L'Oroscopo del giorno 22 giugno è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali di lunedì. Sotto analisi in questo contesto i sei segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Saranno spiccatamente fortunati Ariete e Cancro. In bella evidenza soprattutto l'Ariete, altamente sostenuto dall'ottimo aspetto della Luna - tra l'altro già presente nel frangente nel comparto del del Cancro - nel contempo in trigono astrale con Nettuno in Pesci. Per dovere di cronaca, in questo inizio settimana da segnalare probabili difficoltà messe in conto al segno del Leone. Secondo l'oroscopo di domani, lunedì 22 giugno, i nati nel suddetto segno di fuoco potrebbero trovarsi di fronte delle scelte difficili da fare, proprio adesso che il periodo è stato valutato con il segno del "sottotono".

Approfondiamo la classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 22 giugno

Questo lunedì in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede possa essere vincente soprattutto per i due segni. Come già annunciato, ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco, ossia quella compresa da Ariete a Vergine. In questo caso, a fare da metro di misura la nostra classifica stelline quotidiana generata sulla giornata del 22 giugno 2020. Le previsioni astrali indicano in prima posizione il già annunciato segno dell'Ariete e in seconda posizione il Cancro, decisamente in risalita rispetto ai giorni precedenti.

In affanno l'avvio settimanale per il Leone.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★★: Leone.

★★: nessuno

Previsioni del giorno 22 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

Partirà sicuramente "alla grande!" questa parte della settimana, con un lunedì all'altezza delle attese sia in campo sentimentale che nei rapporti interpersonali in generale. I risultati conseguenti ad alcune vostre scelte/azioni finalmente cominceranno a dare i desiderati frutti.

Amore : l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete predice buone possibilità di trovare soluzioni o compromessi in quelle situazioni che dovessero richiederlo. Probabili messaggini romantici (a getto continuo) alla persona amata da fare invidia a Dante e Leopardi... La vostra fantasia non avrà limiti! Vivrete così una giornata di assoluta tranquillità insieme alla persona che più amate: la renderete orgogliosa di voi. Single, la fortuna vi proteggerà, specie se state per recarvi in luogo lontano: viaggiare vi piace, vi rilassa e vi dà nuovi input, anche se le ispirazioni che ne dovessero derivare non saranno subito realizzabili. Una vita sociale più intensa potrebbe far nascere dei rapporti interessanti con delle nuove conoscenze.

: l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete predice buone possibilità di trovare soluzioni o compromessi in quelle situazioni che dovessero richiederlo. Probabili messaggini romantici (a getto continuo) alla persona amata da fare invidia a Dante e Leopardi... La vostra fantasia non avrà limiti! Vivrete così una giornata di assoluta tranquillità insieme alla persona che più amate: la renderete orgogliosa di voi. Single, la fortuna vi proteggerà, specie se state per recarvi in luogo lontano: viaggiare vi piace, vi rilassa e vi dà nuovi input, anche se le ispirazioni che ne dovessero derivare non saranno subito realizzabili. Una vita sociale più intensa potrebbe far nascere dei rapporti interessanti con delle nuove conoscenze. Lavoro : tutto nella norma, niente scosse o particolari situazioni da segnalare. Avete così idee brillanti, subito accolte dal capo e dai colleghi con entusiasmo; la fantasia sarà il vostro cavallo di battaglia, tuttavia siate anche grintosi, decisi e propositivi, per arrivare lontano.

: tutto nella norma, niente scosse o particolari situazioni da segnalare. Avete così idee brillanti, subito accolte dal capo e dai colleghi con entusiasmo; la fantasia sarà il vostro cavallo di battaglia, tuttavia siate anche grintosi, decisi e propositivi, per arrivare lontano. Salute : sarete in forma, dunque approfittate per alternare attività fisica a momenti di relax, il vostro corpo ne gioverà.

