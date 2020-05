L'oroscopo della giornata di domenica 24 maggio, annuncia un fine settimana sorprendentemente piacevole per i nativi Cancro, che potranno contare su un periodo molto tranquillo grazie anche a Marte in trigono dal segno dei Pesci, mentre Bilancia punterà molto verso la sfera sentimentale, concentrandosi sul partner o su una persona che ama. Mercurio in congiunzione al segno dei Gemelli, aiuterà per l'ultima volta i nativi del segno a raggiungere i propri successi al lavoro, non che successivamente non ce ne saranno, mentre Scorpione cercherà di comunicare qualcosa di romantico al partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 24 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 24 maggio 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali positive per voi nativi del segno, con Venere in sestile pronta a e tenervi compagnia anche in questo fine settimana. Sul fronte sentimentale se siete single le emozioni che state cercando di vivere potrebbero arrivare presto, dovrete solo avere pazienza. Le relazioni fisse preferiranno fare insieme qualcosa che piace fare molto, ma in maniera più intima, senza nessuno che possa disturbare. Per quanto riguarda il lavoro meglio stare alla larga dai colleghi poco affidabili e concentrarsi sulle proprie capacità.

Voto - 7,5

Toro: periodo che procede piuttosto bene per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. L'affiatamento di coppia con la vostra anima gemella sarà piuttosto buono, dunque non siate timidi e manifestate i vostri sentimenti senza paura. Se siete single potreste scoprire di essere apprezzati per il vostro carattere e come manifestate i vostri sentimenti.

Nel lavoro sarà il caso di darsi una mossa per cercare di portare a termine le vostre mansioni in tempo. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di domenica che sarà il culmine della settimana, con la Luna che sarà in congiunzione al vostro cielo, e Mercurio che a partire dalla prossima settimana lascerà il vostro cielo.

Sul posto di lavoro esalterete al massimo le vostre competenze e abilità, con incredibili soddisfazioni. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale va bene sognare, ma se volete realizzare i vostri desideri dovrete farlo uno alla volta. Voi single fate splendere la vostra bellezza per ottenere quanto vi preme in amore e dai rapporti personali. Voto - 8

Cancro: periodo davvero piacevole per voi nativi del segno, con Marte in trigono al vostro cielo che vi darà una mano a gestire magnificamente il vostro impiego. Non preoccupatevi del giudizio dei vostri colleghi, perché sapete benissimo cosa state facendo, con risultati che presto o tardi arriveranno. Per quanto riguarda l'amore di coppia, sarete molto fiduciosi nei confronti della vostra anima gemella, cercando di non giudicarla per le scelte che farà.

Se siete single riuscirete a distinguere bene l'amore da una potenziale amicizia. Voto - 8

Leone: oroscopo di domenica non particolarmente entusiasmante, ma neanche così pessimo per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà in sestile. Il vero problema sarà il pianeta Saturno in opposizione, che nel lavoro continua a darvi del filo da torcere. Dovrete cercare di fare attenzione anche ai minimi dettagli per non lasciare nulla indietro e non commettere errori. In amore invece la vostra storia d'amore procede bene, e vi accorgerete di quanto il partner tenga a voi, facendovi delle dolci sorprese. Se siete single riuscirete a esprimervi in maniera chiara e concisa con le persone. Voto - 7

Vergine: oroscopo di domenica non particolarmente soddisfacente per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna, Venere e Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli.

Sul fronte sentimentale dunque non aspettatevi nulla di particolare anzi, cercate di non risultate aggressivi o antipatici nei confronti del partner per non avere problemi. Se siete single preferite gli amici a chi non vi desidera, e sarete ricchi già così. Sul fronte lavorativo vi sentirete un po’ più coinvolti, forse per via del fatto che sentirete sempre meno l'influenza negativa di Mercurio. Voto - 6,5

Bilancia: configurazione astrale molto buona per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, che focalizzeranno il vostro oroscopo verso la sfera sentimentale. Sarete molto concentrati verso la vostra anima gemella, soprattutto se non vi vedevate da tempo, cercando di gustarvi ogni singolo momento insieme.

I single saranno molto intriganti e potranno fare conoscenze molto interessanti. Sul posto di lavoro se siete nati alla fine del segno, otterrete piacevoli soddisfazioni dalle vostre mansioni. Voto - 8,5

Scorpione: gli influssi di Marte in trigono dal segno dei Pesci completano un oroscopo più che discreto sotto ogni ambito per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale saprete agire con estrema convinzione nei confronti della vostra anima gemella, con piacevoli momenti davvero romantici. Se siete single potreste avere a che fare con la vostra potenziale anima gemella, ma dovrete essere in grado di accorgervene. Nel lavoro vi sentirete ammirati dai vostri colleghi per le vostre abilità, stimolati dunque a fare sempre di più.

Voto - 7,5

Sagittario: giornata sufficiente per voi nativi del segno, con alcuni pianeti in opposizione al vostro cielo, come Venere e Mercurio. In amore quindi non sarà affatto semplice esprimere i vostri sentimenti al partner, nonostante ciò che sentite sia genuino. Provateci, ma senza troppi giri di parole. I cuori solitari potrebbero riuscire ad approfondire il comportamento della persona che amano passando qualche ora insieme. Nel lavoro non potete svolgere tante cose in una sola giornata, per cui non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Voto - 6

Capricorno: sarete in grado di ascoltare le persone che vi stanno intorno secondo l'oroscopo della giornata di domenica. In amore riuscirete a capire cosa effettivamente il partner desidera da voi, cercando di assecondare le sue richieste, mentre se siete single capirete che tipo di partner state cercando.

Nel lavoro invece Giove vi darà il supporto necessario per cercare di capire cosa desidera la clientela o un collega da parte vostra. Voto - 8

Acquario: oroscopo di domenica soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, assieme a Saturno in congiunzione al vostro cielo. In amore lasciatevi andare pure alle dolci tentazioni della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single potrebbero essere in vista piacevoli incontri. Nel lavoro lasciatevi alle spalle insuccessi del passato e rimanete concentrati nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Pesci: periodo gratificante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo dal punto di vista lavorativo, con Marte che vi garantisce supporto.

Sarete capaci di portare a termine le vostre mansioni senza particolari problemi, ottenendo discreti risultati. In amore invece dovrete fare i conti con Venere in quadratura, che non andrà a beneficiare nella vostra relazione di coppia. Se siete single la diffidenza nei confronti di chi vi ha già voltato le spalle potrebbe essere quasi un obbligo per proteggervi. Voto - 7