Mercoledì 13 maggio 2020 troviamo, sul piano astrologico, Marte passare dal segno Acquario, dove staziona Saturno, al domicilio dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno. Plutone, Giove e la Luna permarranno nei gradi del Capricorno, come Urano, insieme al Sole nel Toro. Infine, Mercurio e Venere continueranno la loro sosta in Gemelli ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro.

Oroscopo di domani favorevole per Cancro e Toro, poco entusiasmante per Vergine e Scorpione.

Lavoro a gonfie vele per il Toro

Ariete: relax. Mercoledì in cui i nativi potrebbero necessitare di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del meritato riposo, che li aiuterà ad affrontare il resto della settimana con un rinnovato entusiasmo e maggiori energie.

Toro: lavoro a gonfie vele. I Luminari a braccetto nel loro Elemento daranno, con ogni probabilità, una marcia in più ai nati Toro nelle faccende professionali, a patto che non si cimentino in investimenti finanziari facendo il passo più lungo della gamba come esige Urano.

Gemelli: imbronciati. Il tono umorale nativo sarà presumibilmente sotto i livelli abituali, e la colpa di ciò sarà da attribuirsi alla quadratura che Venere formerà con Nettuno. Le occasionali professionali, come suggerisce Saturno d'Aria, non dovrebbero mancare ma a venir meno potrebbe essere la facoltà di notarle per i nativi.

Cancro: sereni. Alle ore 6:20 Marte sbarcherà nell'affine Pesci allietando, c'è da scommetterci, il clima nel focolare domestico, ed il partner non potrà che esserne entusiasta, dopo le frequenti litigate dell'ultimo periodo.

Confusione per lo Scorpione

Leone: opportunità. Sul versante professionale quest'oggi in casa Leone potrebbero palesarsi diverse opportunità che, però, andrebbero conservate per attuarle nel prossimo futuro, quando gli Astri diverranno decisamente più benevoli nei loro confronti.

Vergine: menzogne. Qualche bugia che i nativi, seppur a fin di bene, hanno detto nelle scorse giornate avrà buone chance di essere scoperta in queste 24 ore.

Sarà bene fare ammenda dimostrando di aver inteso l'errore commesso.

Bilancia: comunicativi. Il dialogo delle ultime settimane è stato costellato da alti e bassi, ed ecco che questo mercoledì la comunicazione nativa potrebbe divenire improvvisamente più fluida, specialmente nelle faccende di cuore.

Scorpione: confusi.

Sole e Luna in posizione poco conciliante porranno sul passaggio di Marte nell'affine Pesci, rendendo probabilmente la prima decade del segno in preda alla confusione. Meglio evitare qualsiasi diverbio nella sfera professionale, perchè le possibilità di aver la meglio sarebbero poche.

Sagittario passionale

Sagittario: passionali. Da un lato troviamo una giornata presumibilmente controversa sul versante lavorativo, ma dall'altro i nati Sagittario potranno contare su una passionalità da record che annienterà le problematiche delle scorse giornate.

Capricorno: autoritari. Durante le ore mattutine, i nativi che gestiscono un team professionale potrebbero mettere troppa enfasi nell'indicare le mansioni da eseguire, essendo tacciati di autoritarismo.

Nel pomeriggio, però, a venire in loro soccorso ci sarà la congiunzione Giove-Luna che li aiuterà a smorzare i toni.

Acquario: amore sottotono. Venere che cammina all'indietro, unita allo spostamento di Marte nei Pesci, non lascia presagire un clima sereno in coppia Difatti, sarà probabile che il nervosismo regni sovrano. Sarà bene evitare di cedere alle provocazioni del partner, in modo da scongiurare qualsiasi diverbio.

Pesci: volenterosi. Marte darà nuova verve e spirito d'iniziativa alle prime due decadi del segno, dopo l'apatia che spesso ha contraddistinto le loro giornate durante gli ultimi mesi, e tale voglia di fare sarà ben apprezzata dai piani alti aziendali.