: sarete in forma, dunque approfittate per alternare attività fisica a momenti di relax, il vostro corpo ne gioverà. Frase del giorno : "Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.”Charlie Chaplin".

: "Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.”Charlie Chaplin". Voto: 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★.

Una giornata positiva, anche se in modo parziale. Alcuni astri, in primis la Luna, saranno poco influenti dal punto di vista affettivo/lavorativo. Tuttavia, in alcune situazioni potrebbero svolgere un ruolo determinante: sarete comunque sempre e solo voi l'anello della bilancia in grado di far pendere l'ago dalla parte della positività, sappiatelo.

Amore : giornata molto propizia per il campo sentimentale le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria ed una spiccata voglia di avventura. Il periodo sarà idoneo per ritrovare la serenità nella coppia: usate la spontaneità e non fingete di essere la persona che non siete. Single, vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità dove vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Venere vi regalerà un grande romanticismo e favorirà una maggiore profondità di sentimenti.

: giornata molto propizia per il campo sentimentale le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria ed una spiccata voglia di avventura. Il periodo sarà idoneo per ritrovare la serenità nella coppia: usate la spontaneità e non fingete di essere la persona che non siete. Single, vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità dove vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Venere vi regalerà un grande romanticismo e favorirà una maggiore profondità di sentimenti. Lavoro : l'oroscopo giornaliero prevede un periodo buono. Sarà davvero così? Speriamo per voi. Intanto avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, ma grazie al vostro pragmatismo ed alla capacità organizzativa riuscirete a cavarvela brillantemente

: l'oroscopo giornaliero prevede un periodo buono. Sarà davvero così? Speriamo per voi. Intanto avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, ma grazie al vostro pragmatismo ed alla capacità organizzativa riuscirete a cavarvela brillantemente Salute : la giornata di lunedì vi metterà il buon umore. Anche il fisico ne trarrà beneficio, quindi approfittatene per fare ciò che vi rende felici.

: la giornata di lunedì vi metterà il buon umore. Anche il fisico ne trarrà beneficio, quindi approfittatene per fare ciò che vi rende felici. Frase del giorno : "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare." (Friedrich Nietzsche).

: "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare." (Friedrich Nietzsche). Voto: 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★.

In prospettiva un giorno decisamente poco esuberante, diciamo pure nella media positività, quindi assolutamente non negativo. In certe circostanze potrebbero esserci anche dei sani momenti di relax. in famiglia andateci piano con il fatto di puntare il dito su ogni piccola magagna: potreste ottenere l'effetto contrario.

Amore : vi sentirete pieni di entusiasmo ed ottimismo e avrete voglia di chiacchierare. La persona amata sembrerà prediligere i vostri stessi desideri e con voi andrà d'amore e d'accordo. Single, lusingati risponderete con sollecitudine alle avance di una persona conosciuta da poco. Siate però cauti nel fare promesse che non sapete se riuscirete a mantenere.

: vi sentirete pieni di entusiasmo ed ottimismo e avrete voglia di chiacchierare. La persona amata sembrerà prediligere i vostri stessi desideri e con voi andrà d'amore e d'accordo. Single, lusingati risponderete con sollecitudine alle avance di una persona conosciuta da poco. Siate però cauti nel fare promesse che non sapete se riuscirete a mantenere. Lavoro : avrete delle ambizioni esagerate forse, ma niente di più. Sarete geniali e pieni di risorse. Per farla breve riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni ed a cavarvela in modo brillante in qualunque circostanza.

: avrete delle ambizioni esagerate forse, ma niente di più. Sarete geniali e pieni di risorse. Per farla breve riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni ed a cavarvela in modo brillante in qualunque circostanza. Salute : il buonumore caratterizzerà la giornata di lunedì. Lasciate quindi alle spalle i problemi che talvolta vi mettono ansia e rilassatevi.

: il buonumore caratterizzerà la giornata di lunedì. Lasciate quindi alle spalle i problemi che talvolta vi mettono ansia e rilassatevi. Frase del giorno : "Il problema ai nostri tempi è che il futuro non è come è sempre stato." (Paul Valéry).

