L'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 maggio, prevede belle giornate per l'Acquario da dedicare verso la sfera sentimentale, mentre Scorpione avrà molte opportunità da sfruttare sul fronte lavorativo. La Luna si sposterà nei segni zodiacali del Cancro, del Leone e della Vergine, e con Mercurio che entrerà nel segno d'acqua, ci saranno piacevoli momenti e novità su ogni fronte. Infine, i nativi Gemelli avranno un po’ di fortuna da sfruttare in determinate situazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 25 al 31 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 25 al 31 maggio 2020 segno per segno

Ariete: settimana un po’ incerta per voi nativi del segno, nonostante avrete una discreta configurazione astrale.

In amore potreste nutrire dei dubbi nei confronti della vostra anima gemella. In ogni caso, se non avete delle prove valide, il consiglio è quello di non accusare il partner di qualcosa che effettivamente non ha fatto. Se siete single potrebbe essere giunto il momento di discutere con calma e pazienza di una discussione delicata. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Mercurio si sposta e sarà in quadratura dal segno del Cancro, portando qualche piccolo problema sulla vostra tabella di marcia. Cercate di sistemare ciò che non va. Voto - 7

Toro: oroscopo della settimana molto buono per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi nativi del segno. Potrete contare su Mercurio in sestile dal segno del Cancro, che vi aiuterà ad intensificare il rapporto tra voi e la vostra anima gemella.

La giornata di lunedì in particolare sarà particolarmente efficace per mettere in mostra sentimenti che non avevate mai mostrato prima nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single potrete contare su un po’ di fortuna e di romanticismo. Sul fronte lavorativo se non siete sicuri delle vostre azioni, fareste meglio a chiedere qualche informazione in più, o un aiuto da parte di un collega.

Voto - 7,5

Gemelli: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo durante la prossima settimana, ma fortunatamente il Sole e Venere saranno ancora dalla vostra parte. Sul fronte sentimentale avrete qualcosa di veramente importante da comunicare alla vostra anima gemella, che potrebbe renderla molto felice.

Se siete single una buona comunicazione con la persona amata sarà di grande aiuto per aumentare le possibilità di buttarvi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro le cose vanno bene ma presto avrete a che fare con tanti impegni da portare a termine, dunque siate pronti. Voto - 7,5

Cancro: settimana che inizierà con la Luna che entrerà a far parte del vostro cielo, regalandovi due giornate estremamente piacevoli. In seguito ci penserà Mercurio ad amplificare la vostra vita quotidiana. Sul fronte amoroso arriveranno emozioni completamente inaspettate, che faranno veramente piacere alla vostra anima gemella. Una bella passeggiata, oppure una cena romantica saranno quasi di dovere per voi nativi del segno.

Se siete single godrete della bella compagnia dei vostri amici, che vi farà vivere momenti spensierati. Nel lavoro qualche da parte di un collega potrebbe anche starci, voi però cercate di non ingigantire la questione. Per tutto il resto, le vostre mansioni procedono spedite, e con piacevoli soddisfazioni. Voto - 8,5

Leone: oroscopo della settimana positivo per voi nativi del segno, con la Luna che regalerà tanta fortuna tra le giornate di mercoledì e giovedì. In amore nonostante l'opposizione di Saturno, il cielo vi sorride, grazie soprattutto a Venere e Mercurio che vi sorridono. Non lasciate spazio a malumori o sentimenti negativi nella vostra relazione di coppia, e portate un po’ di colore e di brio tra voi e il partner per stabilire un solido legame.

Se siete single sentirete una maggiore necessità di realizzare i vostri sogni. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di fortuna potrebbe aumentare i vostri guadagni. Voto - 8,5

Vergine: settimana finalmente in rialzo per voi nativi del segno, con Mercurio che si sposterà in sestile rispetto al segno del Cancro, favorendo il dialogo nella vostra relazione di coppia. Comunicare sarà quasi un obbligo per voi nativi del segno questa settimana, per ristabilire un legame con la vostra anima gemella, tornando a splendere. Se siete single la Luna in congiunzione al vostro cielo nel weekend potrebbe favorire piacevoli incontri. Nel lavoro l'oroscopo vi consiglia di fare attenzione a qualche piccolo conflitto in ufficio, soprattutto perché potreste rischiare di compromettere le vostre prestazioni.

Voto - 7

Bilancia: chiusa una porta, se ne apre un'altra, e secondo l'oroscopo settimanale, il pianeta Mercurio smetterà di esservi favorevole, essendo in trigono dal segno del Cancro. Questo non vorrà dire che avrete a che fare con continui litigi con chi vi sta attorno, semplicemente dovrete fare un po’ più d'attenzione. In amore sarete di buon umore, e sarete in grado di contagiare di felicità il vostro partner con la vostra positività. Cercate solo di non esagerare e di rispettare le sue volontà quando ve lo dirà. Se siete single non ci saranno tante novità, ma almeno non avrete a che fare con nulla di negativo. Per quanto riguarda il lavoro arriverà una ventata di rinnovamento da parte del pianeta Saturno, in trigono dal segno dell'Acquario.

Voto - 7,5

Scorpione: ci saranno delle piacevoli novità da sfruttare per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo settimanale. Mercurio in trigono rispetto al segno del Cancro, promette il raggiungimento dei vostri obiettivi in questo periodo, come la fine di un progetto o di un esame. Sul fronte sentimentale se siete single evitate gelosie che potrebbero solo complicare la vostra conquista all'amore. Se invece avete una relazione stabile, lasciatevi andare a dolci effusioni con la vostra anima gemella per vivere momenti veramente romantici, che non dimenticherete. Voto - 8

Sagittario: continua per voi il periodo stressante, nonostante Mercurio non si trovi più in opposizione al vostro cielo.

L'amore continua a darvi del filo da torcere, probabilmente a causa del Sole e di Venere in opposizione al vostro cielo, portando complicità nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari, sappiate che mostrarvi delle persone capricciose e altezzose non vi aiuterà a trovare l'amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo l'oroscopo annuncia una fase di recupero non trascurabile, grazie anche al vostro impegno nel risparmiare e investire solo quando necessario. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo della settimana discreto per voi nativi del segno, forse per via di una configurazione astrale che prevede oltre a Giove in congiunzione, il pianeta Mercurio in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale qualche piccolo litigio in famiglia potrebbe incrinare i vostri rapporti, per cui dovrete cercare di essere comprensivi e non combinare guai, ma soprattutto non siate convinti di avere sempre ragione.

Se siete single Giove vi terrà lontano da relazioni che potrebbero rivelarsi un fiasco. Nel lavoro le cose andranno abbastanza bene, con guadagni che non tarderanno ad arrivare e piacevoli successi grazie al vostro impegno. Voto - 7

Acquario: oroscopo settimanale da dedicare maggiormente verso la sfera sentimentale, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Unico inconveniente a cui dovrete fare attenzione sarà la Luna in opposizione nelle prime giornate della settimana. L'oroscopo vi consiglia di mantenere un basso profilo e non strafare. Nella restante parte della settimana, potrete contare su bei momenti con il partner, che aumenteranno l'intesa di coppia. Se siete single avrete le carte in regola per trovare l’anima gemella.

Sul posto di lavoro se state lavorando ad un progetto di gruppo, trovate un modo per cercare di rendervi parte fondamentale del vostro gruppo. Con Saturno in congiunzione, potrete sicuramente riuscirci. Voto - 7,5

Pesci: buone notizie per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana. Mercurio non sarà più sfavorevole, e questo significa che vi sentirete più carichi di energie, soprattutto nel lavoro, pronti ad affrontare le vostre mansioni con più tenacia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece ci sarà ancora molto su cui lavorare per cercare di rendere più affiata la vostra relazione di coppia. Fate inoltre attenzione alla Luna in opposizione al vostro cielo, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Se siete single potreste nutrire qualche dubbio verso la vostra potenziale anima gemella. Ciò nonostante l'oroscopo vi consiglia di dare più ascolto al vostro cuore e ai vostri sentimenti. Voto - 7