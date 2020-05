L'Oroscopo di mercoledì 20 maggio approfondisce i transiti planetari a caccia di nuove opportunità capaci di indirizzare al meglio le energie positive. Luna in Ariete acuisce la passionalità in amore, producendo istinti talvolta incontrollabili. Marte dai Pesci stringe una quadratura un po' pesante per i sentimenti, mentre Saturno dall'Acquario sfida a risolvere alcuni problemi in ambito lavorativo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questa Luna nel segno risulta un po' suscettibile e punta un riflettore sul desiderio di soddisfare l'amore in maniera istintiva.

Attenzione a indirizzare al meglio queste sensazioni, senza perdervi in maniera discontinua a causa di una superficialità che non fa portare avanti i progetti ambiti. Nuovi progetti si fanno strada in campo lavorativo.

Toro: Sole interferisce con Saturno in dissonanza e quasi siete portati a rompere in amore, abbandonando alcune situazioni portate avanti da troppo tempo e in maniera alquanto tesa. Tuttavia c'è qualcosa che vi trattiene. Che ne dite quindi di rivalutare il tutto trovando il giusto compromesso? Sul lavoro cercate di aprirvi di più a una comunicazione benefica per avere successo.

Gemelli: Luna risulta dalla vostra parte e smorza un po' la tensione latente di Venere e Mercurio in quadratura con Marte.

Possono sorgere discordie in coppia e voi single cercate di affermare maggiormente la vostra personalità, a discapito delle nuove opportunità che si presentano all'orizzonte. Dovete riequilibrare il tutto, valutare un giusto compromesso benefico per l'amore e utilizzate tanta buona volontà da investire anche in ambito professionale.

Cancro: alcune situazioni vanno risolte e solo voi sapete come fare. Luna in quadratura quasi sfida a vincere una certa riluttanza in amore, forse perché entrano in conflitto la voglia di maggiore indipendenza e quella di approfondire un'intimità che vi lega di più al partner o alle nuove conoscenze che potrebbero diventare qualcosa di più.

In ambito lavorativo non siate provocatori.

Leone: attenzione a qualche piccolo imprevisto sprigionato da Saturno in opposizione che crea tensione in amore e produce contrattempi fastidiosi nei confronti delle amicizie. Siate pazienti e affrontate il tutto con la prudenza che diventa vostra consigliera anche per sbloccare una situazione sentimentale rimasta in sospeso. Luna benefica smorza anche qualche attrito sul lavoro.

Vergine: il desiderio di avere una relazione amorosa è forte ed è sprigionata da Marte in opposizione che insieme a Venere, produce bisogni urgenti. Sole e Urano dal Toro rivoluzionano il tutto in maniera imprevedibile e spingono anche a osare in amore, per soddisfare l'immediatezza di una Luna molto impetuosa dall'Ariete.

Anche in ambito lavorativo c'è l'urgenza di fare sempre di più per raggiungere i propri obiettivi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in opposizione rende gli affetti alquanto altalenanti e voi molto suscettibili. Potete anche infervorarvi in campo professionale, infuocandovi su una discussione che produce reazioni incontrollate. Cercate dunque di utilizzare maggiore intuizione anche in amore, così potete analizzare il tutto in maniera meno illusoria.

Scorpione: in amore non snobbate una persona in particolare che brama per un vostro sì e desidera incontrarvi. Sole e Urano in opposizione producono un senso di insoddisfazione che deve essere combattuto rivoluzionando la solita routine in maniera più intraprendente.

Attenzione a non eccedere nelle spese poiché occorre buon senso in ambito economico.

Sagittario: attenzione ad alcuni pettegolezzi che nuocciono all'amore o producono tensione in ambito lavorativo. C'è un problema che vi assilla e occorre che lo affrontiate con maggiore entusiasmo e determinazione. Saturno esorta infatti ad analizzare anche le situazioni sentimentali in maniera più calma e realistica, ampliando gli orizzonti mentali a 360°.

Capricorno: gli sforzi svolti in ambito professionale iniziano a produrre i loro frutti. In amore Plutone può causare dei conflitti interiori poiché vi sentite oppressi e sentite la vostra personalità calpestata dal partner. Può accadere che Giove e Plutone in congiunzione nel segno spingano voi single a vivere l'amore in maniera talmente virtuosa da esserne ossessionati, fino a distorcere la realtà.

Acquario: forse siete desiderosi di rompere con tutto e tutti, seguendo l'impulso di Saturno in quadratura a Sole che mette in conflitto l'autoaffermazione di voi con il dovere verso gli altri. Ciò provoca tensione e sentite che anche l'amore vi opprime. Dalla vostra in compenso avete però Luna che fa accettare il romanticismo se unito alla passione. In ambito lavorativo confidate di più nelle vostre capacità.

Pesci: una tensione latente prodotta in ambito lavorativo preoccupa ma attenzione a non riversare il tutto sulla sfera amorosa. È un momento complesso anche per l'amore poiché Venere risulta in quadratura, così sentimento e sensualità entrano spesso in conflitto. Occorre trovare un punto di incontro tra queste sensazioni, affrontando tutte le sfere vitali con diplomazia.