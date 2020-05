L'Oroscopo di domani, martedì 19 maggio 2020, è pronto a svelare come sarà il secondo giorno dell'attuale settimana. In rilievo in questo contesto le previsioni zodiacali del giorno messe in relazione ai primi sei segni della corolla zodiacale. Dunque, occhi puntati in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di martedì? Certo che si, prima però di dare spazio alle previsioni giornaliere, d'obbligo scoprire insieme a voi amici lettori, nonché appassionati di Astrologia, la testa e la coda della classifica quotidiana.

A tal proposito, diciamo subito che il periodo analizzato andrà a favore di Toro e Leone, entrambi super favoriti da astri compiacenti e meritevoli delle cinque stelle a corredo. Invece, secondo quanto messo in evidenza dall'oroscopo del giorno 19 maggio, si prevede un periodo poco performante, per non dire inefficace, per i nativi nel segno della Vergine, considerati nel frangente in giornata "sottotono".

Vediamo di approfondire le predizioni astrali andando direttamente a mettere in chiaro l'intera scala di valori espressa dalle stelline quotidiane, come sempre estrapolate dall'oroscopo del giorno 19 maggio 2020.

Classifica stelline 19 maggio 2020

Pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà secondo l'astrologia del momento?

A dare le giuste indicazioni in merito è senz'altro la nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata dall'oroscopo del 19 maggio 2020. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la sestina compresa da Ariete a Vergine.

Diciamo subito che, nel caso foste nativi del Toro o del Leone, il prossimo martedì è pronto a regalare una marea di emozioni in campo sentimentale. Infatti a portare una ventata di positività a tutti coloro nativi del segno nei preannunciati simboli astrali sarà la presenza di astri altamente positivi, toccando il massimo della fortuna a fine serata.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 19 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★. Riguardo la giornata del 19 maggio, l'oroscopo non predice un periodo difficoltoso da superare, viste le quattro stelle positive, ma non vi sprona nemmeno ad esultare. Diciamo che il tutto evolverà in una via di mezzo tra positività e negatività. Avrete ancora la Luna sotto assedio da Plutone e Giove entrambi in quadratura, ma nel contempo sostenuti da un ottima Venere in sestile. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, trascorrerete una giornata piacevole: vi sentirete sereni e scherzosi, creativi nel vero senso del termine e finalmente liberi da alcune preoccupazioni.

Questo martedì vi vorrà molto bene mostrando il lato migliore dell'amore: si presume possa arrivare l'opportunità per vivere un pezzo di vita affettiva serena insieme alla persona amata. Single, la Luna in aspetto positivo favorirà sicuramente l’inizio di nuovi progetti a scopo sentimentale. Potrete anche superare qualche piccola ansia che ultimamente vi ha dato da pensare in merito alla vostra attuale situazione sentimentale. Il lavoro, si alleggerirà a partire già oggi la pressione e lo stress. Buone occasioni per stringere importanti collaborazioni.

♉ Toro: ★★★★★. Si preannuncia un martedì molto promettente, almeno in teoria. A dare quella marcia in più necessaria a far decollare questo secondo giorno della settimana sarà sia il Sole che Urano rispettivamente in trigono a Giove-Plutone-Saturno e in sestile a Marte in Pesci.

In amore, in questa splendida giornata per molti di voi tutto sarà probabile e nulla impossibile. Da tempo non capitava una situazione del genere: tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello ed inaspettato, ovviamente da vivere intensamente insieme alla persona della vostra vita. Single, si preannuncia a tanti nativi un giorno alquanto effervescente da un punto di vista sentimentale. Diciamo che sarete su di giri, con una gran voglia di stare con gli amici, con la famiglia e, magari, anche trovare stimoli nuovi per poter attaccar bottone. Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero presume che avrete (o almeno ci andrete molto vicini) la fortuna dalla vostra parte. In questa giornata riuscirete a compiere sicuramente dei passi importanti per far crescere attività e professione.

