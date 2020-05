Per il segno dei Pesci, giugno 2020 sarà un mese ottimo per il lavoro, per i progetti in essere e per le collaborazioni. Anche gli studenti di questo segno avranno buone chance di riuscita, perché sostenuti da Giove e da Mercurio, che assicureranno ottime performance negli esami e una comunicazione eccellente.

Poco amore e una tensione di fondo invece accompagneranno i nativi nella sfera affettiva e sentimentale: dovrà quindi sempre essere mantenuta una certa lucidità prima di prendere decisioni.

Amore e affetti

Sarà un mese di dubbi, di gelosie e forse di tradimenti. Le cause saranno da ricercare in una quadratura di Venere che purtroppo durerà piuttosto a lungo, e che vi darà non soltanto tensioni ma anche discussioni piuttosto 'accese'.

Da un quadro del genere non saranno esenti né le coppie appena sbocciate né quelle più mature, l'unica cosa che vi resterà di fare sarà lasciare che questo periodo passi. Nel frattempo sarà bene riflettere sulla situazione complessiva prima di prendere una qualsiasi decisione.

Non saranno favorite le frequentazioni per chi cerca una relazione stabile: questa situazione planetaria vi porterà soltanto avventure effimere. Nel frattempo all'interno della famiglia ci sarà un clima di 'quieto vivere' più che di tranquillità vera e propria.

Lavoro e studio

Sul lavoro si presenterà un periodo molto florido, che vedrà protagonista un bel Mercurio in trigono, perfetto per gli ambiti lavorativi da svolgere in squadra e per la dialettica con persone esterne.

Se ci sono problemi burocratici, saranno finalmente risolti con risolutezza e perspicacia.

Saranno favoriti i colloqui conoscitivi che vi apriranno molte porte nel mondo del lavoro, specialmente per chi vorrà cambiare completamente mestiere, per i giovani e per gli studenti che dovranno conciliare lavoro e studi.

Un occhio di riguardo sarà indirizzato proprio agli studenti e alla volontà di ferro che permetterà loro di essere brillanti durante il sostenimento degli esami.

Fortuna e salute

Il sestile di Giove vi offrirà un eccellente supporto sul fronte delle novità. Di fatto, saranno molte le buone notizie che riceverete a giugno.

Ma dovrete necessariamente selezionarle per potervi assicurare qualche guadagno.

Marte e il Sole saranno degli splendidi incentivi per le energie sia fisiche che mentali, per la salute ma anche per poter progettare nuovi investimenti. Sarete propensi a fare scelte di successo.