: "Il problema ai nostri tempi è che il futuro non è come è sempre stato." (Paul Valéry). Voto: 7+.

L'oroscopo di lunedì 22 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

Partirà e chiuderà alla grande questo vostro lunedì di avvio settimanale, questo è poco ma quasi certo. In alcuni casi a fare da scenario gioie e sorprese: queste ultime illumineranno senz'altro la vostra vita quotidiana la quale sarà eccellente soprattutto da metà pomeriggio in poi. In primo piano anche l’intesa con il partner: sarete pervasi da un piacevole buonumore.

Amore : l'oroscopo sulla giornata di lunedì invita a prenderete la vita con molta più filosofia del solito. La vostra relazione sentimentale sarà vivacizzata dalla Luna, sarete così meno esigenti con il vostro partner. In qualche caso la persona amata impugnerà le redini del rapporto, rendendolo piacevole e divertente. Single, nei vostri pensieri ci sarà soprattutto l'amicizia e come dice il proverbio, "chi trova un amico trova un tesoro". Gli amici rivestono un ruolo fondamentale, ma sarete voi i consiglieri ed i promotori di iniziative alle quali tutti aderiranno con entusiasmo.

: l'oroscopo sulla giornata di lunedì invita a prenderete la vita con molta più filosofia del solito. La vostra relazione sentimentale sarà vivacizzata dalla Luna, sarete così meno esigenti con il vostro partner. In qualche caso la persona amata impugnerà le redini del rapporto, rendendolo piacevole e divertente. Single, nei vostri pensieri ci sarà soprattutto l'amicizia e come dice il proverbio, "chi trova un amico trova un tesoro". Gli amici rivestono un ruolo fondamentale, ma sarete voi i consiglieri ed i promotori di iniziative alle quali tutti aderiranno con entusiasmo. Lavoro : la buona predisposizione dei vostri astri consentirà di riscuotere apprezzamenti e consolidare il prestigio professionale. Vi dimostrerete attivi, vivaci e desiderosi di esprimere le vostre idee e le vostre buone qualità.

: la buona predisposizione dei vostri astri consentirà di riscuotere apprezzamenti e consolidare il prestigio professionale. Vi dimostrerete attivi, vivaci e desiderosi di esprimere le vostre idee e le vostre buone qualità. Salute : i movimenti dei pianeti ristabiliranno in positivo il vostro umore. In giornata quest'ultimo tornerà ad essere equilibrato e (finalmente!) pacato.

: i movimenti dei pianeti ristabiliranno in positivo il vostro umore. In giornata quest'ultimo tornerà ad essere equilibrato e (finalmente!) pacato. Frase del giorno : "L’uomo è due uomini contemporaneamente: solo che uno è sveglio nelle tenebre e l’altro dorme nella luce." (Kahlil Gibran).

: "L’uomo è due uomini contemporaneamente: solo che uno è sveglio nelle tenebre e l’altro dorme nella luce." (Kahlil Gibran). Voto: 9+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★.

In arrivo un giorno davvero poco sensazionale sotto molti punti di vista. Alcune situazioni potrebbero andare a rilento, a tutto tondo con quanto predetto dalle effemeridi del momento. In generale, diciamo che potreste avere momenti stressanti con difficoltà nel riprendere i ritmi abituali. Se i tanti impegni vi renderanno nervosi e intrattabili prendetevi pure una pausa.

Amore : l'oroscopo di lunedì a chi è in coppia prevede che in questa giornata saranno mantenute le promesse fatte, seppur ovviamente con molta fatica. Intanto sappiate che che Marte risulterà in quadratura, per voi speculare negativo, pertanto favorirà i bisticci familiari e a qualcuno rovinerà perfino la cena. Rimandate qualche impegno, dormite più a lungo e non create danni al vostro rapporto. Single, dovrete moderare il vostro ottimismo. Se in amore non va proprio tutto a gonfie vele, la cosa migliore sarebbe fare il punto della situazione e cercate di rimediare.

