorpresa.

Voto - 8,5

Gemelli: le nuove conoscenze che avete fatto di recente si stanno rivelando sempre più interessanti per voi nativi del segno e avrete una gran voglia di fare il passo successivo e magari riuscire ad organizzare un piacevole incontro. Voto - 7,5

Cancro: potreste decidere di fermarvi per questo fine settimana secondo l'oroscopo, considerato che ultimamente le cose al lavoro non vanno per il meglio.

Potreste dunque sfruttare il momento per cercare di riordinare le vostre idee. Voto - 6

Leone: fine settimana in rialzo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Andrete molto bene sul posto di lavoro, e vi accorgerete che i risultati inizieranno ad arrivare grazie al vostro impegno. Voto - 8

Vergine: la relazione di coppia procederà molto bene durante il weekend. Ascoltando il vostro cuore riuscirete a convincere l'anima gemella a fare qualcosa di veramente romantico, creando un'atmosfera veramente magica.

Voto - 8

Bilancia: preferirete mettere da parte i vostri impegni lavorativi durante questo fine settimana per cercare di occuparvi maggiormente della vostra relazione di coppia o di un familiare che ha bisogno di voi. Voto - 7

Scorpione: sarà un fine settimana leggero e pieno di soddisfazioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo, riuscendo a piazzare ottimi successi talvolta lasciando sbalorditi i vostri colleghi. Voto - 8,5

Sagittario: relazione di coppia tra alti e bassi per voi nativi del segno, tanto che dovrete fare qualcosa per uscire da questa situazione. Nulla da dire invece per quanto riguarda il lavoro, dove avrete ancora delle belle soddisfazioni.

Voto - 7

Capricorno: oroscopo del weekend da dedicare maggiormente verso il lavoro, dove ci saranno degli incarichi particolari da portare a termine. Incarichi che con energia e un po’ di freddezza potreste riuscire a svolgere egregiamente. Voto - 7,5

Acquario: fine settimana tutto sommato niente male per voi nativi del segno, anche se avrete un po’ da fare sul posto di lavoro. In ogni caso riuscirete comunque a raggiungere risultati abbastanza soddisfacenti e le energie sicuramente non vi mancheranno. Voto - 7,5

Pesci: affiatamento di coppia in rialzo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del weekend.

Nonostante ancora qualche piccola incomprensione, riuscirete ad andare d'accordo con la vostra anima gemella, soprattutto per coloro che sono nati nella seconda decade. I single potrebbero fare incontri fortunati. Voto - 7