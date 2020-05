L'oroscopo di martedì 12 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni degllo zodiaco. Nella volta celeste, troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna Giove e Plutone in Capricorno, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario e, infine, Nettuno in Pesci.

In questa giornata, il Toro avrà voglia di rimettersi in forma tramite l'allenamento fisico, mentre la Vergine vorrà trascorrere dei momenti sereni in famiglia.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 12 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 12 maggio: sport per Toro e relax per Gemelli

Ariete: proverete tanta voglia di riscatto, non vi arrenderete davanti a nulla e rimarrete a testa alta. Saprete affrontare le difficoltà con decisione e orgoglio e non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno. L'oroscopo consiglia di provare a mitigare questo atteggiamento con le persone che vi vogliono bene perché potrebbero indispettirsi. Dal punto di vista sentimentale, forse, ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner: saranno questioni di poco conto, cercate solo di non trasformare un granello di sabbia in una montagna!

Toro: avrete voglia di rimettervi in moto con l'allenamento fisico. Ultimamente, vi siete un po' lasciati andare, ma non preoccupatevi: basteranno piccoli esercizi quotidiani per ritrovare l'equilibrio.

Inoltre, non sarà solo il corpo a giovarne, ma anche la mente! Potreste proporre al vostro partner di seguire insieme un programma d'allenamento. Forse, inizialmente non ne sarà molto contento, ma lo sport, se eseguito in compagnia, darà maggiori risultati. L'oroscopo suggerisce di non trascurare i vostri impegni quotidiani: sarà sufficiente una buona organizzazione per riuscire a fare tutto!

Gemelli: cercherete di rilassarvi e di non pensare a cose che vi causano ansia. Purtroppo, non sarà possibile evitare l'intera routine quotidiana e vi troverete a dover affrontare compiti che vi metteranno di cattivo umore. L'oroscopo consiglia di alternare attività piacevoli ad attività più impegnative, in modo da arrivare a fine giornata senza accumulare stress eccessivo.

Sarà importante confrontarvi con il partner, ma non aspettatevi che condivida tutte le vostre idee: il respetto per le opinioni altrui sarà la vostra arma migliore, se vorrete evitare litigi.

Cancro: vi sentirete un po' nostalgici e malinconici. Tenderete a guardare al passato, senza concentrarvi troppo sul presente. Sarà un momento di grande riflessione perché proverete a fare dei bilanci. L'oroscopo suggerisce di non disperare per gli avvenimenti accaduti precedentemente, ci sarà modo per rimettervi in carreggiata e per realizzare i vostri sogni. Inoltre, fondamentale sarà non sottovalutare la presenza degli amici: qualcuno potrebbe raccontarvi qualcosa di molto importante che vi caricherà di nuove energie!

Oroscopo del 12 maggio: affetto per Vergine e senso del dovere per Bilancia

Leone: dovrete guardarvi dentro per riuscire a ritrovare la vostra energia. Sarete molto preoccupati per la situazione lavorativa e questo potrebbe buttarvi giù di morale, ma se lotterete tutto andrà per il verso giusto. L'oroscopo consiglia di organizzare un buon piano d'azione per affrontare le difficoltà che si presenteranno nei prossimi giorni. Avere accanto persone che vi vogliono bene vi permetterà di tornare a sorridere, ma attenzione a non usarle come valvola di sfogo: il rapporto dovrà essere reciproco e basato su affetto ed empatia.

Vergine: avrete voglia di stare accanto alla vostra famiglia. Cercherete la compagnia dei figli e del partner e darete loro tutto l'affetto di cui necessiteranno.

Non vi occuperete troppo della routine quotidiana, ma preferirete rapportarvi con le persone che vi saranno vicine. Potrebbe essere un ottimo momento per organizzare una cenetta romantica, il tutto sarà ancora più bello se sarete voi stessi a gestire le ricette. Il partner non potrà che apprezzare i vostri sforzi per aumentare la sintonia nel rapporto di coppia!

Bilancia: sarete spinti da un forte senso del dovere a rispettare la routine quotidiana. Cercherete di recuperare i compiti lasciati indietro, ma non per questo relegherete in un angolo il vostro partner. L'amore avrà un peso molto importante perché vi farà sentire empatici e protettivi. Riserverete un posto speciale nel vostro cuore anche per gli amici, soprattutto per quelli che non sentite da tempo.

Potrebbe essere la giornata giusta per imparare a fare qualcosa di nuovo, ma cercate di non esagerare con il numero degli obiettivi che vi porrete.

Scorpione: sarà una giornata all'insegna della solitudine, ma non ve ne lamenterete, anzi! Adorerete rimanere per conto vostro e organizzare tutte le vostre attività senza alcuna intromissione. Vorrete dare spazio alla vostra personalità e non vi farete influenzare negativamente dalle persone che vi circonderanno. Forse, deciderete anche di usare meno la tecnologia rispetto al solito: smartphone e computer saranno solo uno stress eccessivo! Dedicare tempo ad attività creative vi consentirà di esprimere tutto il vostro potenziale.

Previsioni astrologiche di martedì 12 maggio: Sagittario disorientato e Pesci gioioso

Sagittario: vi sentirete smarriti e disorientati, farete fatica a mettere a fuoco gli eventi e tenderete a tralasciare le cose più pesanti da sopportare. Forse cercherete conforto negli amici e gli chiederete di restarvi accanto in una giornata così difficile. L'oroscopo consiglia di provare a distrarvi con qualche attività divertente, ma poco impegnativa: la visione di un film, il vostro videogioco preferito, la lettura di un fumetto dai toni fantasy. Almeno per oggi, non sarete costretti a sobbarcarvi di incarici troppo impegnativi per voi: cercate di delegare il più possibile!

Capricorno: vorrete solo tornare alle vecchie abitudini e verrete colti dal forte desiderio di fare shopping.

Visto il difficile periodo, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di visionare alcuni negozi online: forse non troverete gli abiti giusti per voi, ma sicuramente sarà estremamente divertente! Tra voi e il vostro partner ci saranno momenti molto intensi e carichi di passione fisica ed emotiva. Vi sentirete più vicini che mai e inizierete a progettare qualcosa per il futuro. L'oroscopo suggerisce di non esagerare con la fantasia: date tempo al tempo!

Acquario: vi sentirete carichi di energie e pronti a sfruttare tutte le vostre risorse per riuscire ad avere successo. Non sarà un'impresa semplice, ma con forza e determinazione, trionferete! La relazione con il partner procederà per il verso giusto, non ci saranno elementi degni di nota, ma la serenità tra voi vi consentirà di non accumulare stress eccessivo.

Vedrete negli amici un importante punto di riferimento: parlare con loro e discutere di vecchie esperienze passate vi sarà molto utile per progettare i vostri piani futuri.

Pesci: vi sentirete contenti e gioiosi, non avrete un vero motivo per esserlo, ma cercherete di vivere al massimo questa giornata. Sarete molto riconoscenti delle cose che avrete e vi godrete a pieno il rapporto con le persone amate. Il partner sarà dolce e affettuoso nei vostri confronti, ma non eccessivamente sdolcinato. Sul lavoro, avrete modo di sfruttare tutte le vostre migliori qualità e di dimostrare, davvero, ciò che valete. Attenzione al riporre la fiducia nelle persone giuste: non tutte ne saranno degne!