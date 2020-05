L'Oroscopo di domani, sabato 23 maggio 2020, è arrivato, pronto a ringalluzzire qualche "anima affranta" oppure a stroncare i sogni a qualcuno di facili pretese verso la bontà delle stelle. In evidenza in questo contesto, come annunciato nel titolo, la spettacolare congiunzione Sole-Luna nonché l'ottimo sestile tra Urano in Toro e Marte in Pesci. Tra le situazioni astrali dissonanti da segnalare Marte in quadratura al Sole, Venere e Mercurio in quadratura a Nettuno.

In merito alle previsioni zodiacali di sabato, di certo sarete ansiosi di conoscere il responso relativo all'andamento del primo giorno di weekend.

Pertanto, partiamo pure svelando subito quali saranno i segni più fortunati del periodo. In questo frangente, la prima posizione nel'ambita scaletta quotidiana è rappresentata da Gemelli e Vergine, entrambi valutati al top con cinque stelle. Invece, secondo l'oroscopo del giorno 23 maggio, ad avere difficoltà dovute a diverse indecisioni durante questo avvio di weekend saranno coloro nativi del Leone. Le previsioni per il predetto simbolo astrale di Fuoco sono certamente sotto le attese in quanto la giornata è stata valutata con la spunta del "ko".

Classifica stelline 23 maggio

Un nuovo weekend è in arrivo; allora cosa c'è di meglio se non tastare il polso alla nuova classifica stelline dell'oroscopo del 23 maggio?

Come annunciato in apertura, ad essere valutati in questa sede dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, i soli segni interessanti la tranche zodiacale dall'Ariete sino alla Vergine.

In apertura abbiamo già parlato dei segni migliori, Gemelli e Vergine, come pure abbiamo messo in rilievo la scarsa positività attribuita dalle stelle agli amici nativi in Leone, considerati in questo frangente all'ultimo posto della classifica.

Adesso non resta altro se non dare a Cesare quel che è di Cesare, ergo svelare nella sua completezza l'intera classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Cancro;

★★: Leone.

Oroscopo sabato 23 maggio: l'amore fa volare i Gemelli

♈ Ariete: ★★★★.

Le direttive in arrivo dalle stelle per questo sabato 23 maggio sono chiare e semplici da seguire. Praticamente, quasi tutte rivolte al vostro modo di vedere le cose: per l'Ariete o bianco o nero, non ci piove! In effetti ben pochi di voi (vedesi l'ascendente) contemplano una via di mezzo. Riguardo le previsioni, l'oroscopo del giorno in l'amore invoglia a tenere un comportamento basato sulla fiducia e sulla sincerità. Nel rapporto di coppia bisogna decisamente puntare sull'intesa per riportare il sereno e recuperare l'armonia. Così facendo, potreste vedere arrivare una bella sorpresa (per entrambi) entro i prossimi tre o quattro giorni. Single, in amore arriveranno prossimamente storie che potranno assumere sempre più importanza; quindi, date tempo al tempo e non accelerate.

L'esperienza vi sarà di grande aiuto: con una discreta Luna alle spalle, senz'altro avrete quella spinta giusta capace di (ri)mettervi in gioco. Nel lavoro intanto, arriveranno presto buone soddisfazioni. Alcune di certo saranno di buon auspicio per vivere nuove sfide. La forza della vostra personalità, unita al vostro grande coraggio, vi consentiranno di andare avanti con fiducia.

♉ Toro: ★★★★. L'avvio di questo nuovo weekend è previsto per voi nativi abbastanza buono. Tuttavia potrebbero sortire piccoli frangenti non proprio apprezzabili, anche se alla fine discretamente gestibili. Insomma, questo sabato 23 maggio poteva regalare qualcosa di più, questo è vero; ma è altrettanto vero che poteva anche risultare peggio, non trovate?

Quindi, cercate di accontentarvi guardando al "bicchiere mezzo pieno". In amore, le stelle movimenteranno abbastanza il settore dei sentimenti. Per molte coppie si preannunciano assestamenti affettivi positivi e maggiore vivacità nei rapporti. Quindi, mettetevi comodi e cercate di sfruttare quelle poche ma buone occasioni per stare bene insieme a chi amate. Single, le vostre esigenze in amore potrebbero cambiare da così a così. In questa giornata, infatti, potreste desiderare cose che prima non avevate mai lontanamente pensato di fare: se fonte di felicità o appagamento, fatele! Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invita senz'altro ad accettare qualche cambiamento. Forse uno spostamento o un cambio di mansione, chi lo sa.

I vantaggi comunque sono innegabili: anche se dovrete rinunciare ad un programma o ad alcune vostre abitudini, vietato tirarsi indietro.

♊ Gemelli: ★★★★★. Positivo al 100%, il prossimo sabato 23 maggio si presume possa essere ben disposto ad "accontentare" quasi ogni desiderio, capriccio o voluttà. La Luna in congiunzione al Sole, entrambi presenti nel vostro settore, saranno i protagonisti della vostra migliore giornata. Entrambi infatti risulteranno in ottimo aspetto: sarà soprattutto grazie a Giove, Plutone e Saturno tutti in trigono allo stesso Sole (nel segno) a dare il massimo sul lavoro e soprattutto in campo sentimentale. Diciamo senz'altro che questo è il momento buono per iniziare (o ricominciare) a volare in amore, molto importante per quelle coppie che avessero deciso di consolidare il rapporto.

In questa giornata potreste persino scambiare delle promesse di vita con la persona amata: siete o no pronti per pensare ad un domani migliore? Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che i pianeti positivi (specificati sopra) regaleranno socievolezza e buona comunicativa. Avrete voglia di dialogare o di stare in mezzo agli altri, con le stelle pronte a sollecitare un comportamento improntato all'estroversione e alla simpatia. Nel lavoro, invece, sarete combattivi. Se vi siete prefissati già un obiettivo importante, fate di tutto per raggiungerlo!

Oroscopo del giorno 23 maggio: senso dell'umorismo per il Cancro

♋ Cancro: ★★★. Giornata in gran parte valutata come "sottotono".

A dare noie in parte saranno Marte e Nettuno, entrambi speculari negativi al 75%, per il momento quindi dissonanti verso il vostro segno. Secondo quanto preventivato dall'oroscopo di sabato d'inizio weekend, potreste avere difficoltà a raccapezzarvi in una vicenda complicata riguardante la vostra attuale situazione sentimentale. A livello psicologico, sicuramente più di qualcuno tra voi non vuole (o ha paura) di impegnarsi seriamente nel porre eventuali paletti o addirittura troncare la propria storia. Riguardo l'amore in generale, l'oroscopo della giornata di domani invita al buon dialogo. Eventualmente, se nel corso della serata non aveste troppa voglia di farvi coinvolgere in coccole e tenerezze, fate almeno leva sul senso dell'umorismo in modo da far sorridere il partner e scacciare la malinconia che senz'altro più di qualcuno porta nel cuore.

Single, un diverbio con i vostri familiari, forse per motivi finanziari, potrebbe mettervi di cattivo umore. Tranquilli, sappiate che la vostra personalità e la vostra vita quotidiana sono già talmente ricchi di stimoli positivi che alla fine supererete tutto con facilità. Nel lavoro, infine, gli astri consigliano di prendersela comoda evitando di investire troppe energie o aspettative in questa giornata. Potreste trovarvi, infatti, nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto ed ottenere poco, e questo sarebbe davvero molto frustrante per voi.

♌ Leone: ★★. La giornata del prossimo weekend secondo la carta astrale sarà pessima, quindi difficile da gestire senza un buon consiglio o direttive mirate a cui appoggiarsi.

La situazione planetaria pertanto non sarà delle migliori, come sicuramente avrete già intuito: a dare pensiero, portando problemi su problemi, sarà anche per voi la coppia Marte-Nettuno, classificata speculare negativa al 90%. In amore ci potrebbero essere notevoli indecisioni da parte vostra, e questo potrebbe favorire l'insorgere di stress o malumori galoppanti. L'oroscopo raccomanda, perciò, soprattutto se avete già un contenzioso aperto con il partner, di stare calmi e riflettere prima di agire. Diciamo che la situazione potrebbe farsi alquanto turbolenta tentando di imporre a tutti i costi le proprie convinzioni: ragionate! Potrebbe scattare anche un vero e proprio allarme rosso, con gli astri negativi capaci perfino di rendervi gelosi e insofferenti nei confronti della dolce metà.

Single, la vita è fatta a scale, c'è chi le scende e chi le sale! Per voi questo in arrivo sarà un giorno in cui sarete proprio voi a dover "scendere" dai gradini della vita. Per qualcuno questo fatto non diciamo che potrebbe essere bellissimo, ma senz'altro liberatorio. In altri casi/situazioni, invece, questa instabilità darà modo di andare su tutte le furie tanti del vostro segno, abituati alla perfezione. Nel lavoro le noie anche qua di certo non mancheranno. Non tutto sembrerà girare per il verso giusto ma tranquilli perché presto tutto si sistemerà.

♍ Vergine: ★★★★★. Il primo giorno di weekend per voi della Vergine sarà senz'altro all'insegna della buona sorte e della serenità, in quasi ogni settore.

Marte e Urano (in parte anche il Sole) saranno i vostri ottimi portafortuna, risultando nel periodo entrambi speculari positivi al 85%. Il Sole, in trigono a Saturno, Giove e Plutone, vi darà la possibilità di risolvere qualche problema in ambito familiare, nella fattispecie con figli o parenti di primo grado. Intanto visto il periodo top l'oroscopo di domani sabato 23 maggio consiglia in amore di dare massima importanza ad eventuali segnali positivi del partner: riuscirete a riavvicinare la persona amata se, eventualmente, negli ultimi tempi avesse dato segni di stanchezza. Al contrario, qualche nativo potrebbe dover misurare la propria pazienza con qualche problema di comunicazione: calma, il rapporto riprende quota solo usando pazienza e dedizione. Single, godrete della positività di un Sole creativo, il che vi permetterà di avere una rinascita a livello sentimentale, un vero e proprio rinnovamento nelle vostre prospettive di vita. Nel lavoro, per chiudere, sponsorizzati da astri benevoli, potrete ottenere tutto ciò che vi sta a cuore. Se sarete abili nel difendere i vostri interessi, dunque capaci di individuare a colpo sicuro le scelte più opportune, sarete senz'altro premiati dagli eventi.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.