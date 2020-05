L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 26 maggio approfondisce i moti dinamici dei pianeti a caccia di novità, capaci di rivoluzione in maniera sensibile e intraprendente le relazioni a due. Le sensazioni diventano intense e vibranti grazie alla presenza di Luna in Cancro, che approfondisce le emozioni in modo romantico e comprensivo. Di questa voglia di amare andando più in profondità beneficiano anche gli altri simboli zodiacali di Acqua, e gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Sfumature sensibili nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: l'astro d'argento dal Cancro rende le sensazioni un po' incostanti, confondendo un po' il sogno con la realtà.

Venere e Sole vengono in vostro aiuto dai Gemelli, mitigando il tutto con maggiore sensibilità e garantendo sensazioni più piacevoli in coppia.

Toro: un po' ansiosi a causa di Saturno in quadratura, cercate di contenere lo stress o perlomeno di non scaricarlo nella relazione a due. Che ne dite di dedicare maggior tempo a un relax benefico sia per voi, che per la relazione di coppia? Sono previste delle belle sensazioni amorose, più sensibili e avvincenti.

Gemelli: buona la sinergia che si va a creare tra gli astri nel segno e Saturno che illumina le storie con maggiore chiarezza. Evitate di farvi illusioni nei confronti dell'amore e rafforzate i legami attingendo a una vostra maggiore consapevolezza.

Mercurio nel segno avvia un dialogo costruttivo per la relazione a due.

Cancro: Luna si trova in posizione ideale e rafforza i suoi influssi romantici e profondi. Siete molto portati ad approfondire l'amore in maniera più comprensiva e con maggiore slancio, così potete beneficiare di splendidi momenti a due, tutti da vivere nel vostro "nido d'amore".

Leone: cercate di tenere a bada i ricordi di un passato che ha fatto soffrire e vivete di più il presente. Urano introduce contrattempi e imprevisti che arrivano a creare tensione, ma riuscirete a risolvere il tutto con un maggiore senso pratico e tanta buona volontà.

Vergine: attenzione a non essere troppo impulsivi in coppia e cercate di valutare la relazione in modo più realistico e meno sognante.

Dovete stabilizzare il presente cercando il giusto equilibrio, senza lasciarvi trasportare da un'eccessiva sensibilità che fa prendere delle precipitose decisioni. Dalle scelte che fate ora può dipendere il futuro della coppia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Plutone, Giove e Luna risultano in dissonanza e può capitare che vogliate manipolare la personalità del partner per affermare la vostra volontà o che sia lui/lei a reprimere la vostra individualità. Saturno dall'Acquario sprigiona una voglia di affermare la volontà che non ha eguali, anche ribellandovi se necessario, pur di attuare ciò che desiderate.

Scorpione: una nuova forza di volontà non aspetta altro che essere investita in coppia, in maniera tale da rendervi più positivi e tenaci nell'affermare le vostre idee e nel concretizzare i sogni amorosi.

Cercate di sintonizzarvi con le opinioni del partner o perlomeno trovate il giusto punto d'accordo che concili le esigenze di entrambi.

Sagittario: Luna quasi sfida a vivere l'amore in maniera più profonda, materna e sensibile. Gli astri in opposizione dai Gemelli creano tensione in coppia: cercate di non essere impulsivi. Valutate la situazione amorosa in maniera più fredda e razionale, apportando le giuste modifiche in coppia.

Capricorno: attenzione a Luna in opposizione dal Cancro che squilibra un po' gli affetti e sprigiona una possessività nei confronti del partner che rasenta quasi la morbosità. Attenzione a non accumulare eccessiva tensione, che può scoppiare in maniera imprevedibile e impetuosa.

Acquario: il satellite notturno dal Cancro risulta a voi favorevole e insieme a Saturno nel segno, rende l'amore più saggio. Siete chiamati a fare da guida nella relazione a due, poiché pervasi da un modo di analizzare le situazioni molto introspettivo, chiaro e realista. Avviate nuove dinamiche in coppia.

Pesci: potete contare sull'influenza benevola di Luna in Cancro che fa vibrare l'intensità amorosa, poiché in sinergia con Marte e Nettuno. Il modo di amare diventa più avvolgente e impulsivo, grazie alla presenza dell'astro marziano che intensifica il ritmo vitale in maniera quasi selvaggia. Siete alla ricerca di risposte adeguate alle sensazioni che provate.