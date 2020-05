L'Oroscopo del weekend dal 15 al 17 maggio mette in evidenza per molti segni zodiacali l'influsso favorevole degli astri, approfondendo le opportunità fortunate e puntando un riflettore sui sentimenti. Nuovi orizzonti si apriranno con la Luna presente venerdì in Acquario, sabato e domenica in Pesci. La presenza di Marte rafforzerà la sensibilità lunare, garantendo nuovi entusiasmi.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche .

Astri e oroscopo del weekend 15-17 maggio da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna sarà complice per tutto il weekend, garantendo venerdì un modo di amare molto libero e ribelle.

Sabato e domenica dai Pesci l'astro d'argento produrrà sensazioni più profonde, romantiche e sognanti. Si preannunceranno belle novità per voi single.

Toro: la Luna agirà in quadratura venerdì e potrebbe rendere l'atteggiamento alquanto altalenante nei confronti dell'amore. Ma sabato già la situazione migliorerà con Luna complice dai Pesci che avvierà veri e propri "colpi di fulmine" amorosi. Dovrete prepararvi ad accogliere queste novità con un nuovo entusiasmo.

Gemelli: potreste essere alquanto irritabili in questo weekend a causa di Luna e Marte in quadratura dai Pesci. Dovrete cercare di essere più razionali, vincendo un'influenza nettuniana che confonderà un po' le idee oppure spingerà ad agire impulsivamente nei confronti dell'amore.

Cancro: la Luna in Pesci vi renderà fortemente intuitivi e compassionevoli nei confronti degli altri. I sentimenti e le sensazioni voleranno anche grazie a Nettuno che produrrà una grande partecipazione emotiva, tutta da investire con grinta nelle storie stabili e in quelle in via di consolidamento.

Leone: gli astri saranno favorevoli a introdurre belle novità in amore. Dalla vostra avrete Venere e Mercurio che garantiranno buone opportunità a voi single, mentre i pianeti nei segni consiglieranno a voi in coppia di essere più pazienti nei confronti del partner. In ogni caso dovrete ampliare i vostri orizzonti futuri, guardando oltre il presente.

Vergine: attenzione all'opposizione di Luna, Marte e Nettuno che sprigioneranno timidezza e potrebbero rendervi poco socievoli e presuntuosi. L'astro nettuniano confonderà un po' il sogno con la realtà, offuscando le idee nei confronti dell'amore. Ma dalla vostra avrete sempre l'appoggio di Sole e Urano che rivoluzioneranno il tutto in maniera imprevedibile.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: venerdì la Luna e Saturno garantiranno grande senso dell'ordine. Così riuscirete a organizzare al meglio le strategie giuste per concretizzare i sogni amorosi con successo. Magari vorreste concretizzare con immediatezza, ma gli astri esorteranno ad avere pazienza armandovi di tanta intelligenza per progredire gradualmente durante la restante parte del weekend.

Scorpione: un po' di malinconia verrà prodotta da Luna e Saturno in dissonanza che contamineranno i pensieri razionali con un'eccessiva sensibilità. Sabato però la situazione migliorerà, così potrete aprirvi all'amore in modo più empatico e sognatore.

Sagittario: Luna interferirà in dissonanza, attuando una battuta d'arresto nei confronti dei sentimenti ma gli astri dall'Acquario esorteranno ad avere pazienza e a beneficiare dell'influenza favorevole di Plutone e Giove molto vicini a voi, che avvieranno un'introspezione fortunata per l'amore.

Capricorno: Luna, Nettuno, Plutone e Giove saranno dalla vostra parte e acuiranno l'intuizione e la sensibilità. Marte rafforzerà la passionalità in coppia e voi single potreste compiere atti temerari pur di concretizzare i progetti tenuti in cantiere da un po'.

Giove elargirà fortuna e mitigherà il tutto regalando grande senso di giustizia.

Acquario: Mercurio dal Toro prometterà belle sorprese, a patto che valutiate le situazioni con una maggiore apertura mentale e senza fermarvi alle apparenze. Saturno cercherà di farvi tenere sempre tutto sotto controllo, ma Luna e Marte diventeranno vostri alleati sabato e consiglieranno di osare in amore.

Pesci: una Luna sognante animerà il weekend in modo romantico e sensibile. L'astro d'argento farà percepire sensazioni nascoste e in sinergia con Marte, può far salire a galla delle percezioni appartenenti al passato che produrranno arroganza, come a far valere la vostra personalità per ottenere sicurezza interiore.