L'Oroscopo di domani, giovedì 21 maggio 2020, è pronto a dare voce alla previsioni zodiacali del giorno. In evidenza l'amore e il lavoro messi sotto analisi in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. In questo caso ad essere valutati saranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di mettere in chiaro i segni più fortunati del giorno? Intanto a fare da ago della bilancia tra positività e negatività sono gli astri considerati "buoni", ossia quelli in aspetto positivo per i singoli segni. Nella fattispecie, in questo periodo l'Astrologia annuncia la splendida congiunzione tra Venere e Mercurio, tutto a favore del segno dei Gemelli.

Ottimo il periodo anche per il Toro, sottoposto ai buoni flussi della Luna nel segno. Parlando di simboli astrali in giornata negativa, l'oroscopo del giorno 21 maggio indica abbastanza impegnativo il periodo per Ariete e Cancro, segni rispettivamente valutati in frangente "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 21 maggio 2020

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo giovedì: pronti a scoprire la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 21 maggio 2020? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Come visto in precedenza nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo Toro e Gemelli (cinque stelle).

La parte centrale nella scala del periodo invece, quella per intenderci indicante i frangenti di routine, è rappresentata da Leone e Vergine (quattro stelle). A chiudere il giro, l'Ariete (sottotono) con il Cancro ultimo in classifica (ko).

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 21 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★.

Giovedì previsto decisamente con il brutto segno del "sottotono". L'oroscopo del giorno consiglia di prestare attenzione a come avrete intenzione di portare avanti la giornata. Sarà solo una questione di scelte, soprattutto in merito alle priorità: indovinando la scaletta giusta nelle cose da fare, certamente sarete a metà dell'opera.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, i vostri cuori saranno pieni di emozioni e comunicare con il partner vi sarà molto difficile. Cercate invece, qualora fosse necessario, di aprirvi al dialogo e di rompere quel fastidioso silenzio che nuoce tanto al vostro rapporto. Single, sarete alla ricerca di nuove amicizie ma alcune sarà meglio evitarle. Anche perché questa giornata non sembra andare per il verso giusto: calma. Non perdete né la calma né il buonumore ma fate forza sulla vostra razionalità per ritrovare al più presto la tranquillità smarrita. Nel lavoro, la Luna metterà il dito nella piaga: il fatto è che in queste ultime settimane non siete stati fortunati in alcune scelte già fatte.

Presto troverete nuove opportunità per invertire la rotta.

♉ Toro: ★★★★★. È previsto un giovedì molto fortunato, secondo quanto indicato dall'oroscopo del giorno. A portare ottime opportunità in campo sentimentale una splendida Luna nel segno in trigono a Plutone, il tutto unito ad un eclettico Urano. In amore, molti di voi già sono sulla buona strada per ritrovare la serenità di coppia. A breve potrete cominciare a parlare di una maggiore stabilità e concretezza. Una proposta di convivenza, per chi la sta aspettando, potrebbe essere in arrivo per coronare un sogno d'amore. Single, la giornata sarà assolutamente magica sotto il profilo sentimentale e la felicità più intensa: amore e gioia, entrambi saranno proprio lì davanti a voi, dovrete soltanto allungare una mano e prendere ciò che vi spetta.

Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero indica Marte in aspetto favorevole (sestile a Urano) vi aiuterà ad elaborare idee nuove o delle iniziative che si riveleranno utili nei prossimi mesi. La grinta sarà vincente, non arrendetevi ma proseguite per la strada già intrapresa.

♊ Gemelli: ★★★★★. In base a quanto espresso dalle stelle del giorno, questo giovedì 21 maggio sarà bello e performante per tanti di voi nativi. A dare impulso alle vostre situazioni più impegnative, il Sole, attualmente in splendido trigono a Plutone, Giove e Saturno. In amore invece, questa parte della settimana non potrebbe iniziare meglio per voi Gemelli: la Luna vi osserva benevolmente con Venere in congiunzione a Mercurio a fare da spalla.

