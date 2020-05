L'oroscopo della giornata di venerdì 22 maggio, prevede ottimi momenti sul posto di lavoro per i nativi Capricorno, che sapranno mettere in atto le loro abilità grazie soprattutto a Giove favorevole, mentre l'umore dei nativi Ariete sarà ancora molto buono, con la voglia di lavorare e stare in famiglia. Per la Bilancia sarà una giornata emozionante, piena di tante occasioni da cogliere al volo, mentre Leone potrebbe essere in difficoltà per quanto riguarda le relazioni personali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 22 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 22 maggio, segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete di ottimo umore e vi piacerà molto stare con i vostri familiari, anche se non ci sarà tanto da fare o da dire, vi basterà semplicemente la loro compagnia. Se siete single aspettatevi qualche cambiamento. In ambito lavorativo qualcosa inizierà muoversi, e dovrete valutare se si tratteranno di cambiamenti positivi o negativi. Voto - 7,5

Toro: ottima giornata per voi nativi del segno, grazie ad una buona configurazione astrale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo preparerà piacevoli conversazioni con il partner, oppure un piacevole pomeriggio con i vostri figli. I cuori solitari godranno di una situazione più agiata e potranno contare sul sostegno dei loro cari.

In ambito lavorativo Marte in sestile vi garantisce discreti successi, ma soprattutto un buon affiatamento tra voi e i colleghi. Voto - 8,5

Gemelli: continuare a sprecare le vostre energie per attività che non vi porteranno da nessuna parte non sarà una buona idea per quanto riguarda il lavoro. Cambiate dunque il vostro atteggiamento e imparate che i vostri colleghi non sono i vostri servitori.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in posizione favorevole vi darà una mano nella vostra relazione di coppia, ma anche in questo caso, sarebbe necessario che siate più gentili. Se siete single fate splendere la vostra bellezza per ottenere quanto vi preme in amore e dai rapporti personali.

Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di venerdì che vi permetterà di esplorare il vostro lato creativo per quanto riguarda il lavoro. Vi piacerà molto modificare a vostro piacimento le vostre mansioni, purché si rivelino comunque dei successi. In ambito sentimentale state prendendo coscienza di cosa il partner sia disposto a fare solamente per voi, e potreste convincervi a cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Se siete single qualcuno potrebbe aiutarvi a comprendere meglio quale sia la vostra posizione rispetto ai sentimenti che provate per una persona. Voto - 7,5

Leone: giornata un pò difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì a causa di Saturno in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non sentirete ragioni e volete che si faccia a modo vostro, ma non sempre le vostre idee sono valide.

Se siete single potreste avere qualche difficoltà a gestire la relazione con i vostri cari. Nel lavoro la situazione sta leggermente migliorando, ma non aspettatevi grandi salti di qualità. Voto - 6,5

Vergine: periodo nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Giove in trigono dal segno del Capricorno. In amore una sorpresa inaspettata vi metterà di buon umore, anche se non vi siete alzati con il piede preferito. Voi single non pensate che mostrando le vostre debolezze siate delle persone poco interessanti, anzi, potreste sembrare delle persone sincere. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero essere necessarie tutte le vostre conoscenze e capacità in questa giornata. Voto - 7,5

Bilancia: con Venere e Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli, l'oroscopo della giornata di venerdì sarà più che sufficiente per voi.

In amore l'affiatamento tra voi e i vostri familiari sarà positivo, ciò nonostante non lasciate che gli altri si approfittino della vostra bontà. I cuori solitari siate innamorati di una persona, ma dovrete anche essere obiettivi e ammettere che illudersi e poi ricevere una delusione non è il massimo. Nel lavoro le energie non mancheranno e non vi farete mai cogliere impreparati. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di venerdì non particolarmente stimolante per voi nativi del segno, considerato che avrete Saturno in quadratura. In amore Per quanto riguarda il lavoro non riuscite proprio ad andare d'accordo con i colleghi, magari non per colpa vostra, ciò nonostante la voglia di andare al lavoro comincia a calare.

In amore troverete rifugio nelle parole rassicuranti del partner o di un vostro familiare, soprattutto se appartenete alla terza decade. Se siete single pensate meno ai vostri vizi e provate a fare qualcosa di più concreto. Voto - 6

Sagittario: Venere si troverà ancora in posizione sfavorevole nel vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ancora qualche tensione aleggerà nel vostro rapporto. Se ritenete di essere i responsabili dovrete ammettere le vostre colpe e cercare di sistemare tutto. Se siete single non rimuginate sul passato che tanto non potete cambiare, impegnatevi invece a rimediare mettendo da parte l'orgoglio. Nel lavoro potranno esserci dei contenziosi da sanare e anche qualche questione lavorativa da risolvere.

Voto - 6

Capricorno: oroscopo di venerdì da focalizzare maggiormente verso la sfera lavorativa grazie a Giove in congiunzione e a Marte in sestile dal segno dei Pesci. Soprattutto se svolgete un lavoro a contatto con i clienti, avrete tante commissioni da svolgere, e sarete felicissimi di portarle a termine, soprattutto perché siete felici del vostro impiego. In amore se siete single non tutte le vostre conversazioni intellettuali si tramuteranno in amore, ma una di queste vi colpirà e ve la porterete in mente per molti altri giorni. Se avete invece una relazione fissa trascorre il vostro tempo con il partner sarà molto piacevole per voi. Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli e Saturno in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete perfettamente in grado di controllare le vostre emozioni e trarre solamente il meglio dalla vostra relazione di coppia. I single avranno tante risorse e molte occasioni per conoscere nuove persone. Nel lavoro nonostante un po’ di stanchezza saprete portare a termine con efficacia le vostre mansioni. Voto - 8

Pesci: periodo non molto stabile per voi nativi del segno, con qualche piccolo problema, ma anche qualche soddisfazione. In amore otterrete qualche piccola soddisfazione dalla vostra relazione di coppia, di conseguenza non rovinate il tutto con il vostro carattere. Se siete single avrete solamente voglia di rilassarvi e divertirvi. Nel lavoro dovrete cercare di portare qualcosa di nuovo nel vostro modo di fare anche perché i vostri risultati non sono così eccezionali al momento.

Voto - 6,5