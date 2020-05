Nell'oroscopo della giornata di domenica 31 maggio, i nativi Ariete riusciranno a segnare punti a loro favore per quanto riguarda le relazioni personali, complice il pianeta Venere in sestile, mentre la Luna nel segno della Vergine potrebbe essere un'occasione per i nativi del segno per chiarire eventuali problemi di coppia. Capricorno sarà intenzionato a dare il massimo pur di riuscire a conquistare la persona dei suoi sogni, mentre Pesci saprà gestire magnificamente le proprie mansioni sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per quest'ultima giornata del mese di maggio, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 31 maggio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di domenica che dedicherete maggiormente ai vostri rapporti personali, per cercare di rafforzarli e portarli ad un livello superiore, soprattutto voi single che ci tenete ad avere sempre qualcuno di cui fidarvi al vostro fianco.

Se avete una relazione fissa Venere consigliere vi aiuterà a assumere il giusto approccio nei confronti della vostra anima gemella. Sul posto di lavoro i rapporti con i colleghi saranno un po’ più serrati, ciò nonostante riuscirete ancora ad ottenere discrete soddisfazioni. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio che si troverà in sestile rispetto al segno del Cancro per un bel po’, e Marte sempre in sestile dal segno dei Pesci, preparatevi ad un bel periodo soprattutto per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Si apriranno per voi interessanti progetti da svolgere, oppure vedrete i primi risultati del vostro duro lavoro, e la cosa vi regalerà tante soddisfazioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'affiatamento di coppia con il partner sarà piuttosto buono, ciò nonostante non sbilanciatevi troppo per non avere problemi.

Se siete single farete nuovi incontri ma spetterà a voi decidere se approfondirli oppure no. Voto - 7,5

Gemelli: unico difetto di questa giornata sarà la Luna in quadratura dal segno della Vergine secondo l'oroscopo, che potrebbe far calare leggermente la vostra voglia di vivere. Sul fronte sentimentale infatti vi sembrerà un po’ più difficile trovare qualcosa di piacevole da fare con il partner, forse per via di un po’ di stanchezza, forse per via dei tanti impegni da svolgere.

Se siete single avrete bisogno di un po’ di relax e vi piacerà molto rilassarvi in questa giornata. Nel lavoro preferirete lavorare con i vostri colleghi, giusto per sentirvi un po’ più a vostro agio e con qualcosina in meno da fare. Voto - 7

Cancro: oroscopo di domenica nel complesso niente male per voi nativi del segno, con Marte in trigono dal segno dei Pesci e Mercurio in congiunzione.

Il vero problema sarà Giove in opposizione, ma con un po’ d'astuzia e intelligenza, sarà facile per voi arrivare a fine giornata soddisfatti, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sul fronte sentimentale invece preferirete osare, ma rischiando a spese vostre, soprattutto voi single. Se avete una relazione fissa vi piaceranno sicuramente quei pochi momenti in compagnia del partner che avrete a disposizione durante la giornata. Voto - 7,5

Leone: fine settimana nel complesso positivo per voi nativi del segno, con Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Sul fronte amoroso la dolcezza e il romanticismo saranno al centro dei vostri pensieri, per far sciogliere il cuore della vostra anima gemella in maniera unica.

I cuori solitari si gusteranno questa giornata a rilassarsi, magari fuori con gli amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo manterrete il controllo della situazione, con risultati sufficienti di cui non potrete lamentarvi. Voto - 8

Vergine: con la Luna che sarà in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di domenica si appresta ad essere un’occasione d'oro per voi nativi del segno. Ovviamente fate sempre attenzione al Sole e a Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. In amore potreste riuscire a chiarire eventuali litigi o incomprensioni avute con la vostra anima gemella, e magari con un po’ di fortuna tutto tornerà alla normalità. Se siete single e magari non siete molto interessati all'amore in questo periodo, potrete sempre contare sui vostri amici.

Nel lavoro rispettate sempre le gerarchie e svolgete senza imbrogliare le vostre mansioni. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di domenica brillante per voi nativi del segno, con il Sole e Venere favorevoli. Soprattutto per coloro nati alla fine del segno, ci saranno momenti entusiasmanti in compagnia del partner. Preparatevi dunque al meglio affinché l'effetto sia perfetto. Se siete single uscire con gli amici potrebbe portare qualcosa di più in questa giornata. Nel lavoro la lucidità mentale sarà la rampa di lancio per attuare nuove iniziative, soprattutto professionali. Voto - 8,5

Scorpione: periodo più che sufficiente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica, con Marte e Mercurio in trigono rispettivamente dal segno dei Pesci e del Cancro.

In campo professionale sarà un piacere per voi lavorare in questa giornata, considerato che sarà facile raggiungere i vostri obiettivi. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia sarà buono, ma voi cercherete di ottenere qualcosa di più per essere ancora più felici. Se siete single gli amici vi suggeriranno cose che non avevate considerato prima. Voto - 8,5

Sagittario: potreste provare sentimenti piuttosto contrastanti secondo l'oroscopo di domenica, probabilmente a causa di configurazione astrale traballante. In amore infatti non sarà facile trovare la giusta intesa di coppia con il partner, tant'è che potreste anche commettere errori. Se siete single meglio evitare l'approccio con persone che non conoscete.

Nel lavoro le cose vanno benino, ma anche in questo caso, evitate di fare qualcosa che non sapete fare e limitatevi all'indispensabile. Non ci saranno grandi risultati ma meglio di niente. Voto - 6

Capricorno: oroscopo di domenica molto entusiasmante soprattutto per voi cuori solitari, che cercherete di dare sempre del vostro meglio pur di riuscire a conquistare o quanto meno ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Se avete una relazione fissa l'affiatamento di coppia sarà buono, e potrete permettervi di fare qualcosa di molto piacevole. Sul fronte lavorativo se ultimamente vi è sembrato complicato occuparsi delle finanze, in questa giornata sarete proprio fortunati, poiché troverete ciò che fa al caso vostro, grazie soprattutto a Giove favorevole.

Voto - 8

Acquario: bella giornata per voi nativi del segno, con una serie di pianeti in trigono come il Sole e Venere. Sul fronte sentimentale vi sentirete belli, indispensabili agli occhi del partner, con quella voglia di stare sempre con la persona che vi piace e non lasciarla mai. Se siete single potreste preferire di vedere i vostri amici dopo un lungo periodo di assenza. Nel lavoro avrete molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8

Pesci: gli influssi del Sole e di Venere in quadratura potrebbero complicarvi un po’ la vita durante la giornata di domenica. Fortunatamente ci sarà Marte in congiunzione che, quantomeno in ambito lavorativo vi regalerà qualche soddisfazione.

Il vero problema sarà sul fronte amoroso, dove stabilire un buon rapporto con il partner potrebbe rivelarsi qualcosa di più complicato del solito. Se siete single e non vi sentite pronti o sicuri di conoscere una nuova persona, sappiate che nessuno vi obbliga, dunque, prendetevi tutto il tempo che vi serve. Voto - 7