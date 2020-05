Il mese di giugno per il segno del Sagittario si prospetta molto sfiancante sul lavoro, povero di novità e traballante per quanto riguarda il lato economico. Anche in amore non ci saranno faville, ma sicuramente i nativi saranno propensi a cogliere le occasioni che gli verranno offerte. Sebbene la salute non riscontrerà problematiche rilevanti, le scarse energie potrebbero tradursi velocemente in spossatezza.

Di seguito le previsioni astrologiche per il Sagittario, del mese di giugno, per le tematiche che riguardano i sentimenti, il lavoro, la salute e la fortuna.

Astrologia del mese di giugno, amore e affetti

L'amore, purtroppo, non attraverserà un bel momento nel prossimo mese di giugno, questo perché Venere sarà in opposizione per tutti e 30 i giorni. Questa situazione non vi porterà a un affiatamento molto recettivo e a peggiorare tutto questo ci sarà Marte in quadratura, che potrebbe portarvi a litigare con il partner e a esternare gelosie profonde radicate nel tempo, che non avevate mai dato a vedere.

Le conquiste non andranno meglio e non saranno fattibili per tutto l'arco del mese. L'unica cosa certa è che gli incontri si risolveranno senza dei probabili flirt, che potrebbero farvi sperare in un capovolgimento degli eventi.

Previsioni Sagittario: lavoro e studio

Sul lavoro soltanto Saturno vi permetterà di agire più seriamente, prendendo ogni aspetto della vostra attività professionale con cognizione di causa, senza perdere la concentrazione. Questa situazione abbastanza buona potrebbe, però, non conciliare con le poche energie a vostra disposizione.

Lo stress vi farà diventare nervosi e sarete sottotono. Dovrete affrontare ulteriori spese per la famiglia, che potrebbero essere abbastanza onerose per il vostro conto. Cercate di evitare investimenti troppo grandi, che potreste non riuscire a sostenere. Gli studi vi daranno dei problemi che potrebbero essere risolti solo applicandovi intensivamente e lontano da distrazioni troppo forti.

Fortuna e salute per il Sagittario

Non sarà un mese molto fortunato per i nativi del segno, infatti si prospetta un periodo abbastanza sfortunato per le vostre finanze, ma le cose non saranno così disastrose come potrebbero apparire in un primo momento. Il consiglio è quello di prestare attenzione ai guadagni, soprattutto nel momento in cui andrete a spenderli. Evitate di essere accondiscendenti quando qualcuno vi chiederà di acquistare qualcosa di costoso.

Durante il lavoro la stanchezza si farà sentire parecchio e le giornate potrebbe rivelarsi abbastanza sfiancanti, al punto che non avrete più forze per svagarvi sia fuori che a casa.