L'oroscopo della giornata di lunedì 4 maggio preparerà per i nativi Capricorno un periodo niente male, sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale, mentre Gemelli avrà modo di godere della bellezza della propria relazione di coppia. Cancro cercherà di sviluppare un piano di lavoro abbastanza accurato per massimizzare i propri guadagni e ottenere solamente i risultati migliori, mentre Bilancia sarà abbastanza chiara e concisa nel dialogo con le altro persone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 4 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 4 maggio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in sestile al vostro cielo secondo l'Oroscopo di lunedì. Con questo cielo la vostra relazione di coppia non sarà più ai livelli di un tempo, ma non avrete nulla di cui lamentarvi, dato che la vostra anima gemella ancora avrà molto da offrirvi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single vi sentirete risollevati e rianimati, con la voglia di fare nuove esperienze il prima possibile.

Nel lavoro potrete evitare alcune spese secondarie al momento, per concentrarvi maggiormente verso alcuni progetti su cui varrà davvero la pena investire. Voto - 7,5

Toro: qualche momento di tensione per quanto riguarda il lavoro considerato il pianeta Marte in quadratura. L'oroscopo annuncia qualche piccola incomprensione tra colleghi, al punto che per questa giornata fareste meglio a preoccuparvi delle vostre mansioni individuali.

Nulla da dire per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie al Sole in congiunzione e a Mercurio favorevole, soprattutto per i single che vogliono fare tante conquiste. Se avete una relazione fissa vi sentirete molto fortunati della persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di lunedì che prevede un'ottima Venere in congiunzione al vostro cielo, assieme a Marte in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete la vostra relazione di coppia con semplicità, che sarà a volte sufficiente per rendere felice sia voi che la vostra anima gemella. Se siete single siete molto bravi a corteggiare la gente, ma dovrete affondare il colpo prima o poi. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà le energie necessarie per completare un progetto che sta andando avanti da ormai tanto tempo. Voto - 8

Cancro: giornata di lunedì che cercherete di dedicare maggiormente verso la sfera lavorativa, nonostante ultimamente il periodo non sembra dei migliori per voi. Cercherete di preparare al meglio la giornata sviluppando un piano molto accurato per cercare di recuperare punti al più presto.

Potrebbe essere un buon inizio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, secondo l'oroscopo cercherete di prendervi cura della persona che amate in maniera disinteressata, senza chiedere nulla in cambio, e a volte non c'è gesto più bello. Se siete single provate a entrare più a contatto con la persona che vi piace, non solo attraverso le chat. Voto - 7,5

Leone: periodo in leggero rialzo per voi nativi del segno, nonostante ancora ci siano tante cose da sistemare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo prevede momenti soddisfacenti tra voi e la vostra famiglia, ma fate attenzione ad eventuali litigi che potrebbero scoppiare all'improvviso.

Se siete single avrete bisogno del sostegno di un vostro amico, soprattutto se si tratta di questioni d'amore. Nel lavoro sarà difficile arrivare a fine giornata e portare qualche successo, nonostante tutto il vostro impegno. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo della giornata di lunedì abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie anche alla presenza del Sole in trigono dal segno del Toro. In ambito sentimentale nonostante qualche piccolo imprevisto, come un parente che avrà bisogno del vostro aiuto, avrete modo di godervi la giornata. Se siete single Urano porterà consigli d'amore soprattutto ai nati nella terza decade.

Nel lavoro in questo momento il periodo sarà piuttosto buono, soprattutto perché avrete a che fare con mansioni che vi piaceranno davvero tanto. Voto - 7,5

Bilancia: periodo nel complesso positivo per voi nativi del segno, soprattutto perché assistiti dal pianeta Venere in buona posizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo annuncia ottimi con la vostra anima gemella, soprattutto per le coppie nate non da molto tempo. Se siete single non dimenticatevi che potete chiamare i vostri amici di tanto in tanto, e non aspettare che siano loro a chiamare. Nel lavoro sappiate che avere dei contatti con colleghi importanti potrebbe esservi utile per il futuro.

Voto - 8

Scorpione: oroscopo di lunedì che non sarà dei più convincenti per voi nativi del segno, considerato che avrete un buon numero di pianeti contro di voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale con il vostro atteggiamento sarà facile causare incomprensioni con il partner o con i familiari. Se siete single se non riuscite ad andare d'accordo con gli altri, fareste meglio per il momento a mantenere le distanze. Nel lavoro vi state impegnando parecchio, ma sembra che qualcuno non sia mai soddisfatto del vostro operato. Voto - 6

Sagittario: giornata nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Avrete modo di far valere le vostre abilità, calcolando bene ogni mossa e concentrandovi una mansione per volta. Purtroppo non si potrà dire la stessa cosa per quanto riguarda la sfera sentimentale, in quanto l'intesa di coppia tra voi e la vostra anima gemella sembra proprio non decollare. Se siete single non fatevi trascinare in situazioni confuse delle quali potreste poi pentirvi. Voto - 7

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno, con il pianeta Giove pronto a farvi compagnia. Sul fronte lavorativo arriverete sul posto di lavoro con le idee chiare su cosa fare e come svolgere le vostre mansioni, partendo avvantaggiati rispetto alla concorrenza.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete a rispettare le promesse fatte alla vostra anima gemella, dimostrando una forte lealtà. Se siete single sarete particolarmente allegri per una persona in particolare. Voto - 8

Acquario: oroscopo di lunedì molto interessante per voi nativi del segno, grazie ad un’ottima configurazione astrale. In amore potrete contare sulla vostra anima gemella, che sarà sempre a disposizione per voi e la cosa vi metterà parecchio di buonumore. Se siete single potreste decidere di aprire il vostro cuore ad una persona. In ambito lavorativo i vostri progetti in corso andranno molto bene e farete grandi passi avanti.

Voto - 8,5

Pesci: con Venere in quadratura al vostro cielo, la giornata di lunedì sarà da dedicare maggiormente verso il lavoro che all'amore. In ambito lavorativo infatti avrete tante opportunità da cogliere al volo che potrebbero darvi tante soddisfazioni. Per quanto riguarda la sfera amorosa, trascurerete un po’ i sentimenti in questo periodo, e fareste meglio a mostrare un po’ più d'affetto nei confronti del partner per non avere problemi. Se siete single e c'è qualcosa che non vi sta bene, potete provare a parlarne. Voto - 6,5