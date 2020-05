L'Oroscopo lascia presagire una giornata ricca di energie e forza per l'Ariete, che può trarre beneficio dagli influssi positivi del Sole in Gemelli. Ottima la forma fisica per il Cancro. Acquario in splendida forma. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 20 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è una giornata estremamente vantaggiosa per il segno, grazie al Sole amico. Energia e voglia di fare non mancano. Bene gli affari.

Toro: sono 24 ore produttive per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e l’ambito professionale può ottenere molto.

È il momento ideale per avviare delle trattative o concludere un affare. Bene l’amore.

Gemelli: l’oroscopo del 20 maggio lascia presagire l’ingresso del Sole nel segno. È il momento ideale per mettere appunto una strategia da impiegare in ambito lavorativo o finanziario. Armonia in amore.

Cancro: sono giornate di grande forza e vitalità, la forma fisica è ottima e le energie non mancano. In amore potreste apparire un po’ distanti e con la testa fra le nuvole.

Leone: le giornate precedenti sono state abbastanza faticose dal punto di vista salutare, ma grazie ai raggi caldi del Sole in Gemelli vi aspettano 24 ore di recupero in tal senso. Bene il lavoro. Serenità in amore e nei rapporti familiari.

Vergine: l’oroscopo del 20 maggio lascia presagire una giornata più fortunata di quelle precedenti per il segno, anche se continuano le preoccupazioni in ambito familiare. Bene il lavoro.

Bilancia: un Sole magnifico protegge il segno durante questa giornata. È un momento di grande recupero dal punto di vista salutare.

In amore c’è serenità e la passione si riaccende. Le coppie nate da poco acquistano importanza.

Scorpione: sono 24 ore di recupero per il segno, che grazie agli influssi del Sole in Gemelli recupera forza ed energia. È il momento ideale per trovare dei chiarimenti in amore e in ambito lavorativo.

Sagittario: la settimana potrebbe essere iniziata in maniera faticosa per il segno, qualcuno potrebbe aver accusato un calo di energie e malesseri fisici.

Le stelle consigliano di ritagliarsi qualche momento di riposo ed evitare gli sforzi superflui.

Capricorno: l’oroscopo del 20 maggio lascia presagire una giornata emozionante per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. C’è armonia nei rapporti di coppia, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, altri potrebbero riavvicinarsi ad un ex.

Acquario: continua il momento di forza ed energia iniziata nelle giornate precedenti. La forma fisica è ottima, chi fa sport può ottenere risultati soddisfacenti. Bene in amore. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Pesci: le prossime 24 ore potrebbero aiutare i nativi del segno a trovare dei chiarimenti per quanto riguarda i rapporti familiari e l’amore.

Non è un buon momento per il fisico, potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico. Recupero nel lavoro.