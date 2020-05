Sabato 16 e domenica 17 maggio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna, Marte e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Giove e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Urano assieme al Sole permarranno nel segno del Toro come Venere e Mercurio che proseguiranno in Gemelli. Infine, il Nodo Lunare continuerà la sosta nel segno del Cancro e Saturno stazionerà nel domicilio dell'Acquario. Oroscopo del fine settimana favorevole per Scorpione e Sagittario, meno conciliante per Acquario e Capricorno.

Focus sui figli per il Cancro

Ariete: in crescendo. Ad un sabato di probabile progettazione professionale in casa Ariete, seguirà una domenica condita da gratificanti e meritati risultati che, come piacevole conseguenza, aumenteranno l'entusiasmo nativo.

Toro: relax. Weekend dove i nativi potrebbero optare per chiudere le problematiche quotidiane fuori dall'uscio di casa, e dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, concedendosi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Gemelli: fuori fase. Marte, Mercurio e la Luna saranno in posizione poco conciliante per i nativi, i quali riscontreranno presumibilmente diversi impedimenti nel raggiungimento dei loro obiettivi lavorativi. Sarà bene evitare di cedere alle provocazioni dei nuovi colleghi.

Cancro: figli. Il focus del fine settimana nativo potrebbe essere rappresentato dall'educazione della prole, che sarà motivo di discussione con l'amato bene per fissare nuove regole che facciano contente tutte le parti in causa.

Leone entusiasta

Leone: entusiasti. 48 ore dove i nati del segno inizieranno, con ogni probabilità, ad avvertire un clima decisamente più sereno, rispetto alle pressanti avversità dell'ultimo periodo astrale. Dalla seconda metà di domenica tornerà anche l'entusiasmo in casa Leone.

Vergine: finanze flop.

Spese extra o colpi di testa finanziari saranno da evitare per i nativi, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio economico. Sabato sera di probabili nuove ed intriganti conoscenze.

Bilancia: sabato top. Il 16 avrà buone chance di rivelarsi una giornata decisamente produttiva sul versante professionale dei nati del segno.

Domenica, invece, il subentro della Luna avversa potrebbe innervosire il clima nel ménage amoroso.

Scorpione: passionali. Eccezion fatta per il nervosismo della mattinata di sabato, il resto del weekend i nati Scorpione potranno presumibilmente godere di una carica passionale invidiabile.

Sagittario affettuoso

Sagittario: affettuosi. Due giornate in cui i nati del segno metteranno, c'è da scommetterci, in campo un'affettuosità insolita che lascerà favorevolmente perplessa la dolce metà. Tenere la bocca cucita al lavoro sarebbe una saggia mossa perché la comunicazione non sarà al top.

Capricorno: rallentamenti. I lavoratori autonomi del segno avranno probabilmente a che fare con numerosi impedimenti ed intoppi, che rallenteranno la loro scalata verso il successo professionale.

Acquario: amore sottotono. La priorità nativa del weekend potrebbe essere rappresentata dal lavoro relegando, di conseguenza, le faccende di cuore in secondo piano. Ciò non sarà gradito da partner e figli che non perderanno tempo nel sottolineare le loro manchevolezze.

Pesci: voglia di fare. Nell'ultimo periodo i nativi hanno messo in campo una svogliatezza ed un’apatia sul versante professionale che è andata di pari passo coi magri risultati raggiunti. Questo fine settimana, però, la voglia di fare potrebbe tornare a far parte delle loro giornate.