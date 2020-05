Domenica 24 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole, Venere e Mercurio transitare nel segno dei Gemelli, nel frattempo Marte assieme a Nettuno sosteranno sui gradi dei Pesci. Giove e Plutone permarranno nell'orbita del Capricorno, come Saturno che continuerà il domicilio nel segno dell'Acquario. In ultimo, il Nodo Lunare proseguirà il moto in Cancro ed Urano rimarrà stabile in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Scorpione, meno conciliante per Pesci ed Ariete.

Toro pantofolaio

Ariete: diverbi amorosi. Nel focolare domestico potrebbero nascere delle incomprensioni nel giorno che chiude la settimana, a causa delle posizioni poco concilianti dei Luminari congiunti a Venere retrograda nell'undicesima casa.

Malgrado ci siano alcune manchevolezze del partner che non sopportano, farebbero bene a rinviare eventuali chiarimenti in merito a data da destinarsi.

Toro: pantofolai. La voglia di mettersi in gioco in casa Toro sarà presente ma soltanto se potrà essere svolta nella tranquillità delle mura domestiche. Semaforo acceso sul verde, quindi, per il fai da te e lo smart working.

Gemelli: pensierosi. Sul versante professionale ci saranno buone chance di ricevere una critica da parte di un collega, che porterà i nati Gemelli a riflettere sul loro modus operandi e, in alcuni casi, a modificarlo per renderlo più consono alle nuove circostanze lavorative.

Cancro: relax. Domenica dove i nativi potrebbero decidere di relegare le faccende professionali in secondo piano, ove possibile, e ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie in vista della prossima settimana.

Lavoro top per lo Scorpione

Leone: umore top. Sebbene nel parterre planetario siano evidenti diverse avversità, Saturno in primis, la Luna Nuova di venerdì sera ha ridato presumibilmente nuovo entusiasmo ai nativi che, nel giorno a loro dedicato, metteranno in campo un rinnovato mood brioso.

Vergine: lavoro flop.

Qualcosa sul fronte lavorativo non girerà presumibilmente per il verso giusto ed i nativi, pragmatici per indole, proveranno a ricercarne le motivazioni. Vestire i panni da detective, però, difficilmente darà i risultati da loro agognati.

Bilancia: sereni. La predominanza odierna di Pianeti nel loro Elemento donerà, c'è da scommetterci, ai nati del segno una serenità evidente e contagiosa per le persone con cui avranno a che fare.

Meno entusiasmanti le faccende lavorative durante le prime ore mattutine.

Scorpione: lavoro top. La professione avanzerà probabilmente con vento in poppa, specialmente tra i nativi che operano alle dipendenze altrui, dove la loro dedizione sarà ben apprezzata e, sopratutto, li metterà di fronte a nuove e ghiotte opportunità per il prossimo futuro.

Amore top per l'Acquario

Sagittario: taciturni. Le effemeridi odierne lasciano presagire una giornata piuttosto controversa in casa Sagittario, dove potrebbero preferire fermarsi ad osservare, sia al lavoro che in casa, in rigoroso silenzio evitando di esternare le loro perplessità.

Capricorno: ultima parola. Sebbene in molte occasioni non ve ne sia bisogno, i nativi questa domenica vorranno presumibilmente avere l'ultima parola in ogni circostanza, da un progetto professionale svolto in team sino ad una discussione col partner.

Acquario: amore top. Ansietà e problematiche dei giorni scorsi avranno buone chance di essere relegate in secondo piano, perché in queste 24 ore i nativi preferiranno dedicarsi a 360° all'amore in tutte le sue forme.

Pesci: finanze flop. La situazione economica di questa domenica dovrà essere supervisionata con estrema attenzione eliminando, se necessario, le spese voluttuarie al fine di snellire il bilancio finanziario evitando sgradite sorprese a fine mese.