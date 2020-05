Le previsioni della settimana parlano di un oroscopo molto movimentato a causa del Sole in Gemelli che si mette in posizione critica con Marte nei Pesci. Ci sarà, quindi, parecchia confusione nelle comunicazioni e molta incomprensione nel rapporto di coppia. E' il caso di dosare le parole e questo vale, in particolare, per Segni come la Vergine, i Gemelli, il Sagittario. Vediamo ora quali sono le previsioni Segno per Segno.

Previsioni della settimana: i Gemelli vogliono un momento tutto per sé

Ariete - La settimana non è male. Unico punto dolente è il supporto del vostro pianeta-guida, cioè Marte, che adesso si trova in posizione neutra e non vi farà sentire al massimo.

L'amore per voi sarà fatto di piccole attenzioni, di tanta voglia di coccole, però ci sarà davvero poco eros nell'aria.

Toro - Siete in un momento di cambiamento grazie a Saturno in quadratura. E' un aspetto che sarà più concreto e visibile nel corso dell'anno, ma già avvertite una certa insoddisfazione nel rapporto con il vostro partner. Marte in Pesci vi è favorevole, quindi vi sentirete più in forma dell'ultimo periodo: il problema è che vi sta vicino, invece, è concentrato solo su sé stesso.

Gemelli - Il 20 maggio il Sole entra nel vostro Segno, ma si mette subito in aspetto negativo con Marte. Le previsioni della settimana per voi, quindi, indicano l'inizio di un periodo in cui poco sopporterete il vostro legame.

Avreste bisogno, se siete in coppia, di prendere qualche giornata solo per voi: per farlo approfittate del fine settimana.

L'oroscopo dal 18 al 24 maggio vede il Cancro concentrato sul lavoro

Cancro - Le previsioni per voi dicono che la settimana sarà molto attiva e dinamica. Sarete molto concentrati sul lavoro e, dunque, il partner potrebbe essere messo un poco da parte.

Marte, però, vi vuole più passionali del solito e sicuramente avrete modo di ritagliare dei momenti romantici da passare con chi amate.

Leone - La nuova posizione di Marte è il punto centrale nelle previsioni per il vostro Segno: vi farà respirare, sarete meno stressati, ma anche un po' meno vitali del solito.

E' il caso di riposare mente e corpo. Per quelli di voi che sono in coppia si apre un periodo neutro, quindi non complicatevi la vita con pensieri inutili.

Vergine - Sole e Marte sono in aspetto negativo e potrebbero portarvi a vivere delle situazioni complicate nel rapporto di coppia. Da un lato, sarete voi più suscettibili del solito; dall'altro lato, alcuni di voi potranno subire le lamentele di un partner che non sta vivendo un ottimo periodo e che, quindi, ha bisogno di sfogarsi. Avete, però, davvero poca voglia di ascoltare.

Previsioni ok per lo Scorpione, ma il Sagittario va in crisi

Bilancia - Le previsioni della settimana sono positive, in particolare sul lavoro, perché state vivendo un periodo molto creativo.

Dal punto di vista dell'amore, nel rapporto di coppia iniziate a dare cenni di stanchezza: Giove è sempre in quadratura e vi fa sentire in gabbia. Sono favoriti i contatti con amori lontani.

Scorpione - Il Sole, finalmente, esce dall'opposizione e Marte torna favorevole: siete pronti per le prossime conquiste? Le previsioni sono favorevoli per voi Scorpione che amate i flirt, l'amore senza impegno, dunque fatevi avanti, perché dal 21 maggio in poi avrete molto, molto successo.

Sagittario - Per voi Sagittario inizia un periodo che potrebbe portare qualche scossone in campo amoroso. Nel vostro cielo alcuni pianeti sono in posizioni critica e potranno esserci degli screzi con il partner oppure continuerà la vostra voglia di guardare oltre.

Per chi vive una relazione extra, le previsioni dicono che è il caso di fare attenzione a non lasciare messaggi compromettenti sul cellulare.

Capricorno - Sarete favoriti da un ottimo Marte che vi suggerirà di essere più morbidi e romantici con il partner. Seguite questo consiglio. L'importante è far passare i primi giorni della settimana, perché sono giornate in cui potreste essere davvero di cattivo umore. Siete, come sempre, troppo concentrati sul lavoro: datevi una regolata.

Acquario - Dal 20 maggio avrete il Sole in posizione super favorevole e Marte, finalmente, è fuori dal vostro Segno. I rapporti di coppia e l'amore in genere, quindi, saranno vissuti in modo più leggero, allegro e soddisfacente.

Le previsioni dicono che sono favoriti i contatti e i rapporti a distanza.

Pesci - Le previsioni parlano di un'esplosione di eros per il vostro Segno, ma solo se saprete gestire le tante incombenze quotidiane. Molti di voi hanno parecchie preoccupazioni in questo periodo, quindi saranno concentrati su tutto tranne che sulle esigenze del partner. Il fine settimana è un periodo a rischio per qualche coppia che potrebbe, appunto, scoppiare.