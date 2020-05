L'oroscopo del giorno 19 maggio 2020 è pronto a togliere il velo dalle previsioni zodiacali di martedì. In particolare, l'Oroscopo di domani cercherà di prendere le misure alla giornata, analizzando le effemeridi degli ultimi sei segni della corolla zodiacale. In questo contesto l'Astrologia mette in evidenza la presenza della Luna in Ariete, prossima ad entrare nel segno del Toro. Tra gli altri transiti astrologici, c'è da segnalare l'avvicinamento del Sole attualmente in Toro, verso il comparto dei Gemelli, pronto per unirsi a Venere e Mercurio già entrambi nel settore del segno di Aria.

Tra i sei simboli analizzati, a trarre maggiori benefici dal relativo quadro astrologico saranno in particolare Capricorno (Top del giorno), Scorpione e Sagittario (cinque stelle) e Pesci (quattro stelle).

Per i restanti vi rimandiamo alla scaletta prevista dall'oroscopo di martedì 19 maggio, in bella vista a seguire. Pronti a scoprire le nuove previsioni astrali del giorno riguardanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Classifica stelline 19 maggio 2020

Agli amanti l'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di "pane e oroscopo" consegniamo i risultati rilevati dalle effemeridi di martedì. In questo frangente, la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 19 maggio 2020 mette in evidenza la prima posizione affidata dalle stelle al segno del Capricorno. A seguire in seconda posizione Scorpione e Sagittario con Pesci a breve distanza.

Ultima posizione in scaletta, purtroppo, per gli amici appartenenti ai simboli astrali della Bilancia e dell'Acquario, in questo contesto considerati entrambi in giornata "no".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo quotidiano relativamente ai sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Oroscopo del 19 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★.

Il vostro martedì 19 maggio si presenterà all'appello con l'antipatica sigla della giornata "sottotono". Avrete sicuramente discrete opportunità per tentare di risolvere una questione a livello familiare, visto che ve la state tirando dietro da un bel po' di tempo, ma servirà tantissima pazienza e fegato di ferro.

In ambito sentimentale, la sintonia con il partner toccherà il livello più basso, favorendo un'intesa di coppia ai minimi storici: calma, a breve vi si prospetta una fase prospera e più stabile, forse prolungata nel tempo. Invece, in base a quanto espresso dall'oroscopo di competenza di coloro in status single, il consiglio è di stemperare un po' quella vostra aggressività e qualche vostra ambizione. Non potete ottenere tutto e subito così come vorreste ma dovete avere pazienza; soprattutto non potete pensare che gli altri siano sempre sulla vostra stessa lunghezza d'onda... Le previsioni del giorno nel lavoro sono abbastanza fiduciose: si intravedono soluzioni ad eventuali problemi, in particolare per quelli di vecchia data.

Scorpione: ★★★★★. La giornata in arrivo il prossimo martedì, senza dubbio vi vedrà vincenti su quasi tutta la linea. Che fate, iniziate già a gongolare? I vostri astri annovereranno Sole e Urano tra i migliori: il primo in trigono a Plutone e Giove, ormai da considerare come vostro alleato, mentre il secondo risulterà speculare positivo al 80%. In amore, tutto alla grande: non servirà affatto agghindarvi a dovere o indossare il "vestito della festa" per avere fortuna, basterà invece la sola presenza. A qualche single non innamorato, ma pazzamente attratto da una persona speciale, diciamo di provarci: tanto, perso per perso. L'oroscopo del giorno nel lavoro indica che non converrà restare abbarbicati sulle solite scontate posizioni.

Se si prospetta l’ipotesi di una svolta, bisognerà buttarvisi dentro "a pesce". Potrebbero arrivare ottime notizie a breve.

Sagittario: ★★★★★. Una giornata splendida, positivamente supportata da astri convincenti e affabili nei vostri confronti. Mercurio e Sole, splendidamente speculari al segno per un buon 85%, non mancheranno di dare il loro apporto. In amore potreste avere piccole discussioni con il partner, tuttavia non saranno da demonizzare in quanto permetteranno di dare un ulteriore sprint alla vostra già bella intesa. Notte infuocata in programma... Single, potreste avere un po' di disagio per alcune scelte fatte un po' frettolosamente, che adesso potrebbero farvi sentire non troppo convinti: sappiamo che avete idee e risorse per farcela.

Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 19 maggio al Sagittario indica che una situazione promettente potrebbe volgere a vostro favore, a patto che qualche collega non metta il proprio zampino: siate vigili, ok?

Astrologia del giorno 19 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di martedì per voi del Capricorno si aprirà all'insegna della fortuna e della positività più spudorata. In bella evidenza il Sole in Toro con la Luna a fare da cornice. In amore si prevedono scintille fuori ma maggiormente dentro l'alcova del piacere notturno. In coppia, attenti a non irritare troppo il partner con troppe effusioni o coccole, alla lunga, come si dice, "il troppo storpia!".

Buone le relazioni prematrimoniali, molti single potranno programmare con una certa serenità eventi anche a lunga scadenza, logicamente in sintonia con la persona interessata. Per i single, bene l'andazzo generale, ma non allargatevi troppo con inutili quanto controproducenti distrazioni. Nel lavoro infine, visto il buon periodo, non rinunciate ad un sacrosanto diritto per paura di ripicche da parte di chi comanda. Siamo in democrazia e c'è una legge: informatevi!

Acquario: ★★. Questo martedì di inizio settimana, viste le analisi poco positive inerenti il vostro cielo astrale, si è deciso all'unanimità di classificarlo con due stelle e relativo "ko". Vediamo come saranno gli astri: all'orizzonte Venere e Luna la faranno da padrone, risultando entrambi speculari negativi al vostro segno.

In campo sentimentale pertanto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul vostro segno zodiacale, sarà meglio andare cauti: cercate di affrontare eventuali scontrosità di coppia mettendo in campo tutta la vostra sensibilità e il vostro amore. Per i singoli, non vi saranno troppe occasioni per mettere a frutto una conoscenza a scopo sentimentale: vietato arrendersi, ok? Parlando di lavoro, se in proprio, evitate di fare errori grossolani: usate la testa per eventuali valutazioni o spese di una certa consistenza. Difficoltà nel portare a termine gli impegni, ma potreste incontrare intoppi in quelle cose che di solito vi riescono benissimo.

Pesci: ★★★★. Giornata all'insegna della normalità e della stabilità per voi nativi, specialmente nella parte centrale del periodo.

Nettuno e Marte troveranno spazi per inviare flussi positivi verso il vostro segno, il tutto a beneficio di affetti e sentimenti. Secondo l'oroscopo del giorno 19 maggio riguardo l'amore, tanto per dirne una, potrebbe essere una giornata "malandrina", ricca di colpi di scena ma non sempre proprio gradevoli. Soprattutto in coppia, qualcuno tenterà di mantenere in stabilità l'intero periodo, a tratti riuscendoci anche benino. Se single invece, sarà importante cercare oltre i confini del proprio solito giro: avete mai provato a guardare più in la del vostro naso? Nel lavoro, per chiudere, la giornata potrebbe andare bene anche così. L'importante è cercare di conoscere in anticipo a cosa si sta andando incontro e regolarsi di conseguenza..