Nell'oroscopo della giornata di domenica 17 maggio, gli astri riserveranno una buona dose d'amore per i nativi Ariete, da condividere con la propria anima gemella o con una persona molto importante, mentre Scorpione sarà piuttosto deciso per quanto riguarda l'ambito lavorativo. La vita sentimentale dei nativi Cancro sarà tutto sommato positiva, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci, mentre Acquario sarà più ottimista. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 17 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 17 maggio 2020 segno per segno

Ariete: Oroscopo di domenica per niente male per voi nativi del segno, con la Luna che si avvicinerà nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete particolarmente amorosi, soprattutto nei confronti del partner, dove non vi risparmierete di manifestare tutti i vostri sentimenti. Se siete single il giusto approccio con la persona che vi piace potrebbe mettervi in una situazione agiata. Nel lavoro chiuderete il fine settimana in maniera piuttosto interessante, terminando alcuni progetti lavorativi, pronti a iniziarne di più entusiasmanti. Voto - 8,5

Toro: il vostro buon umore in questa giornata potrebbe portarvi a fare delle ottime conquiste se siete single, secondo l'oroscopo di domenica.

Se avete già una relazione fissa avrete tanta voglia di fare qualcosa di veramente romantico per la vostra dolce metà. In ambito lavorativo potreste prendere in considerazione l'idea di fare una spesa piuttosto importante che avevate in mente già da qualche tempo. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale in leggero calo per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà in quadratura al vostro cielo.

Fortunatamente però, Venere e Mercurio continuano ad essere positivi nel vostro cielo, cercando in qualche modo di tenere in piedi la situazione. Sul fronte sentimentale l'amore per la vostra anima gemella potrebbe spingervi a fare qualche scelta azzardata, ragion per cui prima di agire fareste meglio a riflettere un momento in più.

Se siete single date più tono alla vostra vita e lasciatevi andare. Nel lavoro cercate di non girare intorno ai problemi e affrontateli con determinazione. Voto - 7

Cancro: oroscopo della giornata di domenica che prevede una splendida Luna in trigono dal segno amico dei Pesci, assieme ad una già promettente Marte. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single non fatevi scrupolo di trascinare anche i vostri amici in piacevoli avventure. Se avete una relazione fissa invece, divertitevi con il partner, facendo qualcosa che possa piacere a entrambi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo il vostro impegno sarà valutato in maniera piuttosto rigida. Dunque dovrete metterci tutto il vostro impegno se volete raggiungere i risultati sperati.

Voto - 7,5

Leone: periodo tutto sommato stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella sarà piuttosto soddisfacente. Darete retta al vostro intuito e cercherete spesso di fare ciò ritenete sia più opportuno per voi e per il partner. Se siete single potreste essere di grande aiuto per un vostro amico. In ambito lavorativo continuate avanti con i vostri progetti, ma non investite più di quanto possiate permettervi per non rimanere al verde. Voto - 7,5

Vergine: qualche piccola tensione in amore potrebbe mettere in difficoltà la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, probabilmente a causa di una configurazione astrale non molto promettente.

Cercate dunque di non essere troppo aggressivi nei confronti del partner. Se siete single dovrete concentrarvi per il momento su questioni più importanti, quindi meglio mettere da parte l'amore per ora. Nel lavoro non rimandare ciò potete fare oggi a domani, o rischierete di trovarvi con molte mansioni arretrate. Voto - 6,5

Bilancia: configurazione astrale ottimale per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio che continuano a spalleggiarvi anche in questa giornata di domenica. In amore l'oroscopo annuncia splendidi momenti in compagnia della vostra anima gemella. Vi basterà veramente poco per essere felici con le persone che amate, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Se siete single sarete pronti a vivere momenti davvero esaltanti.

Nel lavoro provate a puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile. Voto - 8

Scorpione: periodo tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno, nonostante il Sole si trova in opposizione al vostro cielo. Fortunatamente però in questa giornata potrete contare sul sostegno della Luna in trigono dal segno dei Pesci che, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, vi darà una mano nelle vostre mansioni, mostrandovi più decisi e determinati in ciò che farete. In amore potrebbe essere il momento di parlare di sentimenti nascosti alla vostra anima gemella, mentre se siete single non rimuginate sul passato e guardate avanti. Voto - 7,5

Sagittario: non sarà una grande domenica per voi nativi del segno, soprattutto a causa di una configurazione astrale non molto convincente.

In amore assicuratevi di non essere delle persone fastidiose agli occhi dei vostri cari. Se siete single provate a partecipare più spesso alle attività proposte dai vostri amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dovrete cercare di metterci più impegno nei vostri progetti lavorativi, soprattutto quelli che richiedono maggiore impegno da parte vostra. Voto - 6

Capricorno: oroscopo di domenica tutto sommato sufficiente per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il rapporto con la vostra anima gemella sarà discreto, ma non aspettatevi un romanticismo a livelli estremi o qualcosa del genere. Se siete single potreste avere qualche difficoltà ad approcciarvi alla persona che vi piace, dunque meglio evitare per questa giornata.

Nel lavoro i vostri colleghi potrebbero darvi degli interessanti suggerimenti su come svolgere le vostre mansioni, accettateli dunque. Voto - 6,5

Acquario: l'ottimismo sarà di giornata per voi nativi del segno, soprattutto grazie al fatto che potrete contare su pianeti come Mercurio e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia sprizza tantissima gioia e vi piacerà molto trascorrere il vostro tempo libero con le persone che amate. Se siete single riuscirete ad intrattenere molto bene i vostri amici ma non solo. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8,5

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi aiuterà a concludere molto bene il fine settimana. Secondo l'oroscopo, in amore sarete in ottima forma, soprattutto voi single, che non vi tirerete indietro nel corteggiare la persona di cui siete cotti. Se avete una relazione fissa non sarebbe male proporre qualche piccolo cambiamento in famiglia, ovviamente se il partner sarà d'accordo. Per quanto riguarda il lavoro Marte continua a sorridervi e saprete prendervi cura delle vostre mansioni in maniera impeccabile. Voto - 9