♊ Gemelli: ★★★★. Sarà una giornata abbastanza positiva, come ci piace sottolineare quelle considerate nella norma solitamente sottoscritte da quattro stelline. Per questo martedì l'oroscopo preannuncia una formazione planetaria molto solida, pronta a far brillare parzialmente il vostro cielo astrale: avrete la Luna nel comparto dell'Ariete in sestile alla vostra Venere. In più, ciliegina, Plutone e Giove risulteranno speculari positivi al 90%. In amore, molte coppie passeranno il tempo a rilassarsi, e questa sarà una attività tra le migliori che si possano svolgere insieme a chi si ama. Il dolce far niente fortificherà spirito e corpo avvicinando voi ed il partner molto più di quanto possiate credere.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì sono buone: sotto la protezione di una Venere positiva e nel vostro segno, l'umore sarà quasi al top, sarete pieni di vita e con tanta voglia di fare. Sfruttate questa giornata come meglio credete, basterà circondarsi di persone giuste e poi fare qualcosa per rilassarsi insieme. Nel lavoro, i più fortunati troveranno persone affidabili con cui dar vita ad un grande progetto. Dal prossimo mercoledì il Sole sarà pienamente al vostro fianco, sarete protetti nelle vostre iniziative e finalmente tornerete a parlare di cose importanti.

Astrologia del giorno 19 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★. Giornata dai toni poco chiari, certamente positivi per gran parte, comunque non completamente esenti da problematiche di varia natura.

I vostri astri contemplano ancora Giove e Saturno speculari negativi al 75%, mentre a favore sarà solamente Marte in sestile a Urano. Nel frangente anche parte della Luna in Ariete restituirà ancora lievi raggi positivi, efficaci ed a vantaggio del vostro settore. Riguardo l'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani invita a tenere un atteggiamento pacato e attento. Il buon dialogo nella vostra vita sentimentale sarà essenziale ai fini del rapporto. Questo potrebbe essere il momento adatto per chiarire eventuali malintesi, anche se dovessero essere per voi di minima importanza. Farlo significherà contribuire a migliorare l'intesa rendendole ancora più forte. Single, godete come meglio potete questo martedì, ovunque siate e qualunque cosa abbiate in mente.

Sarà davvero un bel momento, quindi state allerta verso le occasioni che dovessero presentarsi a breve. Nel lavoro, sarete convinti del vostro modo di lavorare, schietti e decisi. Gli astri vi renderanno molto comunicativi, sopratutto sul posto dove operate.

♌ Leone: ★★★★★. Secondo quanto previsto dall'oroscopo di domani 19 maggio, la giornata regalerà almeno in teoria belle opportunità per "fare cassa". In primo piano Marte in Pesci, in questo frangente in buon sestile a Urano in Toro e anche Nettuno un sestile a Giove: entrambi i pianeti (Marte e Nettuno) potrebbero dare una discreta mano a qualcuno con problemini di coppia. In amore, l'oroscopo indica soprattutto a coloro con situazioni pregresse una giornata certamente dal sapore "magico", specialmente a chi è in coppia.

In aumento l'intesa e la felicità relazionale con evidente buon effetto sull'umore di entrambi. Continuerà così il vostro periodo d'oro e, se siete felicemente uniti cuore a cuore con un'altra persona, avrete tutti gli appoggi celesti per godere al massimo momenti ricchi di passione e di attrazione reciproca. Single, giorno adatto alla coltivazione dei vostri interessi. Sentirete l'esigenza di ritagliarvi uno spazio proprio per fare ciò che vi sta più a cuore: fatelo, non ve ne pentirete! Nel lavoro intanto, determinazione e tenacia vi distingueranno dalla massa. Con l’aiuto di un Marte favorevole i risultati non dovrebbero tardare ad arrivare.

♍ Vergine: ★★★. La giornata di martedì inizierà probabilmente con la flemma relative ai periodi "sottotono".

Gli astri saranno poco benevoli, anche se non del tutto negativi: la speculare negatività restituita da Luna e Nettuno non accenna a diminuire, risultando ancora saldamente in contrapposizione al vostro settore. Per fortuna sia Venere che Giove, entrambi in ottimo sestile ai sopracitati pianeti dissonanti, daranno una piccola ma importante mano attenuando le onde astrali negative. Parlando di sentimenti, l'oroscopo di domani 19 maggio consiglia in amore di stare sereni e pensare positivo: siate meno assillanti nel vostro bisogno di puntualizzare sempre tutto, ok? Mostratevi altresì un po' più accondiscendenti con il partner, cosicché le cose inizieranno a migliorare a vista d'occhio. Single, non disperate perché un incontro casuale sta per trasformarsi (se ne frattempo non lo avesse già fatto) in una meravigliosa storia d'amore.

Nel lavoro, per chiudere, un po' di stanchezza appannerà il vostro smalto facendovi sentire giù di tono. Non potrebbe essere diversamente in questi giorni: distrazioni o confusione potrebbero causare abbagli e piccoli errori.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.