L'Oroscopo del giorno 11 giugno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. La scena astrologica quest'oggi è tutta rivolta al nuovo transito lunare, in atto a partire dalle ore 11:31 della tarda mattinata del prossimo giovedì. Per la precisione, assisteremo al passaggio della Luna in Pesci proveniente dal segno dell'Acquario. Prima di dare, come sempre, un'infarinatura generale in merito ai simboli astrali migliori e peggiori, ci preme ricordare che in questo contesto andremo ad analizzare esclusivamente i segni appartenenti alla sestina dello zodiaco compresa da Bilancia a Pesci.

Il periodo esaminato si presume possa portare buone possibilità da investire in amore a coloro appartenenti al segno dei Pesci.

Giustamente, i nativi nel simbolo astrale di Acqua appena enunciato, grazie all'apporto lunare, sono pienamente meritevoli della posizione al "top del giorno". Invece, parlando di giornata "no", gli astri del giorno indicano in salita il periodo in esame per coloro nativi del Capricorno e del Sagittario. Pertanto a questo giro si raccomanda massima concentrazione e immediatezza di riflessi a coloro appartenenti ai due predetti segni.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno, restituite dall'oroscopo di giovedì 11 giugno.

Classifica stelline 11 giugno

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni al "top" e quelli "flop", messi in preventivo per il prossimo giovedì.

A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno i segni migliori e peggiori al giro di boa di metà settimana? A rispondere come sempre sarà la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di giovedì 11 giugno. Dopo aver visto in anteprima qualche anticipazione sui più e meno fortunati, diciamo che è giunto il momento di passare direttamente al sodo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo dell'11 giugno da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Le previsioni dell'oroscopo dell'11 giugno: ottima giornata per Bilancia

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di giovedì 11 giugno indica l'avvicinamento di una giornata più che ottima per tantissimi di voi della Bilancia. A dare valore aggiunto al periodo sarà una positiva Luna nel segno dei Pesci alquanto perfetta. Amore: pronti a far "volare" cuore ed emozioni? Nuove e vibranti situazioni metteranno in risalto il vostro rapporto, il quale potrebbe divenire particolarmente intrigante. La vostra unione si rafforzerà e una sorpresa da parte del partner porterà gioia ed entusiasmo. In molti sarete particolarmente di ottimo umore. Single, una piacevole novità potrebbe movimentare la giornata in oggetto. Qualcuno potrebbe fare all'improvviso capolino nella vostra vita, (ri)portando gioia e buonumore anche in famiglia: una vecchia fiamma o un amico/a, non si sa...

Lavoro: comincerà a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. Il vostro operato se ben svolto, inizierà a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni. Salute: approfittate per praticare una qualsiasi attività fisica, possibilmente non tra le quattro mura di casa o di una palestra. L'aria piacevole di questo fine primavera invoglia al movimento. Frase del giorno: "Posso perdere una battaglia, ma non perderò mai un minuto". (Napoleone Bonaparte). Voto: 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Si preparerà un centro settimana alquanto buono per voi dello Scorpione. Senz'altro questa giornata inizierà in modo positivo, poi sicuramente avrà a che fare con sbalzi di varia natura.

A dominare in generale sarà un periodo fatto da molti "alti" e pochi "bassi". Amore: riguardo i sentimenti, lentamente riacquisterete la vostra serenità. Verso fine giornata grazie a voi, potrebbe tornare il sorriso sulle labbra del vostro partner. Molto serena l'intesa con chi avete nel cuore, specialmente se negli ultimi tempi vi sono state incomprensioni o piccoli screzi. Single, questo giovedì alcuni progetti sentimentali saranno in ascesa. Riuscirete a programmare quasi tutto in modo da favorire desideri e nuovi incontri. Purtroppo per voi, questo non è stato un buon periodo per gli affari di cuore. Tranquilli, vedrete che da adesso andrà sicuramente molto meglio. Datevi da fare! Lavoro: il vostro ultimo progetto è molto convincente, sarà importante che lo sviluppiate in tempi brevi.

Potreste intraprendere un percorso che porterà (forse a breve) cambiamenti positivi. Salute: curate l’alimentazione introducendo alimenti integrali, biologici. Bene tisane depurative, ideali per espellere tossine e rigenerarsi, però muovetevi di più! Massima del giorno: "Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo". (Albert Einstein). Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. Il giudizio a priori da parte degli astri, sull'imminente giovedì, è senz'altro poco favorevole per voi del Sagittario. Il motivo? Ebbene, il Sole in Gemelli, nel contempo in quadratura a Marte, si troverà posizionato in modo speculare negativo al 90% rispetto al vostro segno. Cosa fare dunque?

Il consiglio in questi casi è il medesimo delle volte scorse. Fare poco o nulla, quel poco da mettere in atto dovrà essere tassativamente portato avanti con massima concentrazione. Amore: nuvole grigie si stanno ammassando sul vostro orizzonte affettivo. Affronterete forse una piccola tempesta in famiglia, provocata da astri abbastanza negativi. Potreste discutere animatamente e vari battibecchi o litigi in certi casi anche conflitti veri e propri, saranno portatori di stress e nervosità. Tranquilli, passerà. Single, giostrando eventuali situazioni critiche riuscirete a tenere sotto controllo possibili cadute di stile. Nel corso della giornata comunque, visto il cielo poco performante, è consigliata prudenza in ogni cosa che andrete a fare.

