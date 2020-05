L'Oroscopo del giorno 16 maggio 2020 è in perfetta sincronia all'appuntamento con voi lettori, come sempre pronti all'incontro quotidiano con l'Astrologia. In analisi le previsioni zodiacali di sabato, rapportate ai comparti della vita relativi all'amore e al lavoro. Il responso emerso dalle odierne analisi astrali, in questo contesto interessanti gli ultimi sei dello zodiaco, prevede un ottimo inizio di weekend per tre segni: il riferimento è senz'altro per Scorpione, Acquario e Pesci. Il migliore in assoluto, come svelato dal titolo principale, è il segno dello Scorpione. Il generoso simbolo astrale di Acqua risulta al 'top del giorno', dunque al primo posto in classifica grazie alla specularità positiva offerta da Sole e Urano in sestile rispettivamente a Nettuno e alla Luna in Pesci.

Ottime le probabilità di avere una giornata fortunata anche per gli amici dell'Acquario e dei Pesci, in questo caso considerati entrambi a cinque stelle. Notizie decisamente di altra caratura quelle rilasciate dall'oroscopo di sabato 16 maggio per i nativi del Capricorno, giudicati in periodo negativo, dunque classificati solamente con le due stelline del "ko". Andiamo ai dettagli e alla classifica del giorno.

Classifica stelline 16 maggio 2020

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo sabato. Adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto. In questo caso a decretare chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline quotidiana, ovviamente interessante l'oroscopo del 16 maggio 2020.

Iniziamo immediatamente col sottolineare e confermare quanto specificato in apertura: al primo posto nella odierna scaletta troviamo il segno dello Scorpione con, in seconda posizione, Acquario e Pesci. Seguono a ruota in giornata abbastanza positiva, Bilancia e Acquario con il Capricorno relegato all'ultimo posto.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

: Scorpione; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Oroscopo del giorno 16 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★.

Si preannuncia un sabato costante, in parte in leggero affanno per certe questioni "un po' delicate" attualmente all'ordine del giorno. In amore pertanto, secondo le direttive espresse dall'oroscopo giornaliero, sarebbe saggio non far ricadere sulla vostra relazione le ansie e le tensioni che avete accumulato nei giorni scorsi. In coppia invece, la giornata a quattro stelle se presa con le dovute contromisure darà sicuramente positivi riscontri a più di qualche nativo. Per i single, tutto secondo i piani: con charme e tanta eleganza saprete giocare in modo convincente le vostre carte, giusto in tempo per far cadere nella rete una persona considerata fino a ieri irraggiungibile. Nel lavoro invece, concentrandovi con fiducia e passione sulla realizzazione di un profondo desiderio, di certo attirerete le energie necessarie per trasformarlo in realtà.

Novità discrete verso fine periodo.

♏ Scorpione: ’top del giorno’. La giornata del 16 maggio sarà bella e all'insegna dei migliori sentimenti. A dare aria nuova alle situazioni affettive saranno Sole e Urano presenti nel comparto del Toro, entrambi speculari positivi al 95%. L'oroscopo giornaliero perciò prevede in amore ottime opportunità da poter sfruttare. Questo potrebbe essere finalmente il momento buono per sistemare situazioni sentimentali critiche, specialmente in quei rapporti di coppia con problemi emergenti da risolvere. Single, l'oroscopo del giorno a voi cuori solitari invita a dedicare la giornata di sabato alle relazioni, ma anche a eventuali nuove iniziative a livello interpersonale.

In molti sarete particolarmente motivati, per questo potreste trarre ottimi benefici da eventuali iniziative a sfondo affettivo o di amicizia. Nel lavoro, sono in arrivo proposte interessanti da persone fidate: potrebbe essere il momento giusto per cambiare impiego. Rimettetevi in gioco.

♐ Sagittario: ★★★★. Sabato da considerare positivo, pur senza rinunciare ad una certa accortezza nel portare avanti le vostre cose. Le previsioni zodiacali del giorno consigliano in amore di riflettere prima di azzardare azioni di qualsiasi tipo. In generale, il desiderio di evadere dalla solita routine potrebbe frastornarvi, confondendovi le idee: non ascoltatelo, se non sapete con esattezza dove vi porterà.

Single, accettate con entusiasmo eventuali proposte da persone che piacciono. In fondo, hanno solo bisogno di sapere che le responsabilità sentimentali non vi fanno paura. Muovetevi, assecondando i bisogni del corpo in modo da non sentirsi in colpa se, a causa della stanchezza, declinerete un invito promettente. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 16 maggio al Sagittario vuole dare un consiglio: prima d’intraprendere nuovi progetti, concludete quelli già avviati. Anche se qualcuno tra questi sembra deludente, non mollatelo, potrebbe riservare buone sorprese nel finale.

Astrologia di sabato 16 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato a voi Capricorno non porterà quasi nulla di positivo.

Si evidenzia altresì il fatto che potrebbe essere inutile darsi troppi obbiettivi: alla fine non avrà senso farsi in quattro per poi scoprire di non essere in grado di portare a termine le cose. In amore, cercate di non impelagarvi in questioni di difficile soluzione, anche se di pensate di riuscirci. Sappiate che una volta dentro non se ne esce mai del tutto indenni. Meglio quindi un atteggiamento di rispetto, magari di perdono verso chi vi ha fatto un torto. Single, specie per chi vive situazioni poco chiare o tiene il piede in due scarpe, non mancheranno momenti di crisi. Piccoli screzi potrebbero prendere una bruttissima piega: focalizzate i vostri obiettivi pianificando programmi e progetti a breve termine.

Nel lavoro invece, quasi sicuramente dovete porvi degli interrogativi su certe questioni in sospeso. Qualcun'altro invece troverà un appiglio per potersi mettere in luce verso i vertici: valutate bene prima di esporvi, ok?

♒ Acquario: ★★★★★. Partirà positivamente e senza intoppi questo vostro sabato di fine metà settimana. In generale, qualche volta lasciarsi andare fa bene ed aiuta lo spirito a liberarsi di qualcosa che altrimenti non uscirebbe mai dalla vostra mente. Diciamo che in tanti state attraversando una fase di stasi nella quale, pur avvertendo tanta voglia di fare scelte decisive, il cuore "rimpalla" un po’ facendovi sentire persi. In campo sentimentale quindi, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, l'invito è di cercare di non immischiarsi in discorsi che tocchino aspetti finanziari.

Se tutto vi appare confuso, è probabilmente perché voi siete confusi... Single, un folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi sta facendo perdere irrimediabilmente la testa: osate, sarete certamente molto fortunati. Usare il fascino per fare colpo, senza esagerare, potrebbe dare risultati buoni. Nel lavoro invece, cercate di privilegiare un po' di più l'ottimismo: una maggiore obiettività e una punta anche di sano umorismo, vi permetteranno di ridimensionare alcune situazioni attualmente un po' incerte.

♓ Pesci: ★★★★★. Questo primo giorno di weekend Sole e Urano, ovvero la luce e la forza di volontà, incontreranno rispettivamente Nettuno e Luna. Grazie a questo riuscirete a tenere bene sotto controllo la situazione quotidiana, evitando eccessi e imposizioni.

Secondo l'oroscopo del giorno 16 maggio riguardo l'amore, splendida giornata: affettuosi e creativi, tingerete il vostro cielo di colori allegri a formare disegni armoniosi. Potreste anche azzardare nuove iniziative a livello famigliare, con la cognizione che c'è sempre qualcuno in grado di dare amichevolmente una mano. Se single invece, si prevede ricco di stimoli positivi il cielo astrale, capace di regalare emozioni o occasioni, tutte da cogliere al volo e da sfruttare. La giornata è congeniale per rendere più attraente il fisico. Intanto saranno da apprezzare le occasioni di svago, di piacere o magari per vivere nuove storie d'amore. Nel lavoro, per chiudere, il periodo favorirà una buona intraprendenza che, unita a un ottimo spirito d’iniziativa, vi permetterà di lavorare al meglio.

Sarete svegli, positivi ed energici.