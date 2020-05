L'Oroscopo del giorno 13 maggio 2020 riprende in questa sede le previsioni zodiacali di mercoledì per gli ultimi sei segni. In primo piano nel periodo è l'ingresso di Marte in Pesci: il pianeta rosso entrerà nel comparto del predetto segno di Acqua alle ore 04:18 della primissima mattinata di mercoledì e non porterà certamente flussi positivi, anzi. Intanto a non avere quasi alcun problema con la quotidianità saranno i nati nei segni di Bilancia e Acquario, nel contesto valutati a cinque stelle. Risulta invece di diverso avviso l'Astrologia del periodo nei confronti di Scorpione, Sagittario e Pesci: secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 13 maggio, ai primi due è stata messa in conto una giornata "sottotono", mentre a dare noie all'altro segno sarà Marte.

Classifica stelline 13 maggio

Questo nuovo mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana, come anticipato già in apertura vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro pochi segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto analisi. Senz'altro in primo piano nella nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 13 maggio risulta essere Bilancia e Acquario, entrambi al primo posto in scaletta. a seguire il Capricorno in seconda posizione con quattro stelline all'attivo. L'ultima parte della scaletta l'abbiamo svelata in anteprima poc'anzi.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Scorpione, Sagittario;

★★: Pesci - Marte nel segno.

Oroscopo domani 13 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★.

Un giro di boa di metà settimana davvero confortante sotto molti punti di vista. Vi attende una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza metteranno un po’ di pepe nella vostra vita. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, Sotto protezione da un bella Luna in Acquario, tanti di voi nativi non avranno particolari difficoltà nel portare avanti discorsi, anche abbastanza impegnativi: in coppia avrete occasioni speciali per chiudere situazioni in bilico.

Single, sicuramente per merito di un cielo astrale favoloso, avrete idee strabilianti da impiegare subito con risultati immediati: prossimamente vi auguriamo "buona caccia!". Nel lavoro infine, non trascurate le occasioni per migliorare la vostra esperienza. Diciamo che anche una eventuale situazione problematica può fungere da fonte per imparare.

♏ Scorpione: ★★★. Si avvicina per voi Scorpione un mercoledì decisamente "sottotono". Possibile un po' si stanchezza fisica accompagnata da una leggera inquietudine. Potreste sentirvi altresì in conflitto con alcune vostre prese di posizione di qualche tempo addietro: se potete, tornate pure sui vostri passi. In amore, avvertirete leggeri conflitti con voi stessi, in questo periodo fonte di malessere ed irrequietezza: vi sentirete combattuti: da una parte vorrete situazioni solide su cui contare, dall'altra avvertirete un'insana e prorompente voglia di trasgressione. Single, l'oroscopo del giorno rilascia un consiglio: voi che avete una pseudo-relazione giudicata importante, cercate di valorizzarla al massimo coinvolgendo più che potete la persona interessata.

Nel lavoro, invece, tutto precederà come al solito: niente di nuovo all'orizzonte, almeno in questi giorni vicini alla metà di maggio.

♐ Sagittario: ★★★. Mercoledì, giornata poco reattiva nei diversi campi interessati, come l'amore e il lavoro. Tuttavia non sarà assolutamente da ritenere negativa, anzi, se presa con le dovute misure, state certi che troverete ad attendervi buone soddisfazioni. La tentazione più grossa sarà quella di fare di testa vostra: questo andrà benissimo, visto che fino ad ora non dovete rendere conto a nessuno del vostro operato. In amore, dovrete dedicare più tempo e attenzione a tutta la sfera sentimentale. Non che di solito la trascuriate, non sarebbe da voi, ma la giornata porterà qualche difficoltà a cui porre un freno: dateci dentro a suon di coccole e carezze.

Single, per voi è previsto un probabile "allarme rosso": la vostra vita potrebbe essere travolta da una bella passione, dapprima stabile e piacevole potrebbe trasformarsi in un vero incubo... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 13 maggio al Sagittario indica un periodo abbastanza interessante, specialmente se si ha un’attività commerciale oppure lavorate nell'ambiente impiegatizio.

Astrologia del giorno 13 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica a voi Capricorno un periodo di normale amministrazione. In generale, a dominare sarà la solita routine, condita fortunatamente da abbastanza buonumore. In arrivo discrete risorse psicofisiche da mettere a disposizione per ogni evenienza.

In amore, Sole e Mercurio, per l'occasione rispettivamente in trigono a Plutone e Giove, risentiranno della cattiva influenza relativa all'opposizione Venere-Nettuno. Per coloro che sono sempre sempre indaffarati, il consiglio è quello di stare attenti a mettere sul fuoco troppe cose assieme: potreste rischiare di distogliere lo sguardo da cose più importanti. Single, voi potrete contare su un momento abbastanza favorevole, sarete ricchi di fascino e la seduzione non mancherà di darvi soddisfazioni. Per chi lavora: forse sarete un po' troppo distratti per rendere al meglio. In verità, a mancare sarà la concentrazione: dite, mica avrete la testa da tutt'altra parte?

♒ Acquario: ★★★★★. Giornata di centro settimana per voi ancora al vertice della positività, con una bella Luna in Acquario disponibile fino a tutto il prossimo giovedì.

Ottimo il momento, soprattutto se avete in caldo un traguardo da raggiungere. Programmate oculatamente le vostre mosse, in modo da arrivare al dunque senza rischi. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, alcuni di voi già in coppia potranno recuperare una discreta intesa: servirà fare solo un piccolo passo di avvicinamento da ambo le parti. Questo intanto sarà un ottimo frangente anche per chi è single, per chi ha rapporti un po' burrascosi con i propri figli oppure per mettere in pratica un progetto/cambiamento in famiglia. Probabile invece una scelta "quasi obbligata" in campo lavorativo: occhi aperti!

♓ Pesci: ★★. Giornata "nera" per voi del segno, valutata dall'Astrologia con solo due stelline da "ko".

Sappiate che potrebbero sopraggiungere momenti anche abbastanza turbinosi. Calma, sia voi che il partner dovreste cercare di favorire un po' di più il buon dialogo, vero legante di ogni buon rapporto. Secondo l'oroscopo del giorno 13 maggio, riguardo l'amore, potrebbero essere non poche le curiosità a cui far fronte: in qualche caso, anche un impellente stimolo all'evasione potrebbe insorgere improvvisamente! Voglia di qualcosa di nuovo? Se single invece, il vostro momento si prevede abbastanza faticoso e difficile da governare secondo le intenzioni: seccature in arrivo potrebbero rallentare i vostri progetti. Forse, mancheranno volontà o desiderio di fare: dai, tirate fuori la grinta. Nel lavoro, ci saranno guadagni o rientri di crediti, anche se con qualche piccolo disguido o ritardo da gestire.