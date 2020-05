L'oroscopo del giorno 16 maggio prevede una Bilancia sotto stress, che faticherà parecchio a portare a termine i propri compiti. Per i Gemelli potrebbe arrivare una buona notizia sul lavoro, anche se sarà necessario farsi valere. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per chi vuole mettersi in gioco, questo sarà il momento più adatto. Sarà più facile cogliere al volo tutte le nuove opportunità che si presenteranno. Riuscirete a comunicare con i vostri cari in maniera migliore e ciò migliorerà sicuramente i rapporti, sia in amore che in famiglia.

Toro: Venere in discreto aspetto vi regalerà una grande serenità per riuscire a portare a termine tutti i vostri obiettivi. Chi ha una relazione importante, potrà fare grandi passi avanti e riuscire a programmare un matrimonio o anche l'arrivo di un figlio.

Gemelli: l'Oroscopo del 16 maggio prevede chiarimenti per i nati sotto il vostro segno. Ad aprile potreste aver lasciato in sospeso alcune situazioni, che adesso dovranno essere risolte per forza di cose. Alcuni di voi potrebbero essere agitati per l'arrivo di un esame.

Cancro: purtroppo per voi, questo non sarà un periodo particolarmente sereno. Alcuni potrebbero aver chiuso una relazione che ormai da tempo non funzionava. Chi è alla ricerca di un lavoro, dovrà muoversi in questo periodo.

Potrebbero essere conclusi dei buoni affari.

Leone: negli ultimi giorni state riuscendo ad ottenere delle maggiori soddisfazioni. Adesso sarà finalmente tempo di riuscire a progettare qualcosa di nuovo nella propria vita. Sarete parecchio concentrati sulla vostra carriera, ma non dovete dimenticare di essere presenti con le persone a voi più care.

Vergine: per i nati sotto questo segno, le condizioni astrologiche del giorno 16 maggio saranno molto positive. Dovrete cercare comunque di essere molto prudenti. Nel mese di maggio arriveranno per voi delle maggiori certezze.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa fase della vostra vita vi sentirete parecchio stressati e prima di prendere qualsiasi decisione avvertirete il bisogno di confrontarvi con le persone che avete al vostro fianco.

Avrete modo di portare avanti i vostri progetti, anche se con alti e bassi.

Scorpione: è in arrivo una giornata molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. In ambito finanziario ci sono delle situazioni che dovrete cercare di gestire con una certa prudenza.

Sagittario: in questa giornata del 16 maggio sarete tra i segni più favoriti dagli astri. Il vostro carattere ambizioso vi permetterà di essere sicuri e determinati, cosa che sarà parecchio apprezzata dai vostri superiori. Entro l'estate potreste ottenere belle soddisfazioni.

Capricorno: potreste aver finalmente capito che è ora di risolvere determinate situazione. Non basterà più mettere toppe, ma sarà necessario chiarire definitivamente tutto ciò che nella vostra vita è al momento in bilico.

Sentirete il bisogno di una certa stabilità, sia sentimentale che economica.

Acquario: molti potrebbero dover affrontare dei cambiamenti del tutto inaspettati. Purtroppo per voi, non sarà facile riuscire a portare a compimento tutti gli obiettivi che vi eravate prefissati. Avrete voglia di mettervi in gioco con delle situazioni del tutto nuove.

Pesci: a partire dal 16 maggio, arriverà una buona condizione a livello lavorativo. Riuscirete a stringere nuovi contatti, che vi permetteranno di fare grandi passi avanti. Cercate di dedicare maggiore tempo alla vostra persona.