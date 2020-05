Nell'oroscopo della giornata di sabato 23 maggio, la Luna in congiunzione al segno dei Gemelli, permetterà ai nativi del segno di concludere la settimana in maniera notevolmente gratificante, mentre i sentimenti dei nativi Sagittario saranno piuttosto forti, ma non sarà semplice riuscire a manifestarli. Per il Leone, l'amore sarà più importante del solito, tanto che i rapporti con il partner saranno molto profondi, mentre la giornata lavorativa dei nativi Scorpione si rivelerà un successo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 23 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 23 maggio 2020 segno per segno

Ariete: fine settimana che inizierà molto bene per voi nativi del segno, con Venere in sestile dal segno amico dei Gemelli che prometterà momenti entusiasmanti per quanto riguarda la sfera sentimentale.

L'oroscopo vi consiglia di assumere un atteggiamento romantico e di prepararvi al meglio per una serata notevole. Se siete single riuscire a superare un vostro disagio. Sul fronte lavorativo potreste ottenere piacevoli vantaggi impegnandovi, se necessario, qualche ora in più del solito. Voto - 8,5

Toro: in questa giornata saprete esattamente cosa volete e non esiterete per nessun motivo ad ottenerlo. Secondo l'oroscopo, in amore non mancheranno momenti dolci con il partner. Magari un’uscita insieme a fare spese o a fare una passeggiata potrebbe essere un modo per stare insieme, senza che qualcuno possa disturbarvi. In questo caso, sappiate creare la giusta atmosfera. Se siete single cercherete di farvi strada per stare sempre più vicino alla persona che amate.

Nel lavoro sappiate che a volte lavorare con gli altri potrebbe essere molto utile. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale di lusso per voi nativi del segno, con la Luna che entrerà in congiunzione al vostro cielo, regalandovi un fine settimana ottimo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sicurezza emotiva e romanticismo saranno alla base della vostra relazione di coppia, che attraverserà un vortice ricco di passione.

Se siete single riuscirete a tener fede ad una promessa che avete fatto. Nel lavoro sarete colti da grande creatività, per cui sarebbe la giornata giusta per fare qualcosa in più del solito. Voto - 9

Cancro: gli influssi di Marte in trigono dal segno amico dei Pesci, promettono un oroscopo niente male per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista professionale.

Avrete la sensazione che tutto andrà per il meglio, e potrebbe essere l'atteggiamento adatto per svolgere bene le vostre mansioni. In amore i vostri pensieri saranno rivolti ad un futuro stabile con il partner, ma per farlo, prima dovrete concentrarvi sul presente. Se siete single potrete conoscere una persona speciale. Voto - 8

Leone: la sfera sentimentale sarà decisamente più importante del solito per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato. Sarete più propensi ad esprimere il vostro amore in maniera disinteressata, raggiungendo un rapporto con il partner più maturo e profondo. Se siete single avete allargato la vostra cerchia sociale, ma ora dovrete essere in grado di mantenerla.

Nel lavoro ancora non ci saranno notevoli guadagni, ma l'ottimismo e le abilità da parte vostra nel svolgere le vostre mansioni non mancheranno. Voto - 7,5

Vergine: voi single potreste aver perso fiducia nell'amore, succede quando qualcuno non vi desidera alla vostra stessa maniera, ma in questi casi la miglior soluzione è voltare pagina e andare avanti. Se avete una relazione fissa sarete in grado di accontentarvi di ciò che avete voi e il partner. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, ma avrete bisogno di introdurre qualcosa in più, che possa migliorare il vostro modo di lavorare. Voto - 6,5

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli promette un oroscopo discreto per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale vi sentirete belli, seducenti, in un atteggiamento che il partner non potrà rifiutare. Se siete single e vi piace una persona, affrettatevi prima che sia troppo tardi. Per quanto riguarda il lavoro sarete una colonna portante della vostra squadra, con idee valide che porteranno avanti i vostri progetti. Voto - 7,5

Scorpione: con Marte in trigono dal segno amico dei Pesci, l'oroscopo della giornata di sabato si appresta ad essere più che soddisfacente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Lavorare con una squadra di colleghi valida e affiatata sarà perfetto per voi nativi del segno per mettere a segno un grande successo lavorativo. In amore se siete single le vostre amicizie conteranno molto in questo periodo.

Se avete una relazione fissa e siete stufi della vostra solita routine, provate a trascinare il partner a fare qualcosa di diverso dal solito. Voto - 8

Sagittario: i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno piuttosto forti, ciò nonostante la Luna e Venere in opposizione al vostro cielo, v'impediranno di manifestarli al meglio. Dovrete cercare dunque di non assumere l'atteggiamento opposto per non avere problemi. Se siete single meglio vivere un divertente pomeriggio con gli amici, piuttosto che chiudersi dentro per una persona che non vi ama. Nel lavoro attenzione alle spese da affrontare, perché potreste ritrovarvi al verde. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di sabato non entusiasmante per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale.

Trovare l'intesa di coppia con la vostra anima gemella non sarà affatto facile, probabilmente a causa di alcuni problemi. Cercate di essere comprensivi e non insistete. Se siete single e state cercando un nuovo amore, potreste provare in nuovi luoghi. Nel lavoro non disperdete energie in progetti che non porteranno a nulla. Voto - 6

Acquario: giornata di sabato che prevede la Luna in posizione favorevole, pronta a darvi una mano a superare questa giornata. Sul fronte sentimentale l'oroscopo prevede un buon affiatamento di coppia. Provate per una volta ad assecondare qualche richiesta da parte del partner e vedrete che anche voi vi sentirete meglio. Se siete single dovrete decidere se fare un passo molto importante per voi.

In ambito lavorativo Saturno vi aiuterà a gestire bene le vostre finanze, cercando di non sprecare nemmeno un centesimo. Voto - 7,5

Pesci: con Venere e Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, non sarà affatto facile stabilire un buon legame con la vostra anima gemella. Serviranno tanta pazienza e un atteggiamento il meno arrogante possibile per non avere problemi. Se siete single avrete in mente un progetto da realizzare al più presto. Per quanto riguarda il lavoro le vostre proposte meritano di essere esposte alle persone giuste. Non vendetele a chi non sarà in grado di gestirle al meglio. Voto - 6,5