L'oroscopo del weekend, che va dal 23 al 24 maggio, prevede una certa fiducia per i nativi Vergine, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mentre Capricorno sfrutterà la sua fantasia al meglio. Qualche distrazione a lavoro potrebbe rallentare l'operato dei nativi Scorpione, mentre Gemelli sarà particolarmente impegnato sul fronte sentimentale. Di seguito, nel dettaglio, le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 23 al 24 maggio del 2020, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche weekend 23-24 maggio, segno per segno

Ariete: per quanto riguarda l'ambito lavorativo, cercate di rimanere impassibili a eventuali provocazioni da parte dei vostri colleghi .

Concentratevi sulle vostre mansioni, ma soprattutto svolgetele adeguatamente. Voto - 7

Toro: la vostra relazione di coppia procede bene per il momento. Ciò nonostante, a volte il vostro temperamento potrebbe essere un po’ arrogante: fate attenzione a ciò che dite ai vostri familiari o rischierete di creare solamente inutili litigi. Voto - 7

Gemelli: oroscopo del fine settimana che si concentra maggiormente sulla sfera sentimentale. Impegnerete la maggior parte del vostro tempo con la vostra anima gemella, dimostrando il vostro amore nei suoi confronti. Aumenta l'intesa di coppia. Voto - 8,5

Cancro: sarà un weekend molto dolce per voi nativi del segno, almeno per coloro che vivono una relazione di coppia.

Potrete contare su un buon affiatamento, dunque non esitate a fare qualcosa di veramente romantico per la persona che amate. Voto - 8,5

Leone: nonostante qualche piccolo problema che causerà dei ritardi con le vostre mansioni, in ambito lavorativo riuscirete a ottenere discreti risultati di cui non vi pentirete.

Voto - 7,5

Vergine: sarete decisamente più fiduciosi delle vostre capacità sul posto di lavoro. Sfruttate questo vostro ottimismo per iniziare mansioni più importanti o concluderne qualcuna che si sta rivelando piuttosto ardua. Voto - 7,5

Bilancia: ottimo fine settimana se siete impegnati in un progetto di gruppo.

Avrete a che fare con dei colleghi piuttosto gentili e disponibili nei vostri confronti. Creando la giusta atmosfera si potrà lavorare serenamente. Voto - 8

Scorpione: saranno tante le energie a vostra disposizione in questo fine settimana, ciò nonostante qualche distrazione sul posto di lavoro potrebbe rallentarvi. Cercate di rimanere concentrati se volete stare al passo dei vostri colleghi, che non staranno di certo ad aspettarvi. Voto - 6,5

Sagittario: carichi come non mai, in questo fine settimana sarete particolarmente attivi, pronti a dare il meglio di voi in ogni ambito. Cercherete di ottenere buoni risultati al lavoro e, contemporaneamente, renderete felice la vostra anima gemella. Voto - 8,5

Capricorno: sarete particolarmente creativi secondo l'oroscopo del fine settimana, pronti a sfruttare appieno la vostra fantasia per cercare di superare eventuali ostacoli al lavoro, ma anche per organizzare qualcosa di veramente piacevole per la vostra dolce metà.

Voto - 8

Acquario: qualche imprevisto potrebbe mettervi in ginocchio sul posto di lavoro in questo weekend. Sarà un'impresa ardua cercare di portare a termine le vostre mansioni. Se necessario, chiedete aiuto a un vostro collega. Voto - 6

Pesci: dopo una settimana particolarmente impegnativa, deciderete di prendervi del tempo solamente per voi stessi. Cercate di svagarvi un po’ e ricaricate le batterie in vista della prossima settimana. Voto - 7