Nuovo weekend per i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio 2020. Di seguito le stelle e l'oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo weekend la luna sarà nel segno zodiacale, potreste vivere delle giornate importanti. In campo professionale, cercate di fare le cose con calma

Toro: a livello lavorativo, in questo weekend, ci saranno delle questioni importanti da sistemare anche a livello finanziario. In amore, dovrete prendere delle decisioni con il partner.

Gemelli: per questo particolare segno, il fine settimana sarà caratterizzato da dei momenti di stress.

Vi sentite infatti stanchi e questo non garantisce un buon rapporto amoroso. In particolare sabato vi sentirete agitati. Nel lavoro, è probabile che arrivino delle buone notizie.

Cancro: in questo weekend ritrovate energia. Domenica in particolare sarà una giornata positiva per la salute. Nel lavoro dopo delle perplessità potrete ripartire. In amore potreste prendervi delle soddisfazioni.

Leone: in questo fine settimana dovrete controllare le tensioni, in particolare domenica. Nel lavoro vorreste fare dei cambiamenti. In campo sentimentale, la luna non è più opposta ed in queste giornate potrete risolvere delle questioni.

Vergine: a livello sentimentale, in questo weekend dovreste avere pazienza.

In campo lavorativo con Marte opposto potreste innervosirmi. Vi sentite particolarmente stanchi.

Astri e stelle del weekend per i segni zodiacali

Bilancia: in questo fine settimana vi sentite particolarmente agitati, cercate di evitare situazioni di stress. In campo professionale potrebbero esserci delle questioni interessanti da valutare.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno il fine settimana vedrà l'aspetto buono di Mercurio. Chi ha vissuto delle problematiche riuscirà in questo modo a trovare delle soluzioni per vivere al meglio il rapporto con il partner. I single potranno valutare delle nuove conoscenze. In campo professionale sentite l'esigenza di stabilità.

Sagittario: in queste giornate del weekend non mancherà l'energia in particolare domenica. Sabato, potrebbero esserci delle incomprensioni a livello sentimentale. In campo professionale potrebbero sorgere delle preoccupazioni.

Capricorno: con la luna favorevole nel weekend potrete risolvere delle questioni. Non rimandate all'inizio della settimana. In particolare sabato ci sarà un recupero di energia. Nel lavoro, cercate di staccare la spina.

Acquario: in questo fine settimana potrebbero esserci complicazioni in campo amoroso. Cercate di recuperare le forze. Se ci sono stati dei problemi economici, potrete trovare una soluzione.

Pesci: bella situazione astrale per il segno. Domenica potreste però sentirvi sottotono.

In campo amoroso, vi sentite agitati. Per quel che riguarda il lavoro, ci saranno delle scelte da fare.