L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio approfondirà l'amore in maniera intuitiva e promettente per i sentimenti. Sole entrerà in Gemelli e sprigionerà entusiasmo. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo della settimana

Ariete: Luna entrerà nel segno nella giornata di lunedì e regalerà coraggio e nuovi entusiasmi. L'astro d'argento produrrà il desiderio di concretizzare l'amore, ma non dovrete essere precipitosi. Alcuni avvenimenti strepitosi per i single saranno garantiti da Mercurio, Venere e Sole in Gemelli.

Toro: Sole passerà in Gemelli giovedì, ma non vi abbandonerà del tutto producendo un modo di amare più istintivo e versatile.

Vivrete l'amore in maniera inquieta. Mercurio benefico nel segno cercherà di equilibrare il tutto introducendo sorprese imprevedibili.

Gemelli: Sole entrerà nel segno giovedì e si congiungerà con Venere e Mercurio. Sarete spumeggianti ma anche un po' volubili, soprattutto nel weekend. Luna illuminerà il tutto sabato e domenica, alternando istintività e sensibilità. Si preannunceranno belle novità per voi single.

Cancro: lunedì Luna risulterà in dissonanza e sarete troppo impulsivi, poiché presi dalla voglia eccessiva di concretizzare i sogni amorosi a tutti i costi. Marte in quadratura quasi vi sfiderà a non eccedere e a valutare le nuove opportunità amorose con maggiore intelligenza. Grazie a Sole in Gemelli contrasterete la malinconia di Plutone in opposizione.

Leone: la nuova posizione di Sole in Gemelli risulterà benefica per voi e regalerà estroversione e grande intuizione. Dovrete investire il tutto in amore, approfittando del fatto che Marte ha rotto già da un po' l'opposizione divenendo vostro alleato ed elargendo dinamismo e sex-appeal. Attenzione solo a giovedì e venerdì un po' tesi per i sentimenti.

Vergine: Nettuno trasmetterà un po' di caos poiché sempre in opposizione e la presenza di Marte in Pesci potrebbe sprigionare tensione, suscettibilità e delusione in amore. Ma non dovrete temere oltre poiché Luna sarà favorevole a metà settimana, garantendo in sinergia con Mercurio in Toro splendide novità in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il sovraffollamento planetario presente in Gemelli sarà benefico per l'amore. Sole entrerà giovedì in terza casa astrologica e garantirà entusiasmo, dinamismo anche se renderà gli affetti un po' suscettibili di un dualismo tipico dei Gemelli. Voi single potrete aprirvi a un flirt benefico per avviare nuove storie fortunate.

Scorpione: viva Marte in Pesci che vi avvolgerà come in un abbraccio poiché in trigono. La passione arriverà alle stelle e sarà favorita anche da una maggiore sensibilità che farà approfondire l'amore in modo più intenso e soddisfacente. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì quando una Luna capricciosa sarà in opposizione.

Sagittario: buona l'entrata di Luna in Ariete che sprigionerà vitalità e grande intuizione. Sarete desiderosi di ottenere "tutto e subito", seguendo un'istintività più focosa e impaziente ma dovrete ricordare che Saturno dall'Acquario consiglierà sempre di procedere gradualmente. Attenzione giovedì a un Sole un po' nervoso in opposizione.

Capricorno: la settimana inizierà in maniera alquanto altalenante a causa di Luna in dissonanza che potrebbe rendervi un po' presuntuosi, molto chiusi alle critiche. L'amore diventerà imprevedibile grazie a Urano che introdurrà sempre scenari molto rivoluzionari. Luna in Toro giovedì e venerdì produrrà veri e propri tumulti emotivi che smuoveranno alcune situazioni cristallizzate.

Acquario: inizierete la settimana alla grande, grazie a Luna presente in Ariete che produrrà tanta voglia di fare e nuovo spirito d'iniziativa. Attenzione a non seguire un'istintività focosa che però potrebbe risultare troppo superficiale e poco costante. Gli astri in Gemelli saranno vostri alleati per concretizzare i sogni amorosi in maniera brillante.

Pesci: molto passionali ma anche insicuri e altalenanti, vi aprirete all'amore con affetto e romanticismo. Marte nel segno e insieme a Nettuno spronerà a fare di più per ottenere soddisfazione dall'amore. Attenzione alla nuova posizione di Sole in quadratura da giovedì, che potrebbe farvi mancare di perseveranza nei confronti delle nuove storie.