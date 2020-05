Venerdì 15 maggio 2020 troviamo sul piano astrologico Marte, Nettuno e la Luna sostare nel segno dei Pesci, mentre Urano assieme al Sole stazioneranno in Toro. Venere e Mercurio permarranno sui gradi dei Gemelli come Giove insieme a Plutone che continueranno la loro orbita in Capricorno. Infine, Saturno proseguirà il moto in Acquario ed il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Bilancia ed Acquario.

Cancro affettuoso

Ariete: famiglia originaria. I contrasti che i nativi hanno avuto con la famiglia originaria saranno, c'è da scommetterci, evidenziate coi passaggi planetari odierni suggerendo loro di sotterrare l'ascia di guerra, facendo il primo passo per appianare ogni vecchia ruggine.

Toro: incontri. I lavoratori autonomi del segno avranno ottime chance quest'oggi di fare nuovi ed interessanti conoscenze, che potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro percorso professionale del prossimo futuro.

Gemelli: imbronciati. Quel sorriso capovolto stampato sulle loro facce non sarà un buon biglietto da visita in ambito professionale, dove i nativi presumibilmente assumeranno un mood distaccato con referenti e colleghi, per poi accorgersi a tarda sera di aver esagerato.

Cancro: affettuosi. Marte e Luna a braccetto nel loro Elemento faranno probabilmente da propulsore per i nativi nel dimostrare, con grande naturalezza, il proprio affetto a partner e figli. Lavoro in secondo piano.

Finanze top per il Leone

Leone: soluzioni. Malgrado il parterre planetario si dimostri ancora avaro di influssi benevoli, i nati Leone daranno presumibilmente sfoggio della loro determinazione riuscendo, come piacevole conseguenza, a trovare soluzioni adatte ad ogni imprevisto che si frapporrà tra loro e le mete prefissate.

Vergine: disorganizzati. Riuscire ad organizzare le faccende pratiche quotidiane, solitamente un gioco da ragazzi in casa Vergine, potrebbe invece risultare difficoltoso lasciando attoniti anche loro stessi, oltre alle persone con cui avranno a che fare.

Bilancia: nervosi. Venerdì dove i nati del segno potrebbero avere un diavolo per capello, sopratutto in famiglia dove anche una questione di poco conto basterà per innescare un polverone dialettico.

Scorpione: passionali. L'alcova sarà, con tutta probabilità, la stanza più frequentata dai nati del segno nel giorno che precede il weekend, e ciò li aiuterà a dissipare i recenti contrasti con l'amato bene.

Capricorno puntiglioso

Sagittario: finanze flop. Il bottino economico in casa Sagittario andrebbe revisionato con dovizia durante questo venerdì, tagliando ogni spesa extra che in questo momento graverebbe inutilmente sul bilancio finanziario.

Capricorno: puntigliosi. La pignoleria di cui potrebbero dare dimostrazione i nati del segno durante queste 24 ore non sarà gradita alle persone con cui si rapporteranno, ne in famiglia ne al lavoro, e qualcuno non esiterà nel fargli notare l'eccessiva puntigliosità.

Acquario: relax. La giornata odierna si rivelerà probabilmente ideale per ricaricare le batterie per i nativi, i quali sceglieranno di chiudere fuori dall'uscio di casa ogni ansietà per dedicare del tempo a loro stetti godendosi, al contempo, l'affetto dei cari.

Pesci: shopping. Le ristrettezze economiche hanno contraddistinto gran parte dell'ultimo periodo nativo, ed adesso le finanze paiono sorridere un pizzico in più tanto da far protendere alcuni tra loro per una sessione di shopping, sebbene la retrogradazione venusiana e le posizioni avverse di Saturno ed Urano esigeranno di andarci cauti con le spese.