: l'oroscopo di lunedì a chi è in coppia prevede che in questa giornata saranno mantenute le promesse fatte, seppur ovviamente con molta fatica. Intanto sappiate che che Marte risulterà in quadratura, per voi speculare negativo, pertanto favorirà i bisticci familiari e a qualcuno rovinerà perfino la cena. Rimandate qualche impegno, dormite più a lungo e non create danni al vostro rapporto. Single, dovrete moderare il vostro ottimismo. Se in amore non va proprio tutto a gonfie vele, la cosa migliore sarebbe fare il punto della situazione e cercate di rimediare. Lavoro : lunedì senza infamia e senza lode, con la Luna impigrita nella ottava Casa. Questa non vi aiuterà a prendere la decisione giusta; rimarrete impigliati tra sentimenti segreti e impegni lavorativi irrisolti. State attenti!

: lunedì senza infamia e senza lode, con la Luna impigrita nella ottava Casa. Questa non vi aiuterà a prendere la decisione giusta; rimarrete impigliati tra sentimenti segreti e impegni lavorativi irrisolti. State attenti! Salute : un po' di malinconia potrebbe incupire la giornata, siate ottimisti e tutto sembrerà diverso.

: un po' di malinconia potrebbe incupire la giornata, siate ottimisti e tutto sembrerà diverso. Frase del giorno : "Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono stra-sicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi." (Bertrand Russell).

: "Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono stra-sicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi." (Bertrand Russell). Voto: 6-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

L'oroscopo di lunedì 22 giugno è buono. La giornata di inizio settimana sarà in gran parte discreta ed a tratti confortante. La Luna in Cancro verrà a scaldare la vostra vita sentimentale favorendo una ritrovata passione. Sfruttate al massimo tutto questo, per ottenere una certa distanza dai vostri attuali dubbi e dirigervi risolutamente verso ciò che sarà possibile vivere nel contesto, senza interruzioni.

Amore : l'oroscopo del giorno per questo lunedì 22 giugno indica che probabilmente la persona amata vi sarà più vicina che mai. La vostra metà è già pronta a condividere con voi le gioie che il momento vi offrirà, rendendovi senz'altro felici e sereni. Single, vi lamenterete molto meno perché capirete che è meglio essere pazienti piuttosto che gettarsi tra le braccia della prima persona che capita. Fate vostra questa indiscutibile verità...

: l'oroscopo del giorno per questo lunedì 22 giugno indica che probabilmente la persona amata vi sarà più vicina che mai. La vostra metà è già pronta a condividere con voi le gioie che il momento vi offrirà, rendendovi senz'altro felici e sereni. Single, vi lamenterete molto meno perché capirete che è meglio essere pazienti piuttosto che gettarsi tra le braccia della prima persona che capita. Fate vostra questa indiscutibile verità... Lavoro : sarà il momento di prendere l'occasione al volo e di non lasciarsi sfuggire nulla. Anche le imprese impossibili appariranno estremamente facili, ciò vi consentirà di conquistare posizioni di successo.

: sarà il momento di prendere l'occasione al volo e di non lasciarsi sfuggire nulla. Anche le imprese impossibili appariranno estremamente facili, ciò vi consentirà di conquistare posizioni di successo. Salute : le preoccupazioni vi metteranno di cattivo umore. Tranquilli, ci vorrà un po' ma alla fine i pianeti del circondario porteranno la tanto attesa serenità.

: le preoccupazioni vi metteranno di cattivo umore. Tranquilli, ci vorrà un po' ma alla fine i pianeti del circondario porteranno la tanto attesa serenità. Frase del giorno : "La perplessità è l’inizio della conoscenza." (Khalil Gibran).

: "La perplessità è l’inizio della conoscenza." (Khalil Gibran). Voto: 7.