Lavoro: nessuno vi chiederà di compiere sforzi importanti. Comunque, visto il periodo 'no', evitate di iniziare progetti o cose impegnative se non siete sicuri di poterli portare a termine. Salute: con Sole in Gemelli speculare negativo, occhio in tavola! Guardatevi il girovita e se fosse necessario, iniziate a fare qualcosa per non ingrassare. Mangiate senza eccedere, poco, ma di tutto. Frase del giorno: "Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso". (Fëdor Dostoevskij). Voto: 5+.

L'oroscopo di giovedì 11 giugno: idee da sfruttare per l'Acquario

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'Astrologia di giovedì 11 giugno presume possa essere una giornata marcata dal segno di spunta relativo ai periodi "sottotono".

Quasi sicuramente vi aspetta una quotidianità abbastanza in salita, ma proficua per certi aspetti. In primis nell'ambiente familiare qualcosa di positivo potrebbe accadere. In mattinata però, sappiatelo, potrebbero esserci momenti di nervosismo con il partner. Amore: qualche turbolenza momentanea a cui porre rimedio. Diciamo che al 90% sfumerà in serata quando finalmente, vi ritroverete l'uno di fronte all'altro. In coppia, a causa della vostra scontrosità urge correre ai ripari. Single, potreste essere solamente all'inizio in quella questione che ben conoscete. Un ritorno di fiamma potrebbe turbare i sogni di molti nativi: prendete le debite distanze da chi, uscito dalla porta, vorrebbe rientrare da voi passando dalla finestra.

L'invito elle stelle è quello di riflettere attentamente: sbagliare è umano, perseverare è diabolico... Lavoro: con "un colpo al cerchio e uno alla botte", anche se non senza sforzo, supererete tanti piccoli problemi. Adesso però cercate di fare un ultimo sforzo per raggiungere quel traguardo desiderato. Salute: non lasciatevi andare al nervosismo, perché potrebbe lasciarvi delle conseguenze. Da preferire la classica serata in pantofole, magari davanti alla tv oppure navigando sui social. Frase del giorno: "Il saggio esige il massimo da sé, l’uomo da poco si attende tutto dagli altri". (Confucio). Voto: 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Giornata scintillante, valutata nelle predizioni di giovedì come perfetta.

Mettere in campo nuove idee da sfruttare nelle cose che più vi piacciono dovrà essere la vostra priorità. La quotidianità potrebbe mettere qualche nativo di fronte ad un bivio: anche se spaventa lasciare la strada vecchia per la nuova, quello che potreste trovare ha potenzialità di essere infinitamente migliore... Amore: viste le ottime premesse, i sentimenti verso il partner subiranno un notevole miglioramento. Grazie ad astri positivi, potranno arrivare delle belle novità interessanti, in primis nella vostra vita a due e poi anche in altre situazioni. Single, qualche sorpresa potrebbe essere in arrivo ma non sarà certo che si tratti di qualcosa di definitivo. Quindi attendete eventualmente nuovi sviluppi.

L'Astrologia in questo caso invita a godere soprattutto il presente, senza compromessi. Lavoro: le previsioni zodiacali di giovedì invitano a tener conto del fatto che avrete i pianeti a favore. Alcune circostanze potrebbero invogliare ad andare oltre le vostre reali possibilità: seguite l'intuito e se c'è, l'esperienza. Nuovi spazi professionali faranno venir fuori la vostra originalità e con grinta, arriverete lontano. Salute: se doveste faticare a prendere sonno, di sicuro una cena leggera, una tisana alle erbe o una buona lettura potranno aiutare conciliando un buon riposo. Frase del giorno: "L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa". (Aristotele). Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno annuncia un giovedì 11 giugno molto favorevole. La Luna in aspetto favorevole garantisce fortuna: bene quindi sia riguardo la quotidianità in generale, dove avrete la possibilità di iniziare un nuovo progetto, che in famiglia, grazie a una rinnovata armonia tra voi e le persone del nucleo. In campo sentimentale pertanto è arrivato il vostro momento, finalmente! Amore: si prevede per molti nativi un periodo felice ed intrigante. Ovviamente a patto di saper riconoscere il vero valore degli affetti che vi circondano. Un consiglio per qualcuno già in coppia, forse un po' troppo esuberante: frenate la tendenza a dare sempre tutto per scontato. L'amore deve essere coltivato giorno per giorno, con pazienza e soprattutto con tanto spirito di sopportazione. Single, fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Un viaggio in questo periodo (ovviamente per chi ne avrà possibilità) consentirà di divertirsi come non mai. Lavoro: saprete rispondere alla richiesta di svecchiare procedure, rinnovare tecniche e metodi. Sarete anche in grado di proporre soluzioni a cui nessuno aveva pensato prima: complimenti! Salute: se preferite svaghi movimentati al riposo, sarete accontentati. Con la splendida Luna nel segno il ritmo di vita che terrete sarà molto intenso. Frase del giorno: "I fatti non cessano di esistere solo perché sono ignorati". (Aldous Huxley). Voto: 10+.