Amate e sarete amati! Diventerete persino sognatori romantici, pronti a perdervi in tenerezze infinite, con il vostro partner. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che l'amore potrà sorprendervi in ogni istante ed in ogni luogo. Potrà bastare un solo sguardo a far precipitare il periodo in un vortice di sensazioni e caldi brividi. Nel lavoro intanto, i pianeti vi seguiranno con interesse ed anche la Luna vi farà fare una bella figura consentendo di mettersi in luce. Portando a termine con successo i progetti in calendario, otterrete facilmente il sostegno di persone autorevoli.

Astrologia del giorno 21 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★. Il prossimo 21 maggio, come ampiamente anticipato nell'oroscopo settimanale, per voi è stato classificato come potenziale "ko".

A dare una svolta non positiva alla giornata saranno, quasi certamente Marte e Nettuno speculari negativi al 90%. Gli stessi saranno in contemporanea quadratura a Sole e Venere. Riguardo l'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani vi vede abbastanza pensierosi. Non sottovalutare l'effetto che le parole non ben meditate potranno avere sul vostro partner, rendendo così la giornata stressante. A movimentare la vostra sfera sentimentale potrebbe essere la malaugurata ipotesi di sospettare infondatamente il partner: "chi è causa del suo male, pianga se stesso!". Single, anche a costo di critiche o insulti, fareste bene a non aprire la porta a chiunque: ci saranno situazioni in cui dovreste pensare di più a voi e non solamente agli altri.

Nel lavoro, con Marte negativo vi sembrerà di avere delle eccellenti opportunità, ma non di essere in grado di farle vostre. Tuttavia sarà più prudente valutare serenamente ed obiettivamente i pro ed i contro di quanto vi verrà proposto, per non prendere decisioni avventate, di cui potreste pentirvi nel volgere di poco tempo.

♌ Leone: ★★★★. La giornata di giovedì, secondo gli astri del periodo non sarà troppo male. Però urge concretezza: mettete in campo le vostre intenzioni, ma fatelo a piccoli passi purché in modo continuato. Consigliata tanta sana capacità di comunicazione. In amore, l'oroscopo indica nella Luna il vostro maggiore alleato: sarà interessante e vi consentirà di trovare le modalità giuste per divertirvi con il partner o per vivacizzare il rapporto.

In generale, date pure spago ad un maggior entusiasmo, oppure puntate di più sul calore umano: la sfera sentimentale certamente vi sarà grata. Single, la giornata inizierà in maniera positiva per i sentimenti. L’aspetto favorevole delle stelle aiuterà soprattutto chi è alla ricerca del suo primo amore: il periodo porterà tanta fortuna con gli incontri. Nel lavoro invece, mostratevi sicuri di voi e non temete novità e cambiamenti. Da evitare le reazioni negative di chi che ben sapete: avete ancora delle buone carte da giocare, si tratterà, sicuramente, di carte vincenti.

♍ Vergine: ★★★★. Il momento non sarà dei migliori, anche se le probabilità di avere risvolti poco piacevoli saranno ridotte al lumicino.

Diciamo che la giornata di questo giovedì vedrà i vostri astri pressoché positivi, ma a mancare sarà quel guizzo finale in grado di fare la differenza. L'oroscopo di domani 21 maggio consiglia in amore di approfittare del cielo parzialmente favorevole per ritrovare l'entusiasmo di sempre. Magari cercando di mettere a segno qualche buon colpo in grado di riportare in carreggiata l'intesa con la persona amata. Qualcuno, abbagliato dalla lucentezza di "altri lidi", potrebbe tentare una goffa avventura sessuale mettendo in serio pericolo la longevità del proprio rapporto: non fatelo! Single, coccolati seppur lievemente da Venere riuscirete a stringere facilmente nuove amicizie oppure a vivere flirt molto intensi.

Nel lavoro, vi sveglierete sotto auspici grandiosi. Tanta la voglia di impegnarsi o di collaborare: se poi ci metteste un pizzico di ambizione, il successo sarebbe più a portata di mano.

