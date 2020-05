L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 28 maggio analizza una Luna molto autoritaria e ambiziosa presente in Leone. L'astro d'argento tende ad attrarre tutte le attenzioni su di lei e illumina tutti i simboli zodiacali di Fuoco in maniera generosa e affascinante, ma anche molto volitivo. Così c'è l'attitudine a comandare nella relazione a due e a diventare i protagonisti del palcoscenico amoroso nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Fascino e charme nell'oroscopo dell'amore di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: riassestate la comunicazione sentimentale con il partner e approfittate del transito favorevole di Mercurio in Gemelli che regala maggiore soddisfazione in amore.

Anche Luna è in posizione favorevole e rafforza la relazione, anche se tendete a stare troppo al centro dell'attenzione poiché bramosi di essere amati.

Toro: beneficiate dell'influenza di Plutone e Giove dal Capricorno che orienta i pensieri verso mete più profonde. Così potete apportare le giuste modifiche in coppia per stabilire legami sempre più forti e stabili. Siete anche più comprensivi nei confronti del partner, attenzione solo a Luna in quadratura che vi rende un tantino capricciosi.

Gemelli: Luna rende gli affetti più profondi e voi molto affascinanti. Il sestile astrologico che si va a formare con Luna e Venere risulta gradevole per le relazioni a due. Così riuscite a contrastare Marte che dà filo da torcere all'amore.

Approfittate del transito di Mercurio, presente ancora per poco nel vostro segno e apritevi a un dialogo costruttivo per l'amore.

Cancro: Nettuno e Marte fanno il tifo per voi dai Pesci e garantiscono sensibilità e sexappeal. Sigillati tra gli astri presenti in Gemelli e Luna in Leone, gli affetti diventano un po' capricciosi e in bilico tra la dolcezza e la volubilità ambiziosa dell'astro d'argento che cerca di far affermare la vostra volontà in coppia.

Leone: una Luna molto affascinante anima la vostra vita e tende ad attirare tutte le attenzioni su di voi. Così sentite molto il bisogno di diventare i protagonisti della relazione a due, desiderando di essere amati e divenendo anche sfrontati se necessario pur di stare al centro del palcoscenico amoroso.

Vergine: siete più aperti a vivere la relazione in maniera consapevole e serena. Giove facilita la fortuna dal Capricorno e sprigiona sensazioni gradevoli. Siete anche consapevoli di ciò che non va in coppia e apportate le giuste modifiche. Attenzione solo a Marte in opposizione che produce irrequietezza e a Nettuno che cerca di rendervi più vulnerabili nei confronti delle avversità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in Leone si unisce in un dolce connubio con Sole e produce una nuova ambizione che lambisce come in un abbraccio. Avete le idee ben chiare sul da farsi e non è presente nessuna ritrosia nei confronti dell'amore. Anzi siete pronti a rendere il rapporto a due più fantasioso, avviando nuove sperimentazioni sfrontate e piccanti.

Scorpione: Luna rema contro dal Leone e potenzia un orgoglio che spesso ostentate per nascondere le vostre insicurezze. Siete molto desiderosi di affetto e tendete a richiedere manifestazioni di affetto dal partner come a ricevere conferme che spazzino via i dubbi e le incertezze.

Sagittario: Luna dal Leone risulta benefica e con il suo modo di amare ambizioso e generoso, sprigiona sensazioni più entusiasmanti e fa allargare gli orizzonti mentali in maniera più costruttiva e determinata. Così riuscite a contrastare al meglio la quadratura di Marte e Nettuno dai Pesci, che cercano di mettere tutto in discussione producendo confusione e nervosismo.

Capricorno: gli influssi lunari risultano favorevoli poiché derivanti dal domicilio astrologico del Leone.

Viene stimolata la sensibilità in coppia e viene bandita ogni tipo di superficialità poiché Plutone nel segno avvia quasi una simbiosi con il partner. Attenzione a trovare il giusto equilibrio nelle emozioni, senza lasciarvi dominare e senza cercare di reprimerle troppo.

Acquario: attenzione a Luna che gioca in opposizione e vi rende permalosi in amore. Siete desiderosi di affermare il vostro temperamento caldo e orgoglioso, quindi mal tollerate le critiche pronunciate dalla persona amata. tutto ciò si ricollega a un'eccessiva sensibilità che rende l'amore melodrammatico.

Pesci: avvertite una grande apertura mentale che fa allargare gli orizzonti amorosi e introduce le giuste correzioni in coppia.

Siete più consapevoli di voi stessi grazie all'influsso di Plutone che insieme a Urano, fa comprendere nuove possibilità di migliorare la relazione a due. Cercate solo di non lasciarvi prendere dall'irrequietezza di Marte che stringe una quadratura con Venere dai Gemelli.