Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà mercoledì 13 maggio 2020, leggendo le previsioni e l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo, previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: con la luna favorevole sarà una buona giornata in campo sentimentale. Le stelle sono interessanti. Nel lavoro, è probabile che nascano delle polemiche.

Toro: a livello sentimentale, vi sentite particolarmente agitati. La Luna è comunque in aspetto buono, potreste recuperare una situazione complessa. Nel lavoro arriveranno notizie confortanti.

Gemelli: a livello sentimentale, le stelle sono particolari, non riuscite a organizzare al meglio i rapporti con gli altri.

Nel lavoro è probabile che nascano piccole arrabbiature da dover controllare.

Cancro: in questa giornata, in amore, potrete organizzare qualcosa di importante. Nel lavoro, cercate di non cedere alle provocazioni, potreste solo aumentare le problematiche. Siate cauti e non stancatevi troppo.

Leone: non è la giornata migliore per alimentare polemiche in campo sentimentale. Ci sono delle situazioni che dovete affrontare con chiarezza. Nel lavoro, qualcuno potrebbe pensare di abbandonare un progetto.

Vergine: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di mercoledì 13 maggio in amore sarà caratterizzata da nervosismo. Nel lavoro, dovete fermarvi per comprendere quali situazioni migliorare.

Con Marte in opposizione evitate distrazioni.

Oroscopo del giorno 13 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia: in campo lavorativo, si sente dell'agitazione nell'aria. Cercate di reagire bene a possibili contraccolpi. In amore, con la Luna favorevole insieme a Mercurio e Venere, potreste eliminare un po' di ansia.

Scorpione: a livello amoroso, potrebbero nascere contrasti soprattutto nel pomeriggio. Nel lavoro, potrete risolvere una problematica, sperando in una prospettiva migliore per il futuro.

Sagittario: in campo lavorativo, i nati sotto questo particolare segno dovranno cercare di affrontare i problemi con maggiore cautela.

Potrebbero, in questo periodo, arrivare delle risposte per il futuro. In campo amoroso è possibile che aumentino delle discussioni e polemiche che pensavate di aver superato.

Capricorno: in questa giornata, potreste vivere dei momenti interessanti a livello sentimentale. Non mancheranno anche delle buone emozioni. Nel lavoro, ultimamente non avete le idee molto chiare, ma riuscirete a rimettervi in gioco.

Acquario: bel recupero a livello psicofisico per il segno. Con la Luna nel segno, potreste sentirvi un po' nervosi. Non sottovalutate gli incontri in queste giornate perché potrebbero rivelarsi importanti. Nel lavoro le giornate in arrivo sono favorevoli.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, la giornata sarà caratterizzata da maggiore forza in campo amoroso.

Nel lavoro, siete in cerca di nuovi spazi per poter esprimere le vostre capacità e idee.