L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce il transito di Luna in Acquario che rende le sensazioni più innovative, libere e un tantino ribelli. Siete alla ricerca di rivoluzionare un po' le relazioni in maniera imprevedibile, uscendo anche fuori dagli schemi se necessario. Le previsioni astrali seguenti approfondiscono anche l'entrata di Marte in Pesci che produce un modo di amare irrequieto, ma non certo meno passionale.

Luna in Acquario nell'oroscopo dell'amore di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna diventa vostra complice e potenzia un'intuizione innovativa che fa guardare lontano, potenziando le idee e aprendo la mente verso orizzonti mai esplorati prima.

Quasi telepatici con il partner, seguite le sensazioni che sentite vincendo la resistenza di Plutone e Giove in quadratura.

Toro: Urano subisce l'influenza del satellite notturno dall'Acquario e diventate precipitosi nel gestire le sensazioni, giungendo a stilare conclusioni affrettate. Sole in quadratura all'astro d'argento vi rende altalenanti nei confronti dell'amore e mutevoli d'umore.

Gemelli: Venere e Mercurio splendono per voi anche se subiscono la dissonanza degli astri in Pesci che fa adottare un atteggiamento combattivo e al tempo stesso polemico. Ma attenzione quindi a non essere troppo frettolosi nell'intimità con il partner.

Cancro: la nuova posizione di Marte in Pesci e in sinergia con Nettuno dà il via libera a un modo di amare molto fantasioso, a tratti bizzarro.

Siate più innovatori nei confronti del nuovo e accoglietelo con originalità e grande apertura mentale.

Leone: Luna è in opposizione forse diventate distaccati nei confronti dei sentimenti. La mente tende a rifiutare alcuni impulsi che il cuore manda e diventate incapaci di interpretare le emozioni. Sarà forse questo un atteggiamento inscenato per paura di soffrire?

Vergine: alcuni malintesi pesano in coppia e tendono a far ristagnare le emozioni. Venere in quadratura di certo non aiuta, ma cercate di essere meno impulsivi e più diplomatici in coppia. A volte il desiderio di vedere le cose come le volete voi può rendervi ciechi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: approfittate degli influssi di Luna che comunque accentua la sensibilità, anche se in sinergia con Saturno, invoglia alla pazienza e a superare un atteggiamento molto riflessivo e introspettivo prodotto da Plutone in quadratura. È il momento di venire in contatto con le emozioni celate in fondo al cuore da molto tempo e questo approfondimento diventa utile per rinascere.

Scorpione: Luna rema contro e forse vi sentite incompresi in coppia. Ma non chiudetevi al dialogo e ricordate che la persona amata è lì pronta ad ascoltarvi. Attenzione a non perdere la pazienza, piuttosto sfruttate la nuova posizione di Marte in Pesci che anche se irrequieta e sensibile, sprigiona grande passionalità.

Sagittario: Venere e Mercurio in opposizione quasi sfidano a non discutere troppo in coppia, facendovi assumere un atteggiamento più incline al compromesso. Giove e Plutone molto vicini a voi, invogliano ad avviare un'introspezione che coinvolge cuore e mente. Attenzione però a non chiudervi troppo in voi stessi.

Capricorno: sentite forte la necessità di affermare la vostra personalità in coppia, anche se ciò significa avviare dei cambiamenti che lambiscono la relazione in maniera rivoluzionaria. Forse la vostra è voglia di rigenerare e ricostruire il tutto in maniera più entusiasmante.

Acquario: Luna assorbe il senso di indipendenza del segno e cerca di rivoluzionare la relazione in maniera avventurosa e imprevedibile.

Avete voglia di cambiare atteggiamento in coppia, seguendo una scia ribelle consigliata anche da Urano in Toro. Solo Saturno, anch'esso nel segno, tende a ristabilire un certo rigore facendovi tenere alcuni pensieri nella vostra interiorità.

Pesci: la presenza di Marte nel segno fa variare alcune realtà di coppia attraverso una spiccata irrequietudine che fa avviare sperimentazioni capaci di riempire il vuoto prodotto da Nettuno. In amore non partite in quarta a crocifiggere il partner, ma valutate la situazione abbandonando alcuni pregiudizi infondati.