L'Oroscopo di domani, martedì 26 maggio, è pronto a dire la propria in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia al secondo giorno dell'attuale settimana. In evidenza in questo frangente la previsioni zodiacali per i segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? A fare la differenza in questo caso sarà senz'altro la presenza della Luna in Acquario, in grado di garantire le migliori chance riguardo l'amore e sentimenti in generale, a più di qualche segno.

Da tener presente anche l'ottimo Sole in Gemelli, nel contesto in trigono a Saturno, portatore di positive novità specialmente nel lavoro. Poco da pretendere nel frattempo da Venere, stretta nella morsa della quadratura con Nettuno in Pesci.

Parlando di positività, senz'altro arriveranno emozioni nuove in amore ai nativi della Vergine, mentre quelli del Toro potrebbero avere a che fare con pensieri ridondanti. Quasi nessun problema invece, secondo quanto messo in chiaro dall'oroscopo del giorno 26 maggio, per Cancro e Leone, questo martedì considerati entrambi al "top" in classifica. Periodo difficile per Toro e Ariete, rispettivamente valutati "sottotono" e "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 26 maggio

In base alla carta astrologica, nel secondo giorno di questa nuova settimana a gongolare tra i sei segni osservati solamente quattro. In questo caso, a dare le giuste informazioni è, come sempre, la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 26 maggio.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. In primissimo piano nel frangente, come annunciato in apertura, il segno del Cancro e quello del Leone, entrambi ben saldi e meritatamente in testa alla scaletta del giorno.

Da considerarsi in giornata positiva, anche se con periodo immerso nella solita routine, gli amici nativi dei Gemelli e della Vergine, entrambi valutati con quattro stelle. Invece considerati in giornata decisamente difficile coloro dell'Ariete, questo martedì preventivati con un probabile periodo "sottotono".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Ariete.

Oroscopo del 26 maggio: la giornata di martedì

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. Ancora un'altra giornataccia in programma? Sembrerebbe proprio di si! Il vostro segno si troverà sotto scacco da una Venere speculare negativa al 85%, al contempo in quadratura con Nettuno.

Amore: secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, il periodo non sarà affatto amichevole, anzi potrebbe riservare anche qualche ostacolo di troppo da superare. La specularità negativa che il pianeta dei buoni sentimenti formerà con Nettuno sarà pertanto il vostro tallone d'Achille. Un filo di nervosismo potrebbe anche mandare all'aria un programma della giornata o creare un po' di trambusto nel rapporto di coppia. Single, forse sarà il caso di lasciar perdere i programmi particolarmente impegnativi ed approfittare del momento per fare chiarezza dentro la vostra mente ed il vostro cuore. Lavoro: non vi immischiate in una faccenda che non vi riguarda. Tenete a bada la vostra troppa generosità, perché non è questo il momento di scialare.

Rischiereste non solo un malinteso ma soprattutto una perdita di denaro inaspettata. Salute: utilizzate il tempo libero per fare qualcosa per il vostro fisico. Come una leggera corsetta nel parco, se non fa troppo caldo. Massima del giorno: chi fa da se fa per tre. Voto: 5-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Potreste pagare a caro prezzo eventuali distrazioni e leggerezze. Dunque, datevi un'organizzazione capillare e seguitela alla lettera. Avete dimenticato qualcosa di importante? Rimediate subito: meglio tardi che mai! Amore: giorno caratterizzato da un sovraccarico di pensieri ridondanti, per lo più negativi e tensioni in famiglia. Qualche contrasto con la persona amata sarà da mettere in conto, anche se si tratterà soltanto d'incomprensioni passeggere.

Single, le vostre fantasie continueranno a correre a briglie sciolte ed un incontro inaspettato rischierà di squilibrarvi. Non decidete nulla, perché non sarete obiettivi, ma valutate bene ed attendete giorni migliori. Lavoro: l'oroscopo giornaliero sprona affinché abbiate fiducia nelle vostre capacità. Seguite gli impulsi e decidete senza indugio. Non disperdete energie in progetti poco remunerativi, ma concentratele puntando su quelli che vi daranno maggiori opportunità. Salute: di energie ne avete molte a disposizione, ma non pensate di poter resistere ad una nottata insonne, se il giorno seguente dovrete essere lucidi. Massima del giorno: chi non apre la bocca non le piove dentro. Voto: 6-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. La giornata relativa al prossimo martedì 26 maggio, sarà da considerare "di attesa". Infatti, come ampiamente preannunciato dall'Astrologia, prossimamente arriveranno splendide giornate, portate da formazioni astrali altamente positive. Amore: avrete la totale protezione degli astri sulla vostra relazione, riconquisterete il partner e vivrete emozioni incredibili. I più fortunati riceveranno una bella notizia e potranno anche trascorrere una serata spensierata e romantica con chi già sanno. Single, il vostro ottimismo e la voglia di vivere incuriosirà coloro che vi circondano. Potrete certamente iniziare a frequentare gente nuova: instaurerete con una persona che vi interessa già da un po' di tempo una relazione che potrebbe rivelarsi sincera e darvi tanta gioia.

Lavoro: il momento sarà sicuramente molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessiteranno di un maggior impegno. Salute: Se il cuore è un po’ più agitato del solito, potrebbe dipendere da un caffè di troppo, ma anche da qualcuno che vi fa sempre innervosire. Massima del giorno: chi sa fa e chi non sa insegna. Voto: 7.

Previsioni zodiacali del giorno 26 maggio: amore, lavoro e salute

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. In prospettiva una giornata dalle enormi potenzialità, tutte da spendere in modo proficuo e convincente, cercando di rimettere in sesto situazioni traballanti. Una splendida Luna ancora nel segno, non mancherà di proteggervi da situazioni rischiose relative ad affetti e sentimenti: siate propositivi, concreti, attivi e sopratutto siate "magici".

Amore: l'oroscopo sulla giornata di domani prevede che il partner vi offrirà su un vassoio d'argento il proprio cuore, trepidante d'amore e di passione. Il cielo vi addolcirà e vi renderà sensibili alle manifestazioni affettive, avrete voglia di coccole e la giornata vi aiuterà a comunicare senza problemi, con chi amate. Single, gli astri tiferanno per voi e la fortuna potrebbe arrivare all'improvviso. Sarà più facile del solito inserirvi in nuovi ambienti, ricevere inviti, essere ascoltati dalle persone vicine: divertitevi come non facevate da tempo. Lavoro: la giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza garantiranno traguardi insperati nelle faccende pratiche. L'energia stagnante si risveglierà e potrete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa come piace a voi.

Salute: Non affaticatevi con gli sforzi fisici. In questo momento il cuore potrebbe essere sottoposto già ad uno stress maggiore del solito. Massima del giorno: chi è generoso con la bocca è avaro col sacco. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. In linea di massima, martedì 26 potrebbe segnare un punto di svolta a favore di qualcuno, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con partner, fidanzati e amanti. All'orizzonte nuove amicizie con cui condividere stimolanti avventure passionali, probabilmente vissute solo con il pensiero. Amore: secondo l'oroscopo, i sensi riprenderanno quota e vi trasporteranno nel paese delle meraviglie, insieme al partner. Sarà una giornata molto positiva in cui troverete alcune situazioni pronte a giocare ruoli fondamentali, tutte con lo scopo di farvi migliorare: il vostro rapporto di coppia ne guadagnerà, rendendo il periodo quasi perfetto.

Single, gli astri vi stimoleranno fascino e comunicativa, il che produrrà eccellenti risultati in tutti i settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l'anima del gruppo, rendendo così speciale questo martedì. Lavoro: sarete pronti per i cambiamenti che potrebbero favorire contatti e nuove promozioni. Sarete determinati più che mai e non tornerete indietro su una vostra decisione. Salute: rimediate ad un po’ di insonnia con pasti serali più leggeri, attività di meditazione e letture rilassanti non troppo movimentate. Massima del giorno: chi sa il gioco non l'insegni. Voto: 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. Avvolto nella normalità più assoluta questo martedì a settimana appena iniziata, con un punto di maggior incisività per i nativi di terza decade, a seguire tutti gli altri.

A dare problemi potrebbe essere l'autostima, con mancanza di fiducia nelle capacità: molti potrebbero cadere nello sconforto mentale. Amore: l'oroscopo di domani 26 maggio prevede l'arrivo di nuove emozioni nel corso del periodo. Il consiglio in generale è quello di avere la capacità di far sentire al sicuro le persone che vi stanno vicino. Sappiamo che siete persone protettive voi della Vergine ed è proprio per questo che tutti, non solo i vostri familiari, apprezzano questo lato del vostro carattere. Single, inizierà per voi una nuova fase, soprattutto a livello sentimentale ed emotivo. Da ora le certezze aumenteranno sicuramente ed uscirete da una condizione di disagio: volgete lo sguardo verso nuovi orizzonti, ve lo meritate! Lavoro: grazie alle vostre capacità potrete raggiungere risultati lavorativi soddisfacenti o realizzare qualche obiettivo prefissato. Salute: non negate gli istinti e non reprimete le emozioni. Meglio imparare a controllarli con esercizi di respirazione e di concentrazione. Massima del giorno: chi cade in povertà perde ogni amico. Voto: 7+.

