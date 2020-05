L'Oroscopo di domani, mercoledì 13 maggio 2020, è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali sul terzo giorno di questa settimana. Iniziamo con l'evidenziare i segni più fortunati del periodo, come da titolo scelti nel gruppo rappresentato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che ad essere additati tra i possibili segni in odore di positività, solamente tre simboli astrali. In bella vista, classificato al "top del giorno", risulta Vergine: il segno di Terra avrà sicuramente ottimi riscontri in campo sentimentale. Invece, secondo quanto messo in luce nell'oroscopo del 13 maggio, a dover porre rimedio a vicissitudini quotidiane non proprio positive saranno gli amici del Toro, valutati in periodo sottotono.

Andiamo a scoprire insieme la scaletta con le stelline del giorno e relative predizioni astrali di mercoledì. In evidenza l'amore per coppie e single con il lavoro.

Classifica stelline 13 maggio 2020

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni al 'top' e quelli 'flop', messi in preventivo per il prossimo mercoledì. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. A questo punto, la domanda è sempre la stessa: quali saranno i migliori e i peggiori di mercoledì? Ebbene, la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 13 maggio 2020 non ha dubbi: a gongolare sarà Vergine, segno valutato al "top del giorno", quindi meritevole della prima posizione in classifica.

A seguire un altro specialissimo segno, Gemelli, ben piazzato al secondo posto in scaletta.

Quale la posizione degli altri segni? Tranquilli, li andremo subito a identificare e confermare nella tabella preposta a tale scopo. Di seguito quindi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Vergine; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★: nessun segno zodiacale;

★★: Toro.

Oroscopo mercoledì 13 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★.

La giornata del 13 maggio si annuncia a voi del Ariete prettamente nella media. Pianeti divisi tra positività e negatività, con però una maggior influenza di quelli positivi. In amore, chi vive in coppia avrà risconti positivi riguardo l'affiatamento generale, comunque a leggero scapito dell'intesa relativa a parte della sfera passionale.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, l'invito è prendersi cura del partner. Tenete in considerazione le esigenze della persona amata, vedrete che così facendo la vita di coppia procederà meglio, magari seguendo il ritmo da voi desiderato. Questo pertanto genererà un clima di completa distensione permettendovi di vivere una giornata serena. Single, potrete contare su un giorno abbastanza positivo, all'insegna del relax e del rilassamento nervoso. Iniziate con il rinnovare le energie per poi riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, senza pensare ad altro. Nel lavoro, protetti dagli astri, sarete nella condizione ideale per agire. Sarà quindi il momento buono per dare il via a progetti importanti, senza aspettare altro tempo.

♉ Toro: ★★. Il prossimo mercoledì si presenterà con il caratteristico bollo relativo ai periodi da "ko": non disperate, la situazione è sempre aggirabile, basta restare fermi, passivi e immobili. Iniziamo a parlare di sentimenti: in amore, se ci sarà qualche incomprensione col partner, dunque sarebbe ideale tenersi alla larga dalle discussioni. Quindi, uscite per fare una passeggiata, oppure cercatevi qualche altro diversivo che rilassi completamente o che vi faccia dimenticare ogni problema. Single, non fatevi prendere la mano dall'incertezza e dall'insoddisfazione. Molte cose volgeranno presto al meglio ma non adesso però, visto che Marte già vi guarda storto. Dovete solo stare calmi: l'umore sarà altalenante e non tutto andrà come vorreste.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica un cielo ambiguo, pronto a sovrastare. L'unica cosa da fare in circostanze simili è quella di andare dritti per la propria strada. Non preoccupatevi troppo di ciò che succede intorno a voi e non abbiate paura, contate solo su voi stessi!

♊ Gemelli: ★★★★★. In arrivo una giornata davvero preziosa e completa quasi in tutto. Il periodo sarà assistito dalla preziosa specularità offerta da alleati del calibro di Giove e Plutone. Nelle situazioni d'amore, invece, a dare ottime possibilità di riuscita sarà ancora una volta la Luna: una splendida comunicazione si preannuncia sul piano affettivo, in grado di portare l'intesa con il partner a livelli molto alti.

In coppia, potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che nei giorni scorsi (forse) è stato causa di momenti d'incertezza. Potrete vivere la vostra relazione con grande serenità: è il momento di risolvere quei piccoli/grandi problemi insieme al partner. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì preannunciano una Luna in grado di illuminare un sogno che tenevate nel cassetto da tempo. Si potrebbe realizzare quanto prima: l'importante sarà crederci! Nel lavoro, potete gettare le basi per consolidare il vostro futuro professionale. Iniziate mettendovi in mostra, magari facendo e vedere quello che sapete fare bene.

Astrologia del giorno 13 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★.

In arrivo un mercoledì senza alcun grattacapo. La giornata trascorrerà discretamente tranquilla sotto l'egida della Luna e del "buon Saturno". In previsione, un ottimo cielo astrologico molto indicato sia per le coppie che per i single: pronti a portare a buon fine discorsi di tipo sentimentale o affettivo? Riguardo l'amore pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani indica che sarà una giornata abbastanza allegra in famiglia, spensierata anche per chi avesse piccoli problemi da risolvere: c'è tempo! La vostra positività ed il vostro buonumore daranno lo spunto per creare una profonda complicità con la persona amata. Single, l'interesse per una persona conosciuta di recente potrebbe spingere qualcuno di voi verso l'occasione di un flirt, anche a distanza: approfittatene oppure dedicate più tempo a consolidare bella questa intesa che sta nascendo.

Nel lavoro, buone saranno le opportunità che arrivano in questa giornata. Potrebbe essere il momento ideale per lanciarsi in un nuovo progetto.

♌ Leone: ★★★★. La giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. L'oroscopo interessante la giornata di mercoledì, pertanto, in campo sentimentale consiglia una maggiore riflessione su eventuali scelte da fare. In amore, si presume che possiate vivere la vostra relazione con grande serenità. Sarà una buona giornata, perché la positiva specularità lunare vi farà ritrovare l'intesa perfetta dei tempi passati. Single, il vostro atteggiamento verso la vita sarà insolitamente positivo ed oltre a ciò, avrete anche un cielo luminosissimo.

Sarete sostenuti dai familiari desiderosi quanto voi di trascorrere una giornata all'insegna dell'armonia e del totale relax. Nel lavoro, le persone conteranno su di voi per procedere in un progetto a lungo termine. Potrebbe essere una buona occasione per mostrare di che pasta siete fatti ai vostri superiori...

♍ Vergine: 'top del giorno'. Mercoledì giornata molto positiva, forte dell'appoggio di una splendida Luna, appena entrata in Acquario e già per voi del segno speculare positiva al 95%. Secondo l'oroscopo di domani 13 maggio, una fase di generosa ripresa sul lato sentimentale darà un senso compiuto alla giornata. Visto il buon momento, si consiglia in amore di sfruttare ogni singolo appiglio per dare enfasi al rapporto di coppia o di mettere in campo azioni decisive nel caso dei single.

Coloro che sapranno essere appassionati, magari facendo toccare il cielo con un dito alla persona che hanno nel cuore, senz'altro troveranno la propria strada libera da intoppi. Il lavoro intanto migliorerà e tutto procederà senza intoppi. Sarà il momento di mostrare le vostre competenze operative per vincere su tutti.

