A giugno 2020 ci saranno tre cambiamenti planetari degni di nota: il Sole viaggerà dal segno dei Gemelli al Cancro, nel frattempo il Nodo Lunare passerà dal domicilio del Cancro ai Gemelli ed, in ultimo, Marte si sposterà dai gradi dei Pesci all'Ariete. Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Scorpione e Pesci.

Gemelli focosi

Ariete: irrequieti. Nel focolare domestico nativo potrebbe regnare un clima di insoddisfazione ed irrequietezza, che sarà da attribuirsi alle meccaniche del menàge amoroso che sembreranno incepparsi d'improvviso.

Toro: intransigenti.

L'amore avrà buone chance di avere un ruolo da protagonista nel mese di giugno, sebbene i nati del segno potrebbero risultare intransigenti sia coi figli che con la dolce metà, a causa degli spostamenti di Sole e Nodo Lunare. Proseguendo con questo mood autoritario, però, gli affetti cari non gliele manderanno a dire dal 28, quando Marte diverrà ostile.

Gemelli: focosi. Il Sole e Venere formeranno una felice congiunzione sino al 21 stimolando, con ogni probabilità, la carica passionale in casa Gemelli, con grande soddisfazione del partner. Anche gli amici reclameranno attenzione e i nativi, per non scontentare nessuno, dovranno barcamenarsi in entrambe le relazioni interpersonali.

Cancro: discussioni chiarificatrici.

A giugno sarà presumibilmente ora di mettere in chiaro con la dolce metà ciò che nella situazione amorosa non ha funzionato sinora, in modo da poter trascorrere il prossimo mese consci di aver messo sul piatto una sincerità reciproca in coppia.

Alti e bassi per lo Scorpione

Leone: trasgressivi. In ambito amoroso le carte potrebbero essere rimescolate per i nati Leone, specialmente per i single del segno che metteranno un pizzico di trasgressione nelle nuove stuzzicanti conoscenze affettive.

Vergine: amore flop. Le faccende di cuore saranno relegate in secondo piano dai nati del segno, sia per i single che per chi vive una storia amorosa duratura. A fine mese, però, tale trascuratezza potrebbe essere reclamata con veemenza dall'amato bene.

Bilancia: sereni. La simbiosi del menàge amoroso godrà probabilmente della serenità ritrovata nel focolare domestico dei nativi, sopratutto quando i Luminari si congiungeranno nel loro Elemento.

Scorpione: alti e bassi. L'umore ballerino e le incertezze che potrebbero far da contorno renderanno, con tutta probabilità, controverse le faccende amorose dei nati del segno, i quali dovranno porre l'attenzione su tale confusione per fare il punto della situazione con la dolce metà.

Progetti di coppia per l'Acquario

Sagittario: prove da superare. Ostacoli ed impedimenti in ambito amoroso di vario genere potrebbero costellare il sesto mese dell'anno in casa Sagittario, dove solo le coppie più temprate ne usciranno 'indenni'.

Capricorno: doni. Le manchevolezze che i nativi, dall'inizio del 2020 ad oggi, hanno avuto rispetto al partner potrebbero essere ricompensati con regali sontuosi, malgrado Urano, Saturno e Marte chiederanno di non esagerare con le spese.

Acquario: progetti di coppia. Mese ideale per porre le basi del prossimo futuro amoroso nativo, dal mettere in cantiere un erede a un cambio abitativo. Sarà bene mettere in atto tali progetti mentre Saturno sarà sui loro gradi, perché da luglio tornerà momentaneamente in Capricorno rendendo l'attuazione meno fattibile.

Pesci: pausa di riflessione. La prospettiva amorosa potrebbe mutare dal 5 giugno, quando il Nodo Lunare si sposterà in Gemelli, facendo orientare la prima e seconda decade del segno per una pausa di riflessione della propria relazione in essere.