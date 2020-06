Le previsioni dell'Oroscopo per questo weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno, rivelano un fine settimana di buoni propositi per lo Scorpione mentre si prevedono giornate sottotono per i segni zodiacali dell'Ariete, del Cancro e della Bilancia. Sarà un fine settimana pieno di sorprese per il Toro: novità sentimentali per il Capricorno. Vediamo in dettaglio quali sono le previsioni astrologiche per questo fine settimana.

Previsioni zodiacali del fine settimana da Ariete a Vergine

Ariete: questo fine settimana risulterà poco interessante per i nati sotto il segno dell'Ariete. A volte venite fraintesi: il vostro carattere accondiscendente spesso risulta una buona scusa per far si che qualcuno se ne approfitti di voi.

Toro: è tempo di voltare pagina ed aprire un nuovo capitolo all'insegna delle opportunità. Non temete di rischiare troppo: se ne vale la pena, osate. Fine settimana ricco di sorprese.

Gemelli: per questo weekend dovete concedere una pausa a voi stessi, lo stress che avete avvertito particolarmente nei giorni scorsi non ha fatto bene al vostro umore. Cercate dunque di riprendere tutte le vostre forze per iniziare la settimana carichi di energia.

Cancro: sabato e domenica saranno giornate abbastanza monotone. Tuttavia potrete cercare qualche attività da realizzare, magari organizzando uscite in posti nuovi oppure trascorrendo le vostre serate in piacevole compagnia.

Leone: siete riconoscenti nei confronti di qualcuno che ha fatto molto per voi, tuttavia avete un carattere troppo orgoglioso per dimostrarlo.

Cercate di mostrare la vostra gratitudine anche indirettamente, chi la riceverà apprezzerà molto il vostro gesto.

Vergine: capire ed essere capiti sono due cose che non devono mancare nel vostro rapporto. Dovete impegnarvi di più sulla comunicazione di coppia, presto scoprirete di essere capaci di risolvere ogni litigio ed incomprensione tra voi e il vostro partner.

Oroscopo del weekend 20-21 giugno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: il vostro atteggiamento non sempre viene ben tollerato da tutti. È chiaro che ognuno ha i suoi lati negativi, ad ogni modo dovete cercare di correggere soprattutto i vostri difetti. Il fine settimana sarà un po' sottotono ma potrebbe ugualmente arrivare qualche miglioramento: dipenderà solo da voi.

Scorpione: avete molte cose a cui pensare, non perdete tempo per le questioni banali. Fate attenzione, però, che queste non si trasformino in questioni più importanti. Sabato e domenica giornate positive.

Sagittario: il vostro impegno dà sempre buoni risultati, tuttavia è bene rimanere sempre con i piedi per terra e non fare passi troppo azzardati. Potrebbero risultare fuori dalla vostra portata.

Capricorno: weekend ricco di novità interessanti per il Capricorno. Novità che potrebbero riguardare i single in cerca dell'anima gemella: potrete ricevere un invito inaspettato da parte di qualcuno che vi osserva da tempo.

Acquario: state cercando di rimettervi in sesto di recuperare la vostra personalità.

Ultimamente vi sentite trascurati e anche un po' giù di morale. Però, è fondamentale, in questi periodi, rimanere ottimisti. Attendete il fine settimana per staccare dalla vostra quotidianità.

Pesci: non sempre vedete i difetti del vostro partner, anche se si tratta di aspetti che non passano inosservati. Cercate di aprire gli occhi nei confronti di chi vi sta a cuore, non date tutto per scontato.