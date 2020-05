Il mese di maggio è quasi giunto al suo termine, lasciando posto a giugno: l'oroscopo annuncia giornate entusiasmanti per la prima settimana di questo nuovo mese. Tra i segni zodiacali più fortunati di tutto il periodo compreso tra lunedì 1 e domenica 7 giugno ci sono sicuramente Gemelli ed Acquario, in piena fortuna. Il fascino di uno e la positività dell'altro li inseriscono tra i più avvantaggiati e quotati. I nati sotto al segno della Vergine, invece, potranno ritrovarsi nel bel mezzo di qualche turbolenza sia sul piano sentimentale che in quello lavorativo, mentre il Sagittario, di contro, avrà modo di recuperare non solo le energie perdute in precedenza, ma anche dei rapporti che si consideravano ormai irrecuperabili.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - coloro nati sotto al segno dell'Ariete, secondo l'oroscopo di questa prima settimana di giugno, avranno modo di mettere in pratica quanto imparato durante le proprie esperienze lavorative e di studio. Alcuni di loro potranno immergersi in una nuova esperienza lavorativa, mentre altri opteranno, a causa della mancanza di lavoro, per frequentare corsi di aggiornamento online o di presenza.

Toro - il segno del Toro avrà modo di recuperare le proprie energie ed indirizzarle, specialmente con l'arrivo del weekend, per costruire qualcosa di positivo e remunerativo o semplicemente per posare in terra quello che sarà il primo "mattoncino" per costruire un vero e proprio impero.

Attenzione però a non peccare di arroganza, l'umiltà è importante.

Gemelli - come già anticipato, il segno dei Gemelli rientra tra quelli maggiormente fortunati di tutto il periodo. Gli astri hanno deciso di volgere il proprio sguardo proprio su questo segno, così come su pochi altri, rendendo le sue giornate movimentate e non poco positive.

L'amore, per molti, potrebbe già essere nell'aria: occhio ai segnali che vengono lanciati.

Cancro - nuove energie, finalmente, permetteranno ai nati sotto al segno del Cancro di affrontare le giornate che vengono messe sul suo cammino. Le difficoltà, grazie anche all'aiuto delle persone care ed amate, potranno essere affrontate e superate senza troppa fatica.

La famiglia non andrà mai messa da parte.

Leone - la fortuna, come ogni altra cosa, non è purtroppo illimitata ed il segno del Leone potrà comprendere la veridicità di queste parole. Mentre la settimana trascorsa è risultata decisamente allegra e fortunata, quella che sta per arrivare non lo sarà affatto, o per meglio dire lo sarà ma in maniera nettamente inferiore rispetto alla precedente.

Vergine - il segno della Vergine, nonostante l'inizio di un nuovo mese che potrebbe risultare in futuro il più fortunato, si ritroverà immerso in una o più turbolenze che metteranno a dura prova la sua pazienza, arrivando anche a minare la stabilità mentale di coloro che si trovano in mezzo alla bufera. Circondarsi di persone fidate e sincere non è mai un errore.

Oroscopo fino al 7 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia - come i piatti della bilancia, anche il suo segno è alla ricerca costante di un equilibrio e spesso i nati sotto alla Bilancia stessa lottano continuamente per trovarlo. Se nei giorni trascorsi non ci si è sentiti all'altezza delle possibilità che si mostravano lungo il cammino, in questa nuova settimana si dovrà dimostrare di esserne più che degni.

Scorpione - secondo quanto esposto dal nuovo oroscopo, i nati sotto al segno dello Scorpione riusciranno ad affrontare le nuove giornate senza troppe difficoltà. Bisognerà fare attenzione a qualche piccolo intoppo che potrebbe frapporsi tra lo Scorpione ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, ma nulla di così invalicabile.

Sagittario - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno del Sagittario stanno per imbattersi in un periodo di netta ripresa. Le energia verranno finalmente ricaricate e la fortuna potrebbe rendere la settimana decisamente migliore di quanto ci si possa aspettare. Attenzione, però, a non cullarsi troppo.

Capricorno - anche i nati sotto al Capricorno potranno godere dell'arrivo di nuove energie in grado di farli sentire quasi invincibili. Bisogna fare molta attenzione a non esagerare né a strafare, poiché questa fonte di energia non è inesauribile.

Acquario - il fascino di questo segno zodiacale lo renderà in grado di ottenere qualsiasi cosa. La sua bellezza o anche solo la sua capacità di porsi con gli altri, con garbo e gentilezza ma pure con un alone di "mistero", gli permetterà di catturare l'attenzione e la fiducia di chi avrà di fronte.

Pesci - qualche piccolo intoppo, come per altri segni zodiacali, potrebbe immettersi lungo il cammino dei Pesci e rendere difficoltosa la scalata verso il successo. Qualcuno diceva che se ci sono intoppi lungo il cammino allora la strada intrapresa è sicuramente quella giusta, quindi perché non rimboccarsi le maniche e superare gli intoppi? Provateci.