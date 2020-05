L'oroscopo di domani 19 maggio è pronto a svelare come andrà la giornata di martedì. Astrologicamente parlando il cielo del giorno annuncia il transito imminente del Sole in Gemelli e della Luna in Toro. Il Sole si troverà in trigono astrale a Plutone, Giove e Saturno mentre Venere sarà in sestile alla Luna in Ariete. Invece Nettuno si prepara alla congiunzione con Marte in Pesci.

In questa giornata si prevede un po' di stanchezza per l'Ariete, mentre tira aria di crisi per lo Scorpione. In arrivo intanto sorprese e soluzioni innovative per il Toro, mentre per la Bilancia l'atmosfera si fa stuzzicante.

Scopriamo dettagliatamente cosa riserverà l'Oroscopo di martedì 19 maggio ai dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrali martedì 19 maggio

Ariete - Giornata stancante, la Luna non vi sostiene e in più c’è anche l’umore che fa le bizze. Un intralcio burocratico o legale poi, secondo l'oroscopo di domani 19 maggio, ostacola un vostro progetto. Siete impazienti di concludere trattative e affari ma le circostanze non vi agevolano. Calmatevi! Intanto un imprevisto rivoluziona i vostri programmi, ma alla resa dei conti questo si rivelerà un vantaggio. Sarete al posto giusto nel momento giusto? Chi vi ama vi seguirà lo stesso a passo spedito: qualcuno non ce la fa a starvi dietro e per questo vi critica.

Toro - Questo martedì è forte il desiderio di ampliare il vostro raggio d’azione. In arrivo sorprese e soluzioni innovative a diversi problemi. Tutto insomma procede per il meglio con Sole e Urano favorevoli pronti a propiziare l’intesa di coppia e l’accettazione dei lati meno facili del carattere del partner.

Il cielo lascia presagire una giornata in cui riuscirete a imprimere un’importante accelerazione a un progetto molto importante per il vostro futuro. Vi divertirete un mondo con gli altri, evidenziando così la vostra inventiva e anche il vostro fascino.

Gemelli - Con la Luna in Ariete pronta a passare in Toro, sarà possibile qualche screzio con chi amate.

Non fatene un dramma. Spesso è la diversità di vedute a scatenare l’attrazione. L'oroscopo invita a non lasciarsi travolgere dagli eventi ma cogliere l’occasione per dire cosa pensate e desiderate veramente a chi avete nel cuore. Prima di parlare, riflettete bene: questo martedì ci sono in ballo questioni un po’ troppo delicate, pertanto dovete provare a gestirle al meglio delle vostre possibilità. Se siete single, siate fiduciosi nell’amore. Sarà il vostro intuito a spingervi verso le persone più adatte.

Cancro - Tensioni e nervosismo in famiglia. Al di là di ogni scelta razionale, appoggerete chi è più fragile emotivamente, anche se questa scelta sarà criticata. Avrete voglia di organizzare un incontro rilassante con gli amici, per vivere insieme dei bei momenti.

L'oroscopo invita a non farsi incantare dalle belle parole di chi vi promette, fin da subito, amore eterno. Procedete con i piedi di piombo, per scongiurare delusioni. Potrebbero capitarvi alcune spese impreviste che vi metteranno di malumore. Ritardi nelle entrate o uscite imprevedibili.

Oroscopo del giorno 19 maggio

Leone - Brillanti intuizioni vi faranno risolvere una complicata questione professionale. Ciò vi gratificherà e aumenterà la fiducia in voi stessi. Occupatevi del vostro benessere psicofisico o dedicatevi a un trattamento rigenerante e ricostituente. Le previsioni zodiacali del giorno 19 maggio pensano che porterete a termine un vecchio progetto. Un’amicizia ormai datata potrebbe diventare amore, come anche una conoscenza casuale rivelarsi appassionante.

Forse dovrete rimandare la realizzazione di un sogno o di un viaggio, ma troverete altri modi per sentirvi soddisfatti di ciò che farete.

Vergine - Giornata di martedì tutta concentrata sulle pulizie di casa, sulle incombenze pratiche, sui compiti lasciati in sospeso. L'oroscopo ricorda che resta poco tempo per lo svago. Prendete con filosofia i doveri da svolgere, le code alla posta, in banca o in negozio: molto presto vi toglierete un pensiero. Lavoro piuttosto intenso, ma molto gratificante, se non nell'immediato, almeno nei prossimi tre o quattro giorni. Riconoscimenti e complimenti da parte dei colleghi saranno molto graditi.

Bilancia - L’atmosfera è stuzzicante per chi è alla ricerca di un partner.

Molte novità, ma per ora, forse è meglio accontentarsi di svolazzare di fiore in fiore. Urano e Luna favorevoli vi regalano un animo battagliero, ma voi prima di dichiarare guerra al primo venuto, valutate bene le vostre forze. Dite sempre la vostra e pretendete il rispetto delle competenze che avete dimostrato di possedere. Nel lavoro entusiasmo e fiducia vi daranno una carica notevole. Riuscirete a elaborare nuove strategie.

Scorpione - Probabili momenti di crisi. Vista la posizione dissonante di Venere in Gemelli, prevenite eventuali litigi con il partner, favorendo il dialogo e organizzando insieme il vostro tempo libero. Se vi rendete conto che la vita di coppia vi pesa un po’ troppo, cercate di comprenderne i reali motivi.

Se invece la persona che vi fa battere forte il cuore non sembra interessata a voi, sparite per un po’ e potete scommetterci: da inseguitori diventerete inseguiti! Il vostro modo di agire vi farà guadagnare la simpatia e il rispetto di coloro che vi sono intorno.

Previsioni zodiacali di martedì 19 maggio

Sagittario - Giornata con qualche nuvola di troppo. Colpa di Venere ostile che si diverte a scompaginare il programma odierno amplificando nervosismo e preoccupazioni. Una buona dose di pazienza per orientarsi nel vostro umore ballerino. Non irritatevi con i vostri cari ma affidatevi al consiglio imparziale ed esperto di un caro amico. Impostare la vostra attività, facendo fruttare le vostre qualità e risorse sarebbe una scelta vincente nel lavoro.

Secondo l'oroscopo, non è proprio il caso di fare questioni di principio, ma di cercare dei punti d’intesa.

Capricorno - Questo martedì l'oroscopo indica che incontrerete persone brillanti, ma probabilmente un po’ superficiali. Non fatevi ingannare dalle apparenze: prima di parlare di amicizia, approfondite. Sono possibili imprevisti, ma non perdetevi d’animo: avete la prontezza che serve per fronteggiarli. Esprimendo il vostro parere sull’operato di un collega che si è impegnato a fondo, non potete non essere diplomatici. La sensibilità è d’obbligo in famiglia: dovrete accettare le critiche del partner, stanco di vedervi fuggire di fronte a una qualsiasi difficoltà.

Acquario - Colpi di fulmine o rotture improvvise in questo giorno potrebbero mutare in modo imprevisto e imprevedibile il vostro paesaggio sentimentale.

State all’erta! Riuscirete, nonostante la tentazione, a non intromettervi in questioni che riguardano un familiare? Il parere di un amico influenza, vostro malgrado, le vostre scelte, spingendovi a prendere una strada alternativa a quella che avete fin qui sognato. Dovrete occuparvi di piccole incombenze pratiche particolarmente seccanti. Non potete più rimandare...

Pesci - Venere si quadra a Nettuno facendovi diventare troppo precipitosi, spingendovi a saltare subito alle conclusioni, a non ascoltare quanto vi viene detto. Avrete voglia di affermare il vostro spirito d’indipendenza, di seguire la vostra necessità di ribellione. Le previsioni zodiacali di martedì 19 maggio invogliano ad imparare ad essere più sinceri con voi stessi e con gli altri.

Se la pensate a modo vostro, ditelo, anche se sapete che nel farlo creerete un po’ di scontento. Mettete a punto idee stimolanti che sovvertano la routine lavorativa. I colleghi vi ringrazieranno.