L'oroscopo della giornata di venerdì 29 maggio prevede per i nativi Cancro più attenzione nelle loro azioni, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, mentre Vergine riuscirà a far splendere d'amore la propria vita sentimentale. Bilancia cercherà di impegnarsi maggiormente per quanto riguarda la propria relazione di coppia, mentre Sagittario avrà l'occasione di poter crescere emotivamente e fare nuove esperienze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di venerdì 29 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 29 maggio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì 29 maggio che si appresta ad alcuni cambiamenti per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale la vostra positività sarà notevolmente contagiosa e anche il vostro partner verrà attratto da questa energia. Se siete single potreste decidere di portare dei cambiamenti nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro la comunicazione sarà un elemento su cui investire e in questa giornata di punterete anche tanto. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che prevede Saturno in sestile dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo di venerdì. La vostra relazione di coppia sarà splendente in questo periodo e avrete modo di esaltare ogni momento insieme grazie ad alcune vostre idee brillanti oppure dalla vostra notevole voglia di fare. Se siete single potreste avere l'occasione di vedere una persona speciale.

Incoraggiato da i vostri colleghi, in ambito lavorativo sarete spinti a dare veramente qualcosa in più. Voto - 8

Gemelli: periodo che vi ha regalato e continua a regalarvi gradite soddisfazioni per voi nativi del segno grazie soprattutto a Venere favorevole. Maggio continuerà a portarvi bei momenti, soprattutto in ambito sentimentale, dove sarete in grado di mettere da parte gelosia e sentimenti negativi, mostrando al partner tutto il vostro amore.

Se siete single invece un po’ di gelosia verso la persona che amate potrebbe portarvi ad agire d'istinto. Nel lavoro saprete sfruttare molto bene il vostro talento per ottenere notevoli risultati. Voto - 8

Cancro: cercherete di prestare maggiore attenzione alle vostre mansioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di venerdì, grazie a Marte favorevole.

Tornerete a lavorare a pieno ritmo e cercherete di darvi da fare per soddisfare le esigenze dei vostri clienti o superiori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete forti e ottimisti, pronti a rendere felice il partner con ogni mezzo a vostra disposizione. I cuori solitari dovranno impegnarsi molto per cambiare e convincere soprattutto la persona che amano. Voto - 7,5

Leone: giornata così così per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale manterrete sempre un atteggiamento gentile e disponibile nei confronti del partner, ciò nonostante non fate in modo che si approfitti troppo di voi. Se siete single in questo momento condividere il vostro tempo con amici e persone nuove potrebbe essere un momento di crescita per voi.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se non siete sicuri di ciò che state facendo, potreste sempre chiedere informazioni aggiuntive o un piccolo aiuto. Voto - 7

Vergine: oroscopo di venerdì che prevede un miglioramento dell'umore, che vi darà una mano nella vostra relazione di coppia. L'affiatamento con il partner infatti sarà molto buono, e sentirete un pò meno difficoltà a comunicare con la persona che amate. Se siete single tenderete a lasciarvi andare e fare ciò che più vi aggrada. In ambito lavorativo mettete in mostra le vostre abilità oratorie, per dimostrare la sicurezza e la spavalderia della vostra personalità. Voto - 7,5

Bilancia: ottimo periodo questo per voi nativi del segno, dopo alcuni problemi che avete agilmente superato.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale cercherete sempre di venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella, e stabilire un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single e avete paura del cambiamento, provate a chiedere consiglio alle persone giuste. In ambito lavorativo l'oroscopo vi consiglia di reagire con calma ad eventuali problemi e vedrete che arrivare ad una soluzione. Voto - 7,5

Scorpione: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno, con il pianeta Marte in trigono dal segno amico dei Pesci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più disponibili nei confronti del partner, e vi mettere maggiormente a disposizione, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single non siate precipitosi in questo momento con una persona che vi piace o rischierete di creare problemi. Sul fronte lavorativo se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, cercate di non scavalcare nessuno, altrimenti potreste passare momenti difficili. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di venerdì buono per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sentitevi liberi di prendere alcune iniziative, anche per cercare di stupire i vostri colleghi con delle mansioni fatte veramente a mestiere. Sul fronte sentimentale potreste avere qualche piccola incomprensione con la vostra anima gemella, che potreste evitare solamente evitando di essere aggressivi o apatici nei suoi confronti. Se siete single potrebbe essere arrivato il momento di crescere emotivamente e fare nuove ed interessanti esperienze.

Voto - 7

Capricorno: periodo molto sereno per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo grazie alla posizione favorevole di Giove nel vostro cielo. Siete molto appassionati del vostro lavoro e la passione stessa vi spinge sempre a dare qualcosa in più rispetto agli altri. In ambito sentimentale avrete modo di consolidare il vostro rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single vi sentirete attratti da una persona in particolare. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo della giornata di venerdì abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli e Saturno in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale non avete nulla di cui lamentarvi della vostra relazione di coppia.

State vivendo un bel momento e state dando il vostro contributo per far sì che sia indimenticabile, e di questo ne siete veramente entusiasta. Se siete single provate a fare nuove conoscenze. Nel lavoro saprete essere molto convincenti con le vostre idee originali. Voto - 8,5

Pesci: Venere in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe portarvi qualche piccolo problema in amore secondo l'oroscopo di venerdì, ma assumendo il giusto atteggiamento ed evitando di far irritare il partner potreste passare momenti piacevoli. Se siete single dovrete assolutamente fare qualcosa che spezzi la vostra routine. Nel lavoro state lavorando molto bene, ciò nonostante cercate di non sbilanciarvi troppo per non fare il passo più lungo della gamba.

Marte in congiunzione vi saprà dare i giusti consigli. Voto - 7