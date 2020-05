L'Oroscopo del mese di giugno per il Capricorno conterà sull'influsso favorevole degli astri presenti nel segno, per favorire la sfera lavorativa e sbloccare alcune situazioni amorose rimaste in sospeso. Capiterà che alcuni nati nel segno si sentiranno un po' demotivati e taciturni, questo a causa di Mercurio in opposizione. Ma Giove fortunato riuscirà a vincere questo silenzio e in sinergia con Plutone, avvierà un'introspezione benefica per capire al meglio come incanalare le energie giuste verso la felicità tanto ambita. Tante novità si faranno largo nella sfera sentimentale dei Capricorno in cerca d'amore.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Tante novità in campo professionale nell'oroscopo di giugno per il Capricorno

Il mese di giugno garantirà a voi nati del Capricorno tante interessanti novità. Saturno, il vostro pianeta, avvierà una introspezione forzata che sarà indispensabile per procedere con forza e determinazione nel vostro lavoro, per ottenere anche benefici a livello finanziario. Venere dispenserà il suo benessere in vari campi, per questo sentirete un'irresistibile spinta a buttarvi a capofitto nel lavoro e cercherete con lena e costanza di portare a termine i vostri progetti. Il Sole, prima in Gemelli e poi in Cancro, regalerà un'energia spontanea e soprattutto positiva che vi regalerà tanta voglia di fare.

Soprattutto sarà proprio la benevola influenza dell'astro solare ad aiutarvi nella comunicazione, indispensabile in campo lavorativo, contro l'opposizione di Mercurio che vi renderà silenziosi e irascibili. Dovrete cercare di essere più diplomatici e stare attenti a non litigare negli ambienti di lavoro, poiché potreste ottenere solo delle inimicizie.

Giove e Plutone, Marte e Nettuno elargiranno una grande energia cosmica che spingerà ad ottenere tutto quello che vi siete prefissati di raggiungere. Attenzione quindi a mitigare lo stress magari dedicando ore a un riposo salutare e benefico. Con l'influenza di tanti pianeti dalla vostra parte, giugno sarà il mese giusto anche per gli investimenti, gli avanzamenti di carriera o per i progetti importanti proiettati verso il futuro.

Novità amorose nelle previsioni astrali di giugno per i Capricorno

Il mese di giugno porterà con sé grandi novità nella sfera sentimentale di voi Capricorno. Venere dispenserà la sua benevola influenza e vi renderà molto seduttivi e intriganti. Il Sole, invece, darà un'energia spontanea che farà brillare di luce propria e sarete veramente irresistibili. Voi single del Capricorno in questo mese di giugno sarete favoriti poiché avrete dalla vostra l'energia benevola di tanti pianeti come Giove e Plutone, Marte e Nettuno. Urano nel Toro farà sì che accadano grandi novità in campo sentimentale, per questo voi del Capricorno che siete alla ricerca dell'anima gemella, in questo mese potreste avere ottime possibilità.

Dovrete guardarvi intorno e approfondire di più le amicizie, avrete dalla vostra Venere e Urano che vi proteggeranno in ogni impresa e chissà che tra le vostre conoscenze potreste riconoscere l'anima gemella. Voi amici del Capricorno già provvisti di una relazione stabile, dovrete combattere con una mancanza di comunicazione causata dell'opposizione di Mercurio che renderà stanchi e nervosi. Potrebbero esserci delle piccole incomprensioni causate da Plutone che punterà un riflettore più sulla vostra interiorità che sull'apertura al partner. Ma riuscirete a superare il tutto vivendo l'amore con maggiore leggerezza e brio, ricordando che Giove nel segno splenderà sempre per voi in maniera fortunata.