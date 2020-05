Nell'oroscopo della giornata di sabato 30 maggio, il Sole in congiunzione al segno dei Gemelli regalerà un clima decisamente positivo, con una certa armonia con il partner e in famiglia, mentre Capricorno potrebbe riuscire a fare passi avanti non indifferenti verso una nuova storia d'amore. Saturno in congiunzione al segno dell'Acquario renderà i nativi del segno particolarmente introspettivi, soprattutto al lavoro, mentre Vergine potrebbe avere qualche piccola occasione in più per quanto riguarda la sfera sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 30 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 30 maggio 2020 segno per segno

Ariete: dolci come non mai grazie soprattutto ad una buona configurazione astrale, l'oroscopo della giornata di sabato si rivelerà molto buono per la vostra relazione di coppia.

Con il sostegno della vostra anima gemella, mettere in piedi nuovi progetti di coppia ed eventualmente osare qualcosa di più. Se siete single mostrarvi un po’ mistici potrebbe causare il giusto effetto alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro progredire con efficacia sarà qualcosa alla vostra portata per questa giornata. Voto - 8

Toro: sul fronte lavorativo sarete un po’ più cauti nelle spese secondo l'oroscopo della giornata di sabato. I guadagni ultimamente sono molto buoni, ma in questo momento preferirete evitare e mettere qualcosina da parte. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single qualche incertezza in amore potrebbe mettervi in difficoltà dinanzi la persona che amate in segreto.

Se invece avete una relazione fissa e state pensando di fare una sorpresa al partner, giocate bene le vostre carte. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno, con il Sole e Venere stabili nel vostro cielo. In amore gli astri continueranno a regalarvi momenti molto romantici in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single continuando sulla giusta strada avrete delle buone possibilità che il vostro percorso sentimentale vada sempre meglio e si evolva al più presto. Nel lavoro il carico comincerà ad aumentare, e dovrete essere organizzati per ottenere solamente il meglio. Voto - 8

Cancro: qualche piccolo cambiamento sul fronte lavorativo potrebbe inizialmente mettervi a disagio.

Ciò nonostante considerato che avrete il pianeta Mercurio dalla vostra parte, abituarsi sarà più semplice del previsto e presto saprete come ben gestire i vostri affari. In amore un lavoro eseguito bene potrebbe far molto piacere alla vostra anima gemella, portando un po’ di felicità nella vostra vita di coppia. Se siete single potrebbe essere il periodo adatto per mettersi alla ricerca di nuove avventure. Voto - 7,5

Leone: giornata di sabato più che discreta per voi nativi del segno, sia in amore che per quanto riguarda l'ambito lavorativo. La vostra relazione di coppia potrebbe andare bene, ma dovrete essere in grado di mostrarvi responsabili e con una buona energia e forza di volontà. Se siete single dovrete placare la vostra spiccata allegria per non risultare delle persone superficiali.

In ambito lavorativo un pizzico di originalità potrebbe aiutarvi a distinguervi dalle masse. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo niente male per voi nativi del segno, nonostante il vostro cielo non sia dei migliori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia attraverserà un periodo interessante, che con il giusto atteggiamento saprete gestire bene. Se siete single potrebbe presentarsi qualche piacevole occasione di trovare una persona che vi si addice. Nel lavoro alcuni nuovi progetti potrebbero essere supportati con più entusiasmo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7

Bilancia: oroscopo nel complesso gratificante per voi nativi del segno, con il Sole e Venere in trigono dal segno zodiacale dei Gemelli.

Sul fronte amoroso incontri stimolanti potrebbero affascinare molto i single. Se avete una relazione fissa tenderete a trascorrere la giornata nella maniera più semplice e romantica possibile, soprattutto se non vi vedevate da tempo. Sul posto di lavoro godrete di un periodo per niente male, con risultati che con non tarderanno ad arrivare. Voto - 8

Scorpione: giornata leggermente in calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato. In amore non trattate il partner con condiscendenza, altrimenti non potrete raggiugere facilmente una buona intesa di coppia. Se siete single invece non sentitevi superiori agli altri, soprattutto in quei casi dove non siete molto preparati sull'argomento.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo i vostri piani procederanno benino, ma dovrete stare sempre attenti alle vostre finanze. Voto - 6,5

Sagittario: gli influssi di Saturno dal segno dell'Acquario completano un oroscopo molto interessante dal punto di vista lavorativo. Prenderete le scelte giuste in questa giornata, che si rivelerà molto produttiva per un progetto che sta richiedendo del tempo. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, in quanto Venere e il Sole in opposizione dal segno dei Gemelli, non consentiranno il corretto sviluppo della vostra relazione di coppia, tanto che forse sarete chiamati a prendere delle scelte. Se siete single un amico potrebbe rivelarsi un valido consigliere.

Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede il pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato. Sul fronte lavorativo sentirete voi stessi la necessità di cambiare qualcosa nel vostro modo di lavorare, soprattutto se si tratta di una postazione fissa. In amore i cuori solitari riusciranno a fare grandi passi in avanti nel trovare la loro anima gemella. Se avete una relazione fissa il partner sarà molto favorevole nei vostri confronti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8

Acquario: oroscopo di sabato che prevede il pianeta Saturno in congiunzione al vostro cielo, assieme al Sole e a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale il romanticismo non farà per voi, e preferirete essere piuttosto diretti nei confronti della vostra anima gemella.

Se siete single fate attenzione perché potreste avere a che fare con una persona difficile da corteggiare. Nel lavoro i vostri sforzi saranno concentrati maggiormente verso un progetto in particolare. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale così così secondo l'oroscopo di sabato. In amore si preannuncia qualche lieve difficoltà con il partner, probabilmente a causa del Sole e di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Evitate assolutamente dunque di assumere un atteggiamento negativo. Se siete single non parlate subito dei vostri sentimenti proprio con la persona che vi piace. Nel lavoro Marte in congiunzione vi darà una mano a raggiungere piccoli successi. Cercate però di non mirare troppo in alto.

Voto